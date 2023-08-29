Low-code企业是指采用low-code开发平台来简化应用程序开发流程并提高整体效率的组织。这些平台使开发人员、业务分析师甚至非技术用户能够通过可视化设计用户界面、数据模型和业务逻辑，并以最少的手工编码来构建和维护软件解决方案。手动编程的减少可以实现应用程序的快速原型设计、测试和部署，从而实现更加敏捷、响应迅速且经济高效的软件开发过程。

数字化转型需求不断增长以及加快新应用程序上市时间的需求推动了low-code平台的兴起。据 Gartner 预测，全球low-code开发技术市场预计到 2021 年将达到 138 亿美元，较 2020 年增长 22.6%。这一市场增长背后的关键原因之一是熟练开发人员的持续短缺，这促使组织寻找有助于弥合人才差距的替代方法。

AppMaster no-code平台提供了一种这样的方法，该平台提供了一套全面的工具，用于通过可视化设计和配置创建后端、Web 和移动应用程序。借助AppMaster ，用户可以定义数据库架构、设计业务流程、实施 RESTful API 和 WebSocket endpoints ，以及使用drag-and-drop组件创建用户界面。该平台为后端应用程序生成 Go 源代码，为 Web 应用程序生成 Vue3 和 JavaScript/TypeScript 源代码，并分别为 Android 和 iOS 移动应用程序生成 Kotlin 和Jetpack Compose或SwiftUI 。

AppMaster的服务器驱动架构可以实现移动应用程序的无缝更新，而无需向应用程序商店提交新版本。这种方法的可扩展性使low-code企业能够为各种用例（从小型企业解决方案到企业范围的部署）构建强大的高性能应用程序。此外， AppMaster致力于消除技术债务，确保应用程序始终是最新的、可维护的，并为持续改进做好准备。

Low-code企业受益于采用low-code开发平台所带来的多种竞争优势。这些包括：

1. 更快的上市时间： Low-code平台支持快速原型设计和迭代开发，显着减少构建、测试和部署新应用程序所需的时间。这种灵活性的提高使组织能够快速响应不断变化的市场条件、客户需求和竞争压力。

2. 改进协作：通过提供可视化、用户友好的界面来定义应用程序组件， low-code平台促进了开发人员、业务分析师和非技术利益相关者之间的协作。这使组织能够打破孤岛并确保业务需求有效地转化为功能性软件解决方案。

3. 降低开发成本：通过最大限度地减少手工编码和手动编程的需要， low-code平台可以显着减少开发和维护应用程序所需的时间和资源。这可以更有效地利用开发团队并降低软件解决方案的总拥有成本。

4. 增强创新： Low-code平台使组织能够更轻松、更具成本效益地试验新想法、商业模式和技术。这培育了一种创新文化，使公司能够在竞争日益激烈和快节奏的数字环境中保持领先地位。

随着越来越多的组织采用low-code开发，这种方法的好处变得越来越明显。例如，Forrester 最近的一项研究发现，使用low-code平台的公司可以在三年内实现高达 362% 的投资回报率 (ROI)。这进一步支持了low-code企业作为当今不断发展的数字世界中应用程序开发的可行且有吸引力的选择。

总之， low-code企业已经认识到low-code开发平台在改变其软件开发流程并推动重大业务价值方面的潜力。通过利用可视化设计工具、预构建组件和自动生成的代码， AppMaster等low-code平台使组织能够比以往更高效、更经济高效地构建可扩展、可维护且面向未来的应用程序。因此， low-code企业将在数字时代变得更加敏捷、创新和竞争力。