Le imprese Low-code sono organizzazioni che hanno adottato piattaforme di sviluppo low-code per semplificare i processi di sviluppo delle applicazioni e migliorare la propria efficienza complessiva. Queste piattaforme consentono a sviluppatori, analisti aziendali e persino utenti non tecnici di creare e mantenere soluzioni software progettando visivamente interfacce utente, modelli di dati e logica aziendale con una codifica manuale minima. Una tale riduzione della programmazione manuale consente una rapida prototipazione, test e implementazione delle applicazioni, portando a un processo di sviluppo software più agile, reattivo ed economicamente vantaggioso.

L’ascesa delle piattaforme low-code è stata alimentata dalla crescente domanda di trasformazione digitale e dalla necessità di accelerare il time-to-market per le nuove applicazioni. Secondo Gartner, si prevede che il mercato mondiale delle tecnologie di sviluppo low-code raggiungerà i 13,8 miliardi di dollari nel 2021, con un aumento del 22,6% rispetto al 2020. Uno dei motivi principali alla base di questa crescita del mercato è la continua carenza di sviluppatori qualificati, che ha spinto le organizzazioni a cercare approcci alternativi che possano aiutare a colmare questo divario di talenti.

Uno di questi approcci è offerto dalla piattaforma no-code AppMaster, che fornisce una suite completa di strumenti per la creazione di applicazioni backend, web e mobili attraverso la progettazione e la configurazione visiva. Con AppMaster, gli utenti possono definire schemi di database, progettare processi aziendali, implementare API RESTful ed endpoints WebSocket e creare interfacce utente utilizzando componenti drag-and-drop. La piattaforma genera codice sorgente in Go per le applicazioni backend, Vue3 e JavaScript/TypeScript per le applicazioni web e Kotlin e Jetpack Compose o SwiftUI rispettivamente per le applicazioni mobili Android e iOS.

L'architettura basata su server di AppMaster consente aggiornamenti continui alle applicazioni mobili senza la necessità di inviare nuove versioni agli app store. La scalabilità di questo approccio consente alle aziende low-code di creare applicazioni robuste e ad alte prestazioni per un'ampia gamma di casi d'uso, dalle soluzioni per piccole imprese alle implementazioni a livello aziendale. Inoltre, l'impegno di AppMaster nell'eliminare il debito tecnico garantisce che le applicazioni siano sempre aggiornate, gestibili e pronte per il miglioramento continuo.

Le imprese Low-code beneficiano di numerosi vantaggi competitivi derivanti dall’adozione di piattaforme di sviluppo low-code. Questi includono:

1. Time-to-market più rapido: le piattaforme Low-code consentono una prototipazione rapida e uno sviluppo iterativo, riducendo significativamente il tempo necessario per creare, testare e distribuire nuove applicazioni. Questa maggiore agilità consente alle organizzazioni di rispondere rapidamente alle mutevoli condizioni del mercato, alle esigenze dei clienti e alle pressioni della concorrenza.

2. Collaborazione migliorata: fornendo un'interfaccia visiva e intuitiva per la definizione dei componenti dell'applicazione, le piattaforme low-code facilitano la collaborazione tra sviluppatori, analisti aziendali e stakeholder non tecnici. Ciò consente alle organizzazioni di abbattere i silos e garantire che i requisiti aziendali siano effettivamente tradotti in soluzioni software funzionali.

3. Costi di sviluppo ridotti: riducendo al minimo la necessità di codifica manuale e programmazione manuale, le piattaforme low-code possono ridurre significativamente il tempo e le risorse necessarie per sviluppare e mantenere le applicazioni. Ciò porta a un utilizzo più efficiente dei team di sviluppo e a un costo totale di proprietà inferiore per le soluzioni software.

4. Innovazione migliorata: le piattaforme Low-code consentono alle organizzazioni di sperimentare nuove idee, modelli di business e tecnologie in modo più semplice ed economico. Ciò promuove una cultura dell’innovazione, consentendo alle aziende di rimanere all’avanguardia in un panorama digitale sempre più competitivo e frenetico.

Man mano che sempre più organizzazioni abbracciano lo sviluppo low-code, i vantaggi di questo approccio stanno diventando sempre più chiari. Ad esempio, un recente studio di Forrester ha rilevato che le aziende che utilizzano piattaforme low-code possono ottenere un ritorno sull’investimento (ROI) fino al 362% in tre anni. Ciò supporta ulteriormente la tesi a favore delle imprese low-code come opzione praticabile e interessante per lo sviluppo di applicazioni nel mondo digitale in continua evoluzione di oggi.

In sintesi, le imprese low-code hanno riconosciuto il potenziale delle piattaforme di sviluppo low-code per trasformare i propri processi di sviluppo software e generare un significativo valore aziendale. Sfruttando strumenti di progettazione visiva, componenti predefiniti e codice generato automaticamente, le piattaforme low-code come AppMaster consentono alle organizzazioni di creare applicazioni scalabili, manutenibili e a prova di futuro in modo più efficiente ed economico che mai. Di conseguenza, le imprese low-code sono destinate a diventare più agili, innovative e competitive nell’era digitale.