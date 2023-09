Empresas de baixo código

Empresas Low-code são organizações que adotaram plataformas de desenvolvimento low-code para agilizar seus processos de desenvolvimento de aplicativos e melhorar sua eficiência geral. Essas plataformas permitem que desenvolvedores, analistas de negócios e até mesmo usuários não técnicos criem e mantenham soluções de software projetando visualmente interfaces de usuário, modelos de dados e lógica de negócios com o mínimo de codificação manual. Essa redução na programação manual permite a rápida prototipagem, teste e implantação de aplicativos, levando a um processo de desenvolvimento de software mais ágil, responsivo e econômico.

A ascensão das plataformas low-code tem sido alimentada pela crescente procura de transformação digital e pela necessidade de acelerar o tempo de colocação no mercado de novas aplicações. De acordo com o Gartner, o mercado mundial de tecnologias de desenvolvimento low-code deverá atingir US$ 13,8 bilhões em 2021, representando um aumento de 22,6% em relação a 2020. Uma das principais razões por trás desse crescimento do mercado é a escassez contínua de desenvolvedores qualificados, o que levou as organizações procurar abordagens alternativas que possam ajudar a colmatar esta lacuna de talentos.

Uma dessas abordagens é oferecida pela plataforma no-code AppMaster, que fornece um conjunto abrangente de ferramentas para a criação de aplicativos back-end, web e móveis por meio de design e configuração visual. Com AppMaster, os usuários podem definir esquemas de banco de dados, projetar processos de negócios, implementar APIs RESTful e endpoints WebSocket e criar interfaces de usuário usando componentes drag-and-drop. A plataforma gera código-fonte em Go para aplicativos backend, Vue3 e JavaScript/TypeScript para aplicativos web, e Kotlin e Jetpack Compose ou SwiftUI para aplicativos móveis Android e iOS, respectivamente.

A arquitetura orientada por servidor do AppMaster permite atualizações contínuas para aplicativos móveis, sem a necessidade de enviar novas versões às lojas de aplicativos. A escalabilidade dessa abordagem permite que empresas low-code criem aplicativos robustos e de alto desempenho para uma ampla variedade de casos de uso, desde soluções para pequenas empresas até implantações em toda a empresa. Além disso, o compromisso da AppMaster em eliminar dívidas técnicas garante que os aplicativos estejam sempre atualizados, fáceis de manter e prontos para melhoria contínua.

As empresas Low-code beneficiam de diversas vantagens competitivas decorrentes da adoção de plataformas de desenvolvimento low-code. Esses incluem:

1. Tempo de lançamento no mercado mais rápido: plataformas Low-code permitem prototipagem rápida e desenvolvimento iterativo, reduzindo significativamente o tempo necessário para construir, testar e implantar novos aplicativos. Essa maior agilidade permite que as organizações respondam rapidamente às mudanças nas condições do mercado, às necessidades dos clientes e às pressões competitivas.

2. Colaboração aprimorada: ao fornecer uma interface visual e fácil de usar para definir componentes de aplicativos, as plataformas low-code facilitam a colaboração entre desenvolvedores, analistas de negócios e partes interessadas não técnicas. Isso permite que as organizações destruam silos e garantam que os requisitos de negócios sejam efetivamente traduzidos em soluções de software funcionais.

3. Custos de desenvolvimento reduzidos: Ao minimizar a necessidade de codificação manual e programação manual, as plataformas low-code podem reduzir significativamente o tempo e os recursos necessários para desenvolver e manter aplicativos. Isso leva a um uso mais eficiente das equipes de desenvolvimento e a um menor custo total de propriedade para soluções de software.

4. Inovação aprimorada: As plataformas Low-code permitem que as organizações experimentem novas ideias, modelos de negócios e tecnologias de maneira mais fácil e econômica. Isto promove uma cultura de inovação, permitindo que as empresas permaneçam à frente da curva num cenário digital cada vez mais competitivo e acelerado.

À medida que mais organizações adotam o desenvolvimento low-code, os benefícios desta abordagem tornam-se cada vez mais claros. Por exemplo, um estudo recente da Forrester descobriu que as empresas que utilizam plataformas low-code podem obter até 362% de retorno sobre o investimento (ROI) em três anos. Isto apoia ainda mais o argumento das empresas low-code como uma opção viável e atraente para o desenvolvimento de aplicações no mundo digital em constante evolução de hoje.

Em resumo, as empresas low-code reconheceram o potencial das plataformas de desenvolvimento low-code para transformar os seus processos de desenvolvimento de software e gerar um valor comercial significativo. Ao aproveitar ferramentas de design visual, componentes pré-construídos e código gerado automaticamente, plataformas low-code como AppMaster permitem que as organizações criem aplicativos escalonáveis, sustentáveis ​​e preparados para o futuro com mais eficiência e economia do que nunca. Como resultado, as empresas low-code estão preparadas para se tornarem mais ágeis, inovadoras e competitivas na era digital.