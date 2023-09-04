البرمجة المبنية على الأحداث (EDP) هي نموذج برمجة يدور حول إنشاء وإدارة الأحداث، وهي عبارة عن وحدات منفصلة من المعلومات تشير إلى تغيير في حالة النظام أو حدوث إجراء ما. في EDP، يتم تحديد تدفق تنفيذ البرنامج من خلال الأحداث، مثل إدخال المستخدم، أو الرسائل المستلمة من أنظمة أخرى، أو الإشعارات التي ينشئها النظام. عند وقوع حدث ما، يتم استدعاء وظيفة محددة مسبقًا، تُعرف باسم معالج الحدث أو مستمع الحدث، للرد عليه. وهذا يتناقض مع نماذج البرمجة الأخرى، مثل البرمجة الإجرائية أو البرمجة الموجهة للكائنات، والتي تستخدم تدفق تنفيذ محدد مسبقًا.

إن مفهوم EDP متجذر في نظرية الأنظمة التفاعلية، التي تفترض أنه يجب تصميم الأنظمة للاستجابة للتغيرات في البيئة بفعالية وكفاءة. اكتسب EDP شعبية في السنوات الأخيرة، مدعومًا بالتطورات في واجهات المستخدم والشبكات والأنظمة الموزعة. وفقًا لدراسة استقصائية عالمية لمطوري البرمجيات لعام 2020، قام ما يقرب من 75% من المشاركين بتطبيق تقنيات تعتمد على الأحداث في مشاريعهم، مما يشير إلى الاستخدام الواسع النطاق لنموذج EDP في مجتمع تطوير البرمجيات.

الميزة الرئيسية لـ EDP هي قدرته على دعم المعالجة غير المتزامنة، والتي تفصل بين إطلاق الحدث ومعالجته. يسمح ذلك باستخدام موارد النظام بشكل أفضل، حيث يمكن لمعالجات الأحداث العمل بشكل متزامن ومستقل، مما يقلل الحاجة إلى المزامنة ويحسن الأداء العام واستجابة التطبيقات. وهذا يجعل EDP مناسبًا بشكل خاص لبناء أنظمة قابلة للتطوير وعالية الأداء، مثل خوادم الويب وواجهات المستخدم والتطبيقات الموزعة.

أحد أبرز الأمثلة الواقعية لـ EDP هو تطوير واجهات المستخدم الرسومية (GUIs) لتطبيقات سطح المكتب والويب والهاتف المحمول. في التطبيق المستند إلى واجهة المستخدم الرسومية، يتم إنشاء العديد من الأحداث التي يتم تشغيلها بواسطة المستخدم عند التفاعل مع الواجهة، مثل النقر فوق زر أو تغيير حجم النافذة أو كتابة نص في الحقل. يسمح EDP للمطورين بإنشاء معالجات الأحداث التي تتفاعل مع هذه الأحداث وتنفذ العملية المطلوبة، مثل تحديث الواجهة أو تنفيذ عملية تجارية. يتيح ذلك إنشاء تطبيقات سريعة الاستجابة وسهلة الاستخدام تستجيب بسرعة لإجراءات المستخدم.

في سياق منصة AppMaster No-Code ، يلعب EDP دورًا حاسمًا في التعامل مع تفاعلات المستخدم والأحداث التي ينشئها النظام في تطبيقات الويب والهاتف المحمول. يمكن للمطورين استخدام أدوات البرمجة المرئية، مثل مصمم عمليات الأعمال، لإنشاء منطق وإجراءات تعتمد على الأحداث لمكونات محددة من واجهات المستخدم. وهذا يعزز تجربة سلسة وسهلة الاستخدام لكل من المطورين والمستخدمين النهائيين ويعزز التطوير السريع للتطبيقات من خلال القضاء على الحاجة إلى الترميز اليدوي.

يتم اعتماد EDP على نطاق واسع في لغات البرمجة والمكتبات والأطر المختلفة. على سبيل المثال، تستخدم JavaScript، وهي لغة شائعة لتطوير الويب، EDP للتعامل مع أحداث المتصفح والعمليات غير المتزامنة على الويب. وبالمثل، تدعم اللغات الموجودة على جانب الخادم مثل Go أيضًا EDP من خلال نموذج التزامن الموجز والمحركات خفيفة الوزن. من بين أطر العمل، يعد Vue3، الذي تستخدمه منصة AppMaster ، مثالًا بارزًا يستخدم EDP على نطاق واسع لإنشاء تطبيقات ويب تفاعلية قائمة على المكونات.

EDP ​​لا يخلو من التحديات. أحد العوائق الرئيسية هو تأثيره المحتمل على إمكانية صيانة التعليمات البرمجية، حيث أن التعليمات البرمجية المستندة إلى الحدث قد تتحول بسرعة إلى هياكل معقدة وغير قابلة للإدارة إذا لم يتم تصميمها وتقسيمها بشكل مناسب. يُشار إلى هذا أحيانًا باسم "جحيم رد الاتصال"، حيث تجعل معالجات الأحداث وعمليات رد الاتصال المتداخلة تصحيح الأخطاء وفهم التعليمات البرمجية مهمة صعبة. علاوة على ذلك، يفترض EDP أن الأحداث هي كيانات منفصلة ومستقلة، وهو ما قد لا يكون صحيحًا دائمًا في سيناريوهات العالم الحقيقي. وبالتالي، فإن التعامل مع الأحداث المترابطة قد يتطلب آليات ومنطقًا إضافيًا، مما يزيد من تعقيد النظام.

ومع ذلك، وعلى الرغم من التحديات التي يواجهها، فقد أثبت EDP نفسه كنموذج برمجي قيم، خاصة لتطوير أنظمة سريعة الاستجابة وقابلة للتطوير وفعالة من حيث استخدام الموارد. ويتوافق تركيزها على التفاعل مع الأحداث بشكل جيد مع متطلبات التطبيقات الحديثة، حيث يعد الأداء وتجربة المستخدم من العوامل الحاسمة. من خلال تسخير أدوات مثل AppMaster No-Code Platform وأنماط EDP المصممة جيدًا، يمكن للمطورين إنشاء تطبيقات قوية تعتمد على الأحداث بسرعة والتي تلبي احتياجات المؤسسات المتنوعة وحالات الاستخدام عالية التحميل.