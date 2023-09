Przedsiębiorstwa o niskim kodzie

Przedsiębiorstwa Low-code to organizacje, które przyjęły platformy programistyczne low-code w celu usprawnienia procesów tworzenia aplikacji i poprawy ogólnej wydajności. Platformy te umożliwiają programistom, analitykom biznesowym, a nawet użytkownikom nietechnicznym tworzenie i utrzymywanie rozwiązań programowych poprzez wizualne projektowanie interfejsów użytkownika, modeli danych i logiki biznesowej przy minimalnej liczbie ręcznego kodowania. Takie ograniczenie ręcznego programowania pozwala na szybkie prototypowanie, testowanie i wdrażanie aplikacji, co prowadzi do bardziej elastycznego, responsywnego i opłacalnego procesu tworzenia oprogramowania.

Wzrost liczby platform low-code jest napędzany rosnącym zapotrzebowaniem na transformację cyfrową i potrzebą skrócenia czasu wprowadzania nowych aplikacji na rynek. Według firmy Gartner prognozuje się, że światowy rynek technologii tworzenia low-code osiągnie w 2021 r. kwotę 13,8 miliarda dolarów, co stanowi wzrost o 22,6% w porównaniu z 2020 r. Jedną z kluczowych przyczyn tego wzrostu rynku jest ciągły niedobór wykwalifikowanych programistów, co skłania organizacje do poszukiwanie alternatywnych podejść, które mogą pomóc wypełnić tę lukę w talentach.

Jedno z takich podejść oferuje platforma AppMaster no-code, która zapewnia kompleksowy zestaw narzędzi do tworzenia aplikacji backendowych, internetowych i mobilnych poprzez projektowanie wizualne i konfigurację. Dzięki AppMaster użytkownicy mogą definiować schematy baz danych, projektować procesy biznesowe, wdrażać interfejsy API RESTful i endpoints WebSocket oraz tworzyć interfejsy użytkownika za pomocą komponentów drag-and-drop. Platforma generuje kod źródłowy w Go dla aplikacji backendowych, Vue3 i JavaScript/TypeScript dla aplikacji internetowych oraz Kotlin i Jetpack Compose lub SwiftUI dla aplikacji mobilnych odpowiednio na Androida i iOS.

Oparta na serwerze architektura AppMaster umożliwia bezproblemowe aktualizacje aplikacji mobilnych bez konieczności przesyłania nowych wersji do sklepów z aplikacjami. Skalowalność tego podejścia umożliwia przedsiębiorstwom low-code tworzenie solidnych i wydajnych aplikacji do szerokiego zakresu zastosowań, od rozwiązań dla małych firm po wdrożenia w całym przedsiębiorstwie. Dodatkowo zaangażowanie AppMaster w eliminowanie długu technicznego gwarantuje, że aplikacje są zawsze aktualne, łatwe w utrzymaniu i gotowe do ciągłego doskonalenia.

Przedsiębiorstwa Low-code korzystają z kilku przewag konkurencyjnych wynikających z przyjęcia platform programistycznych wykorzystujących low-code. Obejmują one:

1. Krótszy czas wprowadzenia produktu na rynek: Platformy Low-code umożliwiają szybkie prototypowanie i iteracyjny rozwój, znacznie skracając czas potrzebny na budowanie, testowanie i wdrażanie nowych aplikacji. Ta zwiększona elastyczność pozwala organizacjom szybko reagować na zmieniające się warunki rynkowe, potrzeby klientów i presję konkurencyjną.

2. Lepsza współpraca: Zapewniając wizualny, przyjazny dla użytkownika interfejs do definiowania komponentów aplikacji, platformy low-code ułatwiają współpracę między programistami, analitykami biznesowymi i zainteresowanymi stronami nietechnicznymi. Umożliwia to organizacjom rozbicie silosów i zapewnienie skutecznego przełożenia wymagań biznesowych na funkcjonalne rozwiązania programowe.

3. Obniżone koszty rozwoju: Minimalizując potrzebę ręcznego kodowania i programowania, platformy low-code mogą znacznie skrócić czas i zasoby wymagane do opracowania i utrzymania aplikacji. Prowadzi to do bardziej efektywnego wykorzystania zespołów programistów i niższego całkowitego kosztu posiadania rozwiązań programowych.

4. Większa innowacyjność: platformy Low-code umożliwiają organizacjom łatwiejsze i tańsze eksperymentowanie z nowymi pomysłami, modelami biznesowymi i technologiami. Sprzyja to kulturze innowacji, umożliwiając firmom wyprzedzanie konkurencji w coraz bardziej konkurencyjnym i szybko zmieniającym się krajobrazie cyfrowym.

W miarę jak coraz więcej organizacji decyduje się na rozwój low-code, korzyści płynące z tego podejścia stają się coraz bardziej oczywiste. Na przykład niedawne badanie firmy Forrester wykazało, że firmy korzystające z platform low-code mogą osiągnąć zwrot z inwestycji (ROI) do 362% w ciągu trzech lat. To dodatkowo potwierdza argumenty za przedsiębiorstwami low-code jako realną i atrakcyjną opcją tworzenia aplikacji w dzisiejszym stale rozwijającym się cyfrowym świecie.

Podsumowując, przedsiębiorstwa low-code dostrzegły potencjał platform programistycznych wykorzystujących low-code w zakresie transformacji procesów tworzenia oprogramowania i generowania znacznej wartości biznesowej. Wykorzystując narzędzia do projektowania wizualnego, gotowe komponenty i automatycznie generowany kod, platformy low-code, takie jak AppMaster, umożliwiają organizacjom tworzenie skalowalnych, łatwych w utrzymaniu i przyszłościowych aplikacji wydajniej i taniej niż kiedykolwiek wcześniej. W rezultacie przedsiębiorstwa stosujące low-code mogą stać się bardziej elastyczne, innowacyjne i konkurencyjne w epoce cyfrowej.