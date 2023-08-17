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Sürekli Dağıtım (CD)

Ağu 17, 2023

Yazılım geliştirme alanında, Sürekli Dağıtım (CD), minimum insan müdahalesi ile üretim ortamlarındaki değişiklikleri devreye alma sürecini otomatikleştirme uygulamasına atıfta bulunur. Bu kavram, AppMaster gibi platformların geleneksel programlama becerileri gerektirmeden hızlı ve verimli uygulama geliştirmeyi mümkün kıldığı No-Code ekosistemiyle özellikle ilgilidir. İşletmeler, CD'yi No-Code bağlamına dahil ederek geliştirme iş akışlarını düzene sokabilir ve yeni özelliklerin ve iyileştirmelerin sürekli olarak son kullanıcılara anında ulaşmasını sağlayabilir.

Sürekli Dağıtım özünde, birden çok geliştiriciden gelen değişikliklerin paylaşılan bir kod havuzuna entegrasyonunu otomatikleştirmeye odaklanan bir uygulama olan Sürekli Tümleştirmenin (CI) bir uzantısıdır. Bir CI iş akışında, geliştiriciler kod değişikliklerini düzenli olarak taahhüt eder ve otomatik bir yapı sistemi bu değişiklikleri doğrular ve yapı yapıları oluşturur. Bu yaklaşım, geliştirme döngüsünün başlarında çatışmaları, hataları veya olası sorunları belirlemeye ve çözmeye yardımcı olur.

Sürekli Dağıtım, doğrulanmış derleme eserlerini üretim ortamlarına bırakma sürecini otomatikleştirerek bunu bir adım öteye taşır. Bu, otomatik derleme ve test süreçlerinden geçen her değişikliğin, herhangi bir manuel müdahale veya ağ geçidi kontrolü olmaksızın son kullanıcılara otomatik olarak dağıtıldığı anlamına gelir. Daha küçük, daha sık dağıtımlar, üretim ortamında tespit edilmesi zor veya ele alınması zor sorunların ortaya çıkma olasılığını en aza indirdiği için, CD sürümlerle ilişkili riskin azaltılmasına yardımcı olur.

AppMaster bağlamında, platformun yerleşik Sürekli Dağıtım desteği, sorunsuz ve kolaylaştırılmış bir geliştirme deneyimi sağlamada etkilidir. AppMaster veri modelleri, iş süreçleri ve REST API ve WSS endpoints oluşturmaya yönelik görsel düzenleyicisi, herhangi bir kod yazmadan uygulama tasarlamayı ve geliştirmeyi kolaylaştırır. Bir kullanıcı, uygulama planlarında değişiklik yaptığında ve 'Yayınla' düğmesine bastığında, AppMaster otomatik olarak ilgili arka uç, web ve mobil uygulamalar için kaynak kodu oluşturur, bunları derler, testler yapar, Docker kapsayıcılarında paketler (arka uç için) ve bunları buluta dağıtır. Bu süreç, uygulamaların yeni sürümlerini 30 saniye içinde oluşturmayı ve dağıtmayı mümkün kılarak müşterilerin herhangi bir teknik borca ​​maruz kalmadan gereksinimlerdeki veya iş hedeflerindeki değişikliklere hızla yanıt verebilmesini sağlar.

Sürekli Dağıtım, AppMaster gibi No-Code platformlar için çok sayıda avantaj sunar. Bu avantajlardan bazıları şunlardır:

  1. Daha hızlı pazara sürüm süresi: CD, geliştiricilerin daha küçük, daha sık yayınlar yapmasına olanak tanıyarak, yeni özelliklerin, hata düzeltmelerinin veya üretim ortamlarındaki iyileştirmelerin dağıtılması için hazırlık süresini azaltır. Bu, işletmelerin rekabetçi kalmasına ve değişen pazar koşullarına veya müşteri ihtiyaçlarına daha hızlı yanıt vermesine yardımcı olabilir.
  2. İyileştirilmiş kalite ve azaltılmış risk: CD'nin otomatikleştirilmiş yapısı, insan hatası olasılığını azaltır ve tüm değişikliklerin üretime geçmeden önce zorlu testlerden geçmesini sağlar. Ek olarak, aynı anda daha küçük değişikliklerin dağıtılması, sorunların etkisini en aza indirmeye yardımcı olur ve bunların teşhis edilmesini ve çözülmesini kolaylaştırır.
  3. Daha iyi işbirliği ve geri bildirim: Sürekli Dağıtım, geliştirme ekipleri ile ürün sahipleri veya son kullanıcılar gibi diğer paydaşlar arasında daha yakın işbirliğini teşvik eder. Sürekli olarak yeni özellikler dağıtarak ve geri bildirim toplayarak, kullanıcının sorunlu noktalarını veya diğer iyileştirme fırsatlarını belirlemek ve ele almak daha kolay hale gelir.
  4. Artırılmış maliyet verimliliği: CD, yayınlama süreçlerini koordine etme, planlama ve yönetme ile ilgili manuel genel giderleri en aza indirmeye yardımcı olarak maliyetleri düşürür. Ayrıca, CD uygulamalarının benimsenmesi, kuruluşların No-Code platformlardan daha etkin bir şekilde yararlanmasını sağlayarak uygulama geliştirmeyi daha hızlı ve daha uygun maliyetli bir sürece dönüştürür.

Sürekli Dağıtım, No-Code geliştirme dünyasında önemli bir uygulamadır ve işletmelerin riskleri en aza indirirken ve ürün kalitesini artırırken yazılım teslim süreçlerini optimize etmelerine olanak tanır. AppMaster gibi platformlar, uygulama geliştirme ve devreye alma için otomatikleştirilmiş, verimli ve kolaylaştırılmış bir yaklaşım sunarak bu uygulamaları desteklemek üzere tasarlanmıştır. Kuruluşlar, Sürekli Dağıtımı No-Code bağlamında uygulayarak, uygulamalarının her zaman güncel olmasını ve değişen iş gereksinimlerine ve pazar koşullarına yanıt vermeye hazır olmasını sağlayabilir.

Daha fazla terimi keşfedin:
Alan Odaklı Tasarım Kodsuz Kodsuz BPM (İş Süreci Yönetimi) Kodsuz Chatbot Kodsuz Fotoğraf Düzenleme Kodsuz IoT Kodsuz Otel Rezervasyonu Kodsuz Sanal Turlar Kodsuz Stüdyo Kodsuz Topluluk Kodsuz Uçuş Rezervasyonu Kodsuz Yardım Masası Kullanım Örneği Tasarım Desenleri Tel çerçeveleme Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi (PLM)

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