Programowanie z typem dynamicznym to paradygmat, w którym typ zmiennej jest określany w czasie wykonywania, a nie w czasie kompilacji w językach z typem statycznym. W językach z typem dynamicznym typ danych zmiennej można zmienić w dowolnym momencie, co zapewnia większą elastyczność w porównaniu do języków z typem statycznym, w których typ danych zmiennej jest jawnie zdefiniowany i nie można go zmienić. Ta elastyczność może prowadzić do zwięzłego i wyrazistego kodu, umożliwiając programistom pisanie programów bez konieczności stosowania ścisłych adnotacji typów i powtarzalnych deklaracji typów.

Jedną z głównych zalet dynamicznego pisania jest to, że pozwala na szybki rozwój, ponieważ programiści mogą wprowadzać zmiany w bazie kodu bez konieczności obszernej rekompilacji. Dodatkowo, ponieważ zmienne i funkcje nie są ściśle powiązane z konkretnym typem danych, ponowne wykorzystanie kodu staje się prostsze, promując w ten sposób kod modułowy i łatwy w utrzymaniu. Języki z typem dynamicznym są zwykle mniej szczegółowe, co ułatwia pisanie i debugowanie kodu w krótszym czasie. Jednak ta elastyczność ma swoją cenę, ponieważ języki z typem dynamicznym mogą być bardziej podatne na błędy w czasie wykonywania z powodu problemów związanych z typami, które zostałyby wykryte podczas kompilacji w języku z typem statycznym.

Do popularnych języków z typem dynamicznym należą Python, JavaScript, Ruby, PHP i Lisp. Języki te są często używane w skryptach, tworzeniu stron internetowych, sztucznej inteligencji i wielu innych obszarach inżynierii oprogramowania ze względu na ich łatwość użycia i wszechstronność.

Dynamiczne pisanie nie jest pozbawione wyzwań; na przykład często wiąże się to ze zwiększonym obciążeniem czasu wykonania ze względu na potrzebę ciągłego sprawdzania i wnioskowania o typach podczas wykonywania programu. To obciążenie środowiska wykonawczego może prowadzić do pogorszenia wydajności w porównaniu z językami o typie statycznym, w których wszystkie informacje o typach są dostępne w czasie kompilacji. Co więcej, brak bezpieczeństwa typów może prowadzić do nieoczekiwanych zachowań i trudnych do wykrycia błędów w środowiskach produkcyjnych, ponieważ błędy te mogą ujawnić się dopiero w czasie wykonywania.

Aby złagodzić niektóre z tych wyzwań, języki z typem dynamicznym często zawierają funkcje i narzędzia do opcjonalnego pisania statycznego. Na przykład TypeScript, nadzbiór JavaScript, dodaje do języka opcjonalne pisanie statyczne, pomagając programistom wychwytywać błędy związane z typami podczas programowania. Python wprowadził także wskazówki dotyczące typów w wersji 3.5, które poprawiają czytelność, a używane razem ze statycznym narzędziem do sprawdzania typów, takim jak mypy, mogą zapewnić większe bezpieczeństwo typów.

Ważnym aspektem, który należy wziąć pod uwagę przy wyborze pomiędzy paradygmatami programowania o typie statycznym i dynamicznie, jest kompromis pomiędzy bezpieczeństwem, wydajnością i szybkością programowania. Chociaż języki z typem statycznym zapewniają lepsze wykrywanie błędów w czasie kompilacji, lepszą wydajność i jaśniejszą dokumentację kodu, mogą również skutkować bardziej szczegółowym i mniej elastycznym kodem. W przeciwieństwie do tego, języki z typem dynamicznym zazwyczaj oferują bardziej zwięzłą, wyrazistą i elastyczną składnię, umożliwiając szybkie prototypowanie i rozwój, ale mogą być mniej wydajne i bardziej podatne na błędy w czasie wykonywania.

Podsumowując, programowanie z typem dynamicznym to potężny paradygmat programowania, który kładzie nacisk na elastyczność i ekspresję, umożliwiając programistom szybkie tworzenie aplikacji i przy mniejszych ograniczeniach dotyczących typów zmiennych. Chociaż wiąże się to z własnym zestawem wyzwań, takich jak potencjalny narzut wydajności i podatność na błędy w czasie wykonywania, wiele nowoczesnych języków i narzędzi udostępnia opcjonalne funkcje pisania statycznego, które rozwiązują te problemy, zapewniając programistom to, co najlepsze z obu światów.