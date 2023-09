Infraestrutura de microsserviços como código (IAC) refere-se a um método de desenvolvimento, implantação e gerenciamento de arquiteturas de microsserviços, aplicando metodologias de desenvolvimento de software controladas por versão ao gerenciamento de infraestrutura. No contexto dos microsserviços, essa abordagem permite que os desenvolvedores automatizem e simplifiquem o provisionamento, o dimensionamento e o monitoramento de componentes de aplicativos, resultando em tempos de entrega mais rápidos e maior confiabilidade.

Ao adotar os princípios do IAC, os desenvolvedores podem descrever e manter a infraestrutura e seu estado desejado em um formato legível por máquina, por exemplo, usando JSON, YAML ou XML. Isso permite que as equipes aproveitem diversas ferramentas, como sistemas de gerenciamento de configuração, ferramentas de provisionamento e pipelines de integração contínua (CI) para automatizar e orquestrar operações de infraestrutura. Consequentemente, reduz a quantidade de intervenção manual necessária, minimiza os riscos associados ao erro humano e promove a consistência entre ambientes.

A adoção da infraestrutura de microsserviços como código (IAC) não fornece apenas benefícios imediatos de automação e gerenciamento de configuração. Também desempenha um papel extremamente importante no apoio aos principais aspectos de uma arquitetura de microsserviços: escalabilidade, resiliência e ciclos de desenvolvimento rápido.

Dimensionamento: com o IAC de microsserviços, os recursos de infraestrutura podem ser provisionados, configurados e ampliados ou reduzidos de maneira fácil e rápida com base nos requisitos de serviços individuais. Isso permite que as equipes aloquem e desaloquem recursos de forma dinâmica, atendendo às demandas flutuantes de seus aplicativos. Além disso, isto resulta num aumento da eficiência, uma vez que os recursos são atribuídos de forma mais otimizada.

Resiliência: A prática do IAC de Microsserviços promove maior resiliência dentro das aplicações, pois suporta a capacidade de recuperação automática de falhas e de adaptação às mudanças na infraestrutura subjacente. Ao definir e manter a infraestrutura em uma base de código, os desenvolvedores podem identificar e corrigir problemas rapidamente, garantindo assim que os serviços permaneçam altamente disponíveis e tolerantes a falhas desde o projeto.

Ciclos rápidos de desenvolvimento: a aplicação de técnicas IAC em arquiteturas de microsserviços auxilia na aceleração dos ciclos de desenvolvimento. Ao automatizar a implantação e configuração da infraestrutura, os desenvolvedores podem criar novas instâncias de serviços ou ambientes sob demanda. Isso promove uma iteração mais rápida em novos recursos e facilita a implementação de atualizações e correções de bugs.

A transição do gerenciamento de infraestrutura tradicional e monolítica para uma abordagem de infraestrutura de microsserviços como código pode ser desafiadora. No entanto, plataformas como AppMaster surgiram para ajudar os desenvolvedores a navegar nessa mudança de paradigma. A plataforma no-code AppMaster permite que os clientes criem modelos de dados visualmente, definam lógica de negócios e projetem APIs REST e endpoints de soquetes da web para aplicativos de back-end. AppMaster também permite a criação de aplicativos móveis e web interativos com sua interface drag-and-drop, tornando-o uma solução abrangente para construir e implantar aplicativos de microsserviços.

Além dos benefícios de automação e desenvolvimento acelerado que AppMaster oferece, ele também gera aplicativos usando a linguagem de programação Go (Golang) para aplicativos backend, estrutura Vue3 para aplicativos web e Kotlin/ Jetpack Compose para Android e SwiftUI para IOS para aplicativos móveis. . Isso garante que os aplicativos criados na plataforma AppMaster possam ser dimensionados de forma eficaz e apresentar excelentes características de desempenho.

Além disso, AppMaster oferece suporte a migrações de bancos de dados compatíveis com Postgres, permitindo integração perfeita com infraestruturas existentes. A plataforma também aproveita contêineres Docker para aplicativos backend, facilitando a implantação e o gerenciamento de aplicativos em um ambiente de microsserviços.

Concluindo, a Infraestrutura de Microsserviços como Código (IAC) é uma abordagem poderosa para o gerenciamento de sistemas distribuídos modernos que oferece muitas vantagens em relação aos métodos tradicionais de gerenciamento de infraestrutura. Ao lidar com a infraestrutura como código, os desenvolvedores podem impulsionar a automação, promover consistência, melhorar a resiliência e dar suporte a ciclos rápidos de desenvolvimento que são essenciais para arquiteturas de microsserviços. Por meio de plataformas como AppMaster, a adoção dessa abordagem se torna substancialmente mais fácil, oferecendo uma solução simplificada e abrangente para criar, implantar e gerenciar aplicativos escalonáveis ​​e de alto desempenho.