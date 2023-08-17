在软件开发领域，持续部署 (CD) 是指以最少的人工干预将更改部署到生产环境的过程自动化的实践。这个概念在无代码生态系统中尤其重要，在该生态系统中，像AppMaster这样的平台可以实现快速高效的应用程序开发，而无需传统的编程技能。通过将 CD 纳入No-Code环境中，企业可以简化其开发工作流程，并确保新功能和改进不断及时到达最终用户。

从本质上讲，持续部署是持续集成 (CI) 的扩展，持续集成是一种专注于将多个开发人员的更改自动集成到共享代码存储库的实践。在 CI 工作流程中，开发人员定期提交代码更改，自动构建系统会验证这些更改并生成构建工件。这种方法有助于在开发周期的早期识别并解决冲突、错误或潜在问题。

持续部署通过自动化将经过验证的构建工件发布到生产环境的过程更进一步。这意味着通过自动化构建和测试流程的每个更改都会自动部署到最终用户，无需任何手动干预或把关。 CD 有助于降低与发布相关的风险，因为更小、更频繁的部署可以最大限度地减少在生产环境中引入难以检测或解决问题的可能性。

在AppMaster的背景下，该平台对持续部署的内置支持有助于确保无缝且简化的开发体验。 AppMaster的可视化编辑器用于创建数据模型、业务流程以及 REST API 和 WSS endpoints ，无需编写任何代码即可轻松设计和开发应用程序。当用户更改应用程序的蓝图并按下“发布”按钮时， AppMaster会自动生成相应后端、Web 和移动应用程序的源代码，对其进行编译、运行测试，并将它们打包到 Docker 容器中（用于后端） ，并将它们部署到云端。这一过程使得在 30 秒内生成和部署新版本的应用程序成为可能，确保客户能够快速响应需求或业务目标的变化，而不会产生任何技术债务。

持续部署为AppMaster等No-Code平台提供了许多好处。其中一些优点是：

更快的上市时间：通过使开发人员能够制作更小、更频繁的版本，CD 缩短了部署新功能、错误修复或生产环境改进的准备时间。这可以帮助企业保持竞争力并更快地响应不断变化的市场条件或客户需求。 提高质量并降低风险： CD 的自动化特性减少了人为错误的可能性，并确保所有变更在部署到生产之前都经过严格的测试。此外，一次部署较小的更改有助于最大限度地减少问题的影响，并使问题更容易诊断和解决。 更好的协作和反馈：持续部署鼓励开发团队和其他利益相关者（例如产品所有者或最终用户）之间更密切的协作。通过不断部署新功能并收集反馈，可以更轻松地识别和解决用户痛点或其他改进机会。 提高成本效率： CD 有助于最大限度地减少与协调、调度和管理发布流程相关的手动开销，从而降低成本。此外，采用持续交付实践使组织能够更有效地利用 No-Code 平台，将应用程序开发变成更快、更经济的流程。

持续部署是No-Code开发领域的基本实践，允许企业优化其软件交付流程，同时最大限度地降低风险并提高产品质量。 AppMaster等平台旨在通过提供自动化、高效且简化的应用程序开发和部署方法来支持这些实践。通过在No-Code环境中实施持续部署，组织可以确保其应用程序始终保持最新状态，并准备好响应不断变化的业务需求和市场条件。