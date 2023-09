Les entreprises Low-code sont des organisations qui ont adopté des plateformes de développement low-code pour rationaliser leurs processus de développement d'applications et améliorer leur efficacité globale. Ces plates-formes permettent aux développeurs, aux analystes commerciaux et même aux utilisateurs non techniques de créer et de maintenir des solutions logicielles en concevant visuellement des interfaces utilisateur, des modèles de données et une logique métier avec un minimum de codage manuel. Une telle réduction de la programmation manuelle permet un prototypage, des tests et un déploiement rapides des applications, conduisant à un processus de développement logiciel plus agile, plus réactif et plus rentable.

L’essor des plateformes low-code a été alimenté par la demande croissante de transformation numérique et la nécessité d’accélérer la mise sur le marché des nouvelles applications. Selon Gartner, le marché mondial des technologies de développement low-code devrait atteindre 13,8 milliards de dollars en 2021, soit une augmentation de 22,6 % par rapport à 2020. L'une des principales raisons de cette croissance du marché est la pénurie persistante de développeurs qualifiés, qui a incité les organisations à rechercher des approches alternatives qui peuvent aider à combler cette pénurie de talents.

Une telle approche est proposée par la plate no-code AppMaster, qui fournit une suite complète d'outils pour créer des applications backend, Web et mobiles via une conception et une configuration visuelles. Avec AppMaster, les utilisateurs peuvent définir des schémas de base de données, concevoir des processus métier, implémenter des API RESTful et endpoints WebSocket et créer des interfaces utilisateur à l'aide de composants drag-and-drop. La plateforme génère du code source dans Go pour les applications backend, Vue3 et JavaScript/TypeScript pour les applications Web, et Kotlin et Jetpack Compose ou SwiftUI pour les applications mobiles Android et iOS, respectivement.

L'architecture basée sur serveur d' AppMaster permet des mises à jour transparentes des applications mobiles sans qu'il soit nécessaire de soumettre de nouvelles versions aux magasins d'applications. L'évolutivité de cette approche permet aux entreprises low-code de créer des applications robustes et hautes performances pour un large éventail de cas d'utilisation, depuis les solutions pour petites entreprises jusqu'aux déploiements à l'échelle de l'entreprise. De plus, l'engagement d' AppMaster à éliminer la dette technique garantit que les applications sont toujours à jour, maintenables et prêtes pour une amélioration continue.

Les entreprises Low-code bénéficient de plusieurs avantages concurrentiels découlant de l’adoption de plateformes de développement low-code. Ceux-ci inclus:

1. Délai de mise sur le marché plus rapide : les plates-formes Low-code permettent un prototypage et un développement itératif rapides, réduisant ainsi considérablement le temps nécessaire à la création, au test et au déploiement de nouvelles applications. Cette agilité accrue permet aux organisations de réagir rapidement aux conditions changeantes du marché, aux besoins des clients et aux pressions concurrentielles.

2. Collaboration améliorée : en fournissant une interface visuelle et conviviale pour définir les composants d'application, les plates-formes low-code facilitent la collaboration entre les développeurs, les analystes commerciaux et les parties prenantes non techniques. Cela permet aux organisations de briser les silos et de garantir que les exigences commerciales sont efficacement traduites en solutions logicielles fonctionnelles.

3. Coûts de développement réduits : en minimisant le besoin de codage manuel et de programmation manuelle, les plates-formes low-code peuvent réduire considérablement le temps et les ressources nécessaires au développement et à la maintenance des applications. Cela conduit à une utilisation plus efficace des équipes de développement et à un coût total de possession inférieur pour les solutions logicielles.

4. Innovation améliorée : les plateformes Low-code permettent aux organisations d'expérimenter de nouvelles idées, modèles économiques et technologies plus facilement et de manière plus rentable. Cela favorise une culture de l’innovation, permettant aux entreprises de garder une longueur d’avance dans un paysage numérique de plus en plus compétitif et en évolution rapide.

Alors que de plus en plus d’organisations adoptent le développement low-code, les avantages de cette approche deviennent de plus en plus évidents. Par exemple, une étude récente de Forrester a révélé que les entreprises utilisant des plateformes low-code peuvent obtenir un retour sur investissement (ROI) allant jusqu'à 362 % sur trois ans. Cela confirme encore davantage les arguments en faveur des entreprises low-code en tant qu'option viable et attrayante pour le développement d'applications dans le monde numérique en constante évolution d'aujourd'hui.

En résumé, les entreprises low-code ont reconnu le potentiel des plateformes de développement low-code pour transformer leurs processus de développement logiciel et générer une valeur commerciale significative. En tirant parti des outils de conception visuelle, des composants prédéfinis et du code généré automatiquement, les plates-formes low-code comme AppMaster permettent aux organisations de créer des applications évolutives, maintenables et évolutives plus efficacement et à moindre coût que jamais. En conséquence, les entreprises low-code sont en passe de devenir plus agiles, innovantes et compétitives à l’ère numérique.