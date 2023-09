L'infrastructure de microservices en tant que code (IAC) fait référence à une méthode de développement, de déploiement et de gestion d'architectures de microservices en appliquant des méthodologies de développement de logiciels à version contrôlée à la gestion de l'infrastructure. Dans le contexte des microservices, cette approche permet aux développeurs d'automatiser et de rationaliser le provisionnement, la mise à l'échelle et la surveillance des composants d'application, ce qui se traduit par des délais de livraison plus rapides et une fiabilité accrue.

En adoptant les principes IAC, les développeurs peuvent décrire et maintenir l'infrastructure et son état souhaité dans un format lisible par machine, par exemple en utilisant JSON, YAML ou XML. Cela permet aux équipes d'exploiter divers outils tels que les systèmes de gestion de configuration, les outils de provisionnement et les pipelines d'intégration continue (CI) pour automatiser et orchestrer les opérations d'infrastructure. Par conséquent, cela réduit le nombre d’interventions manuelles requises, minimise les risques associés à l’erreur humaine et favorise la cohérence entre les environnements.

L'adoption de l'infrastructure de microservices en tant que code (IAC) n'offre pas seulement des avantages immédiats en matière d'automatisation et de gestion de la configuration. Il joue également un rôle crucial dans la prise en charge des aspects clés d’une architecture de microservices : mise à l’échelle, résilience et cycles de développement rapides.

Mise à l'échelle : avec Microservices IAC, les ressources d'infrastructure peuvent être facilement et rapidement provisionnées, configurées et mises à l'échelle en fonction des exigences des services individuels. Cela permet aux équipes d'allouer et de désallouer des ressources de manière dynamique, répondant ainsi aux demandes fluctuantes de leurs applications. De plus, cela se traduit par une efficacité accrue, car les ressources sont allouées de manière plus optimale.

Résilience : la pratique des microservices IAC favorise une plus grande résilience au sein des applications, car elle prend en charge la capacité de se remettre automatiquement des pannes et de s'adapter aux changements dans l'infrastructure sous-jacente. En définissant et en maintenant l'infrastructure dans une base de code, les développeurs peuvent rapidement identifier et corriger les problèmes, garantissant ainsi que les services restent hautement disponibles et tolérants aux pannes dès leur conception.

Cycles de développement rapides : l'application des techniques IAC dans les architectures de microservices contribue à accélérer les cycles de développement. En automatisant le déploiement et la configuration de l'infrastructure, les développeurs peuvent créer de nouvelles instances de services ou d'environnements à la demande. Cela favorise une itération plus rapide sur les nouvelles fonctionnalités et facilite le déploiement des mises à jour et des corrections de bogues.

La transition d’une gestion d’infrastructure traditionnelle et monolithique à une approche d’infrastructure de microservices en tant que code peut s’avérer difficile. Cependant, des plateformes comme AppMaster ont vu le jour pour aider les développeurs à faire face à ce changement de paradigme. La plate no-code AppMaster permet aux clients de créer visuellement des modèles de données, de définir une logique métier et de concevoir des API REST et endpoints de sockets Web pour les applications backend. AppMaster permet également la création d'applications Web et mobiles interactives grâce à son interface drag-and-drop, ce qui en fait une solution complète pour créer et déployer des applications de microservices.

En plus des avantages d'automatisation et de développement accéléré fournis par AppMaster, il génère également des applications en utilisant le langage de programmation Go (Golang) pour les applications backend, le framework Vue3 pour les applications Web et Kotlin/ Jetpack Compose pour Android et SwiftUI pour IOS pour les applications mobiles. . Cela garantit que les applications construites sur la plate-forme AppMaster peuvent être mises à l'échelle efficacement et présenter d'excellentes caractéristiques de performances.

De plus, AppMaster prend en charge les migrations de bases de données avec des bases de données compatibles Postgres, permettant une intégration transparente avec les infrastructures existantes. La plateforme exploite également les conteneurs Docker pour les applications backend, ce qui facilite le déploiement et la gestion des applications dans un environnement de microservices.

En conclusion, Microservices Infrastructure as Code (IAC) est une approche puissante de gestion de systèmes distribués modernes qui offre de nombreux avantages par rapport aux méthodes traditionnelles de gestion d'infrastructure. En gérant l'infrastructure sous forme de code, les développeurs peuvent piloter l'automatisation, promouvoir la cohérence, améliorer la résilience et prendre en charge des cycles de développement rapides qui sont essentiels pour les architectures de microservices. Grâce à des plateformes comme AppMaster, l'adoption de cette approche devient considérablement plus facile, offrant une solution rationalisée et complète pour créer, déployer et gérer des applications évolutives et hautes performances.