Предприятия с низким уровнем кода

Предприятия Low-code — это организации, которые внедрили платформы разработки low-code, чтобы оптимизировать процессы разработки приложений и повысить их общую эффективность. Эти платформы позволяют разработчикам, бизнес-аналитикам и даже нетехническим пользователям создавать и поддерживать программные решения путем визуального проектирования пользовательских интерфейсов, моделей данных и бизнес-логики с минимальным ручным программированием. Такое сокращение ручного программирования позволяет быстро создавать прототипы, тестировать и развертывать приложения, что приводит к более гибкому, оперативному и экономически эффективному процессу разработки программного обеспечения.

Росту популярности платформ low-code способствовал растущий спрос на цифровую трансформацию и необходимость ускорить выход на рынок новых приложений. По данным Gartner, мировой рынок технологий разработки low-code, по прогнозам, достигнет 13,8 миллиардов долларов в 2021 году, что на 22,6% больше, чем в 2020 году. Одной из ключевых причин этого роста рынка является продолжающаяся нехватка квалифицированных разработчиков, что побудило организации искать альтернативные подходы, которые могут помочь преодолеть этот дефицит талантов.

Один из таких подходов предлагается no-code платформой AppMaster, которая предоставляет комплексный набор инструментов для создания серверных, веб- и мобильных приложений посредством визуального проектирования и настройки. С помощью AppMaster пользователи могут определять схемы баз данных, проектировать бизнес-процессы, реализовывать RESTful API и endpoints WebSocket, а также создавать пользовательские интерфейсы с помощью drag-and-drop компонентов. Платформа генерирует исходный код на Go для серверных приложений, Vue3 и JavaScript/TypeScript для веб-приложений, а также на Kotlin и Jetpack Compose или SwiftUI для мобильных приложений Android и iOS соответственно.

Серверная архитектура AppMaster обеспечивает плавное обновление мобильных приложений без необходимости отправки новых версий в магазины приложений. Масштабируемость этого подхода позволяет предприятиям low-code создавать надежные, высокопроизводительные приложения для широкого спектра вариантов использования, от решений для малого бизнеса до развертываний в масштабах всего предприятия. Кроме того, стремление AppMaster устранить техническую задолженность гарантирует, что приложения всегда актуальны, удобны в обслуживании и готовы к постоянному совершенствованию.

Предприятия, Low-code получают ряд конкурентных преимуществ, возникающих в результате внедрения платформ разработки low-code. К ним относятся:

1. Ускоренный выход на рынок. Платформы Low-code позволяют быстро создавать прототипы и итеративную разработку, что значительно сокращает время, необходимое для создания, тестирования и развертывания новых приложений. Такая повышенная гибкость позволяет организациям быстро реагировать на меняющиеся рыночные условия, потребности клиентов и давление конкуренции.

2. Улучшение сотрудничества. Предоставляя визуальный, удобный интерфейс для определения компонентов приложения, платформы low-code облегчают сотрудничество между разработчиками, бизнес-аналитиками и заинтересованными сторонами, не являющимися техническими специалистами. Это позволяет организациям устранить разрозненность и гарантировать, что бизнес-требования эффективно преобразуются в функциональные программные решения.

3. Сокращение затрат на разработку. Сводя к минимуму необходимость ручного кодирования и ручного программирования, платформы low-code могут значительно сократить время и ресурсы, необходимые для разработки и поддержки приложений. Это приводит к более эффективному использованию групп разработчиков и снижению совокупной стоимости владения программными решениями.

4. Расширение инноваций. Платформы Low-code позволяют организациям легче и с меньшими затратами экспериментировать с новыми идеями, бизнес-моделями и технологиями. Это способствует развитию культуры инноваций, позволяя компаниям оставаться на шаг впереди всех в условиях все более конкурентной и быстро меняющейся цифровой среды.

По мере того, как все больше организаций переходят на разработку low-code, преимущества этого подхода становятся все более очевидными. Например, недавнее исследование Forrester показало, что компании, использующие платформы low-code могут достичь окупаемости инвестиций (ROI) до 362% за три года. Это еще раз подтверждает, что предприятия low-code являются жизнеспособным и привлекательным вариантом разработки приложений в современном постоянно развивающемся цифровом мире.

Таким образом, предприятия low-code осознали потенциал платформ разработки low-code для трансформации процессов разработки программного обеспечения и повышения ценности бизнеса. Используя инструменты визуального проектирования, готовые компоненты и автоматически генерируемый код, платформы low-code, такие как AppMaster, позволяют организациям создавать масштабируемые, удобные в обслуживании и ориентированные на будущее приложения более эффективно и с меньшими затратами, чем когда-либо прежде. В результате предприятия low-code готовы стать более гибкими, инновационными и конкурентоспособными в эпоху цифровых технологий.