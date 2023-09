Infrastruttura come servizio (IaaS) low-code

L'Infrastructure as a Service (IaaS) Low-code è una soluzione moderna che consente alle organizzazioni di creare, distribuire e gestire applicazioni software in modo più rapido, efficiente ed economico attraverso l'utilizzo di interfacce visive drag-and-drop e componenti precostruiti. A differenza dei paradigmi di sviluppo software tradizionali che richiedono ampie competenze di codifica e programmazione, le piattaforme IaaS low-code consentono agli sviluppatori e ai non sviluppatori di creare applicazioni rapidamente senza la necessità di scrivere codici complessi.

Secondo una recente ricerca di mercato, si prevede che le dimensioni del mercato globale delle piattaforme di sviluppo low-code cresceranno da 13,2 miliardi di dollari nel 2020 a 45,5 miliardi di dollari entro il 2025, con un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 28,1%. La crescente domanda di soluzioni software e la prevalenza della trasformazione digitale sono fattori importanti che guidano la crescita del mercato IaaS low-code.

Uno dei principali vantaggi dell'IaaS low-code è l'integrazione delle infrastrutture di sviluppo e distribuzione, che semplifica l'intero processo di gestione del ciclo di vita dell'applicazione. Dalla progettazione e test alla distribuzione e manutenzione, le piattaforme low-code semplificano le operazioni e riducono al minimo i ritardi. Ciò contribuisce a ridurre il time-to-market per le applicazioni software, consentendo alle organizzazioni di rispondere rapidamente all'evoluzione dei requisiti aziendali e delle esigenze dei clienti.

AppMaster è un ottimo esempio di piattaforma IaaS low-code che consente uno sviluppo efficiente di applicazioni. Fornisce una soluzione all-in-one no-code per la creazione di applicazioni backend, web e mobili, supportando non solo il processo di modellazione visiva delle app ma anche automatizzando attività come la generazione di codice, la compilazione, il test e la distribuzione nel cloud .

Con AppMaster, gli utenti possono creare visivamente modelli di dati, definire la logica aziendale tramite processi aziendali e configurare API REST ed endpoints WebSocket per le applicazioni backend. Sono disponibili interfacce drag-and-drop per la progettazione di interfacce utente web e mobili, mentre la logica aziendale può essere definita per singoli componenti utilizzando i progettisti Web e Mobile BP. Inoltre, AppMaster genera applicazioni utilizzando linguaggi di programmazione e framework popolari come Go per backend, Vue3 per web e Kotlin/ Jetpack Compose per Android e SwiftUI per iOS, garantendo che le applicazioni risultanti siano moderne, scalabili e performanti.

Un'altra caratteristica degna di nota delle piattaforme IaaS low-code è la flessibilità e l'estensibilità che forniscono. Con un'architettura aperta che si integra con vari servizi, API e database di terze parti, le soluzioni IaaS low-code garantiscono compatibilità e interoperabilità senza soluzione di continuità con le tecnologie esistenti. Ad esempio, le applicazioni AppMaster possono funzionare con qualsiasi database compatibile con PostgreSQL come archivio dati primario, dimostrando ulteriormente la versatilità delle piattaforme low-code.

Inoltre, l’IaaS low-code migliora la collaborazione tra le diverse parti interessate nel processo di sviluppo dell’applicazione. Consentendo agli utenti non tecnici di partecipare alle fasi di progettazione e sviluppo, queste piattaforme favoriscono una migliore comunicazione e comprensione tra esperti aziendali e sviluppatori di software. Ciò si traduce in definitiva in applicazioni che si allineano meglio agli obiettivi e ai requisiti aziendali.

Inoltre, le piattaforme IaaS low-code hanno il potenziale per ridurre significativamente i costi associati allo sviluppo del software. Man mano che le organizzazioni adottano sempre più soluzioni low-code, possono ridurre al minimo la necessità di assumere costosi talenti di programmazione e ridurre i costi di manutenzione. Inoltre, l'approccio di AppMaster all'eliminazione del debito tecnico rigenerando continuamente le applicazioni da zero garantisce che il software rimanga aggiornato, ricco di funzionalità e libero da potenziali problemi derivanti dal codice legacy.

Le piattaforme IaaS Low-code come AppMaster offrono anche funzionalità preziose per la gestione delle applicazioni, come la generazione automatica di documentazione, script di migrazione del database e specifiche API. Ciò garantisce che le risorse necessarie siano disponibili per gli sviluppatori e gli altri membri del team durante l'intero ciclo di vita dell'applicazione, favorendo l'efficienza e garantendo il successo del progetto.

In conclusione, l’Infrastructure as a Service low-code rappresenta un cambiamento di paradigma nel modo in cui le organizzazioni affrontano lo sviluppo del software, affrontando le sfide di tempo, costi e competenze associate ai modelli di sviluppo tradizionali. Sfruttando la potenza e la comodità delle piattaforme IaaS low-code come AppMaster, le aziende possono accelerare il loro percorso di trasformazione digitale e fornire rapidamente soluzioni software innovative e di alta qualità su misura per le loro esigenze specifiche.