La programmation typée dynamiquement est un paradigme dans lequel le type d'une variable est déterminé lors de l'exécution, par opposition au moment de la compilation dans les langages typés statiquement. Dans les langages typés dynamiquement, le type de données d'une variable peut être modifié à tout moment, offrant plus de flexibilité par rapport aux langages typés statiquement où le type de données d'une variable est explicitement défini et ne peut pas être modifié. Cette flexibilité peut conduire à un code concis et expressif, permettant aux développeurs d'écrire des programmes sans avoir besoin d'annotations de type strictes ni de déclarations de type répétitives.

L'un des principaux avantages du typage dynamique est qu'il permet un développement rapide, car les développeurs peuvent apporter des modifications à la base de code sans avoir besoin d'une recompilation approfondie. De plus, étant donné que les variables et les fonctions ne sont pas strictement liées à un type de données spécifique, la réutilisation du code devient plus simple, favorisant ainsi un code modulaire et maintenable. Les langages typés dynamiquement ont tendance à être moins verbeux, ce qui facilite l'écriture et le débogage du code dans un laps de temps plus court. Cependant, cette flexibilité a un coût, car les langages typés dynamiquement peuvent être plus sujets aux erreurs d'exécution en raison de problèmes liés au type qui auraient été détectés lors de la compilation dans un langage typé statiquement.

Les langages populaires à typage dynamique incluent Python, JavaScript, Ruby, PHP et Lisp. Ces langages sont souvent utilisés pour les scripts, le développement Web, l’intelligence artificielle et de nombreux autres domaines du génie logiciel, en raison de leur facilité d’utilisation et de leur polyvalence.

La saisie dynamique n'est pas sans défis ; par exemple, cela est souvent associé à une surcharge d'exécution accrue en raison de la nécessité de vérifier et de déduire constamment des types pendant l'exécution d'un programme. Cette surcharge d'exécution peut entraîner une dégradation des performances par rapport aux langages à typage statique dont toutes les informations de type sont disponibles au moment de la compilation. De plus, le manque de sécurité des types peut entraîner un comportement inattendu et des erreurs difficiles à détecter dans les environnements de production, car ces erreurs ne peuvent apparaître qu'au moment de l'exécution.

Afin d'atténuer certains de ces défis, les langages typés dynamiquement incluent souvent des fonctionnalités et des outils pour le typage statique facultatif. Par exemple, TypeScript, un sur-ensemble de JavaScript, ajoute un typage statique facultatif au langage, aidant ainsi les développeurs à détecter les erreurs liées au type pendant le développement. Python a également introduit des astuces de type dans la version 3.5, qui améliorent la lisibilité et, lorsqu'elles sont utilisées avec un vérificateur de type statique comme mypy, peuvent offrir une meilleure sécurité de type.

Un aspect important à prendre en compte lors du choix entre les paradigmes de programmation typés statiquement et dynamiquement est le compromis entre sécurité, performances et vitesse de développement. Bien que les langages à typage statique aient tendance à offrir une meilleure détection des erreurs au moment de la compilation, des performances améliorées et une documentation du code plus claire, ils peuvent également donner lieu à un code plus verbeux et moins flexible. En revanche, les langages typés dynamiquement offrent généralement une syntaxe plus concise, expressive et flexible, permettant un prototypage et un développement rapides, mais peuvent être moins performants et plus sujets aux erreurs lors de l'exécution.

