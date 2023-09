Infrastruktura mikrousług jako kod (IAC)

Infrastruktura mikrousług w postaci kodu (IAC) odnosi się do metody opracowywania, wdrażania i zarządzania architekturami mikrousług poprzez zastosowanie metodologii tworzenia oprogramowania z kontrolą wersji do zarządzania infrastrukturą. W kontekście mikrousług takie podejście umożliwia programistom automatyzację i usprawnienie udostępniania, skalowania i monitorowania komponentów aplikacji, co skutkuje krótszym czasem dostarczania i zwiększoną niezawodnością.

Stosując zasady IAC, programiści mogą opisywać i utrzymywać infrastrukturę oraz jej pożądany stan w formacie czytelnym maszynowo, na przykład przy użyciu JSON, YAML lub XML. Dzięki temu zespoły mogą korzystać z różnych narzędzi, takich jak systemy zarządzania konfiguracją, narzędzia do udostępniania i potoki ciągłej integracji (CI), w celu automatyzacji i orkiestracji operacji infrastrukturalnych. W rezultacie zmniejsza ilość wymaganej ręcznej interwencji, minimalizuje ryzyko związane z błędem ludzkim i promuje spójność w różnych środowiskach.

Przyjęcie infrastruktury mikrousług w postaci kodu (IAC) nie tylko zapewnia natychmiastowe korzyści z automatyzacji i zarządzania konfiguracją. Odgrywa także niezwykle ważną rolę we wspieraniu kluczowych aspektów architektury mikrousług: skalowania, odporności i szybkich cykli rozwoju.

Skalowanie: Dzięki Microservices IAC zasoby infrastruktury można łatwo i szybko udostępniać, konfigurować oraz skalować w górę lub w dół w zależności od wymagań poszczególnych usług. Umożliwia to zespołom dynamiczną alokację i dealokację zasobów, spełniając zmieniające się wymagania aplikacji. Co więcej, skutkuje to zwiększoną efektywnością, ponieważ zasoby są alokowane bardziej optymalnie.

Odporność: praktyka mikrousług IAC zapewnia większą odporność aplikacji, ponieważ wspiera zdolność automatycznego odzyskiwania po awariach i dostosowywania się do zmian w podstawowej infrastrukturze. Definiując i utrzymując infrastrukturę w oparciu o kod, programiści mogą szybko identyfikować i naprawiać problemy, zapewniając w ten sposób wysoką dostępność i odporność usług na etapie projektowania.

Szybkie cykle programistyczne: zastosowanie technik IAC w architekturach mikrousług pomaga przyspieszyć cykle programistyczne. Automatyzując wdrażanie i konfigurację infrastruktury, programiści mogą na żądanie uruchamiać nowe wystąpienia usług lub środowisk. Sprzyja to szybszej iteracji nowych funkcji i ułatwia łatwiejsze wdrażanie aktualizacji i poprawek błędów.

Przejście od tradycyjnego, monolitycznego zarządzania infrastrukturą do podejścia opartego na infrastrukturze mikrousług w postaci kodu może być wyzwaniem. Pojawiły się jednak platformy takie jak AppMaster , które pomagają programistom poruszać się po tej zmianie paradygmatu. Platforma AppMaster no-code umożliwia klientom wizualne tworzenie modeli danych, definiowanie logiki biznesowej oraz projektowanie interfejsów API REST i endpoints gniazd internetowych dla aplikacji backendowych. AppMaster umożliwia również tworzenie interaktywnych aplikacji internetowych i mobilnych za pomocą interfejsu drag-and-drop, co czyni go kompleksowym rozwiązaniem do tworzenia i wdrażania aplikacji mikrousługowych.

Oprócz korzyści związanych z automatyzacją i przyspieszonym rozwojem zapewnianych przez AppMaster, generuje także aplikacje przy użyciu języka programowania Go (Golang) dla aplikacji backendowych, frameworku Vue3 dla aplikacji internetowych oraz Kotlin/ Jetpack Compose dla Androida i SwiftUI dla IOS dla aplikacji mobilnych . Dzięki temu aplikacje zbudowane na platformie AppMaster mogą być efektywnie skalowane i charakteryzują się doskonałą wydajnością.

Ponadto AppMaster obsługuje migracje baz danych zgodnych z Postgres, umożliwiając bezproblemową integrację z istniejącą infrastrukturą. Platforma wykorzystuje również kontenery Docker do obsługi aplikacji backendowych, co ułatwia wdrażanie aplikacji i zarządzanie nimi w środowisku mikrousług.

Podsumowując, infrastruktura mikrousług w postaci kodu (IAC) to potężne podejście do zarządzania nowoczesnymi, rozproszonymi systemami, które oferuje wiele zalet w porównaniu z tradycyjnymi metodami zarządzania infrastrukturą. Obsługując infrastrukturę jako kod, programiści mogą napędzać automatyzację, promować spójność, zwiększać odporność i wspierać szybkie cykle programistyczne, które są niezbędne w architekturach mikrousług. Dzięki platformom takim jak AppMaster przyjęcie tego podejścia staje się znacznie łatwiejsze, oferując usprawnione, kompleksowe rozwiązanie do tworzenia, wdrażania i zarządzania skalowalnymi aplikacjami o wysokiej wydajności.