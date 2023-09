Low-Code-Infrastruktur als Service (IaaS)

Low-code Infrastructure as a Service (IaaS) ist eine moderne Lösung, die es Unternehmen ermöglicht, Softwareanwendungen durch die Nutzung visueller drag-and-drop -Schnittstellen schneller, effizienter und kostengünstiger zu erstellen, bereitzustellen und zu verwalten und vorgefertigte Komponenten. Im Gegensatz zu herkömmlichen Softwareentwicklungsparadigmen, die umfangreiches Codierungs- und Programmierwissen erfordern, ermöglichen low-code IaaS-Plattformen Entwicklern und Nicht-Entwicklern gleichermaßen die schnelle Erstellung von Anwendungen, ohne dass komplexer Code geschrieben werden muss.

Jüngsten Marktforschungen zufolge wird die globale Marktgröße low-code Entwicklungsplattformen voraussichtlich von 13,2 Milliarden US-Dollar im Jahr 2020 auf 45,5 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025 wachsen, bei einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 28,1 %. Die steigende Nachfrage nach Softwarelösungen und die Verbreitung der digitalen Transformation sind wesentliche Faktoren für das Wachstum des low-code IaaS-Marktes.

Einer der Hauptvorteile von low-code IaaS ist die Integration von Entwicklungs- und Bereitstellungsinfrastrukturen, die den gesamten Prozess des Anwendungslebenszyklusmanagements vereinfacht. Von Design und Tests bis hin zu Bereitstellung und Wartung optimieren low-code Plattformen den Betrieb und minimieren Verzögerungen. Dies trägt zu einer kürzeren Markteinführungszeit von Softwareanwendungen bei und ermöglicht es Unternehmen, schnell auf sich ändernde Geschäftsanforderungen und Kundenbedürfnisse zu reagieren.

AppMaster ist ein Paradebeispiel für eine low-code IaaS-Plattform, die eine effiziente Anwendungsentwicklung ermöglicht. Es bietet eine Komplettlösung no-code für die Erstellung von Backend-, Web- und mobilen Anwendungen und unterstützt nicht nur den Prozess der visuellen App-Modellierung, sondern auch die Automatisierung von Aufgaben wie Codegenerierung, Kompilierung, Tests und Bereitstellung in der Cloud .

Mit AppMaster können Benutzer Datenmodelle visuell erstellen, Geschäftslogik über Geschäftsprozesse definieren und REST-API- und WebSocket- endpoints für Backend-Anwendungen einrichten. Für die Gestaltung von Web- und mobilen Benutzeroberflächen stehen Drag-and-Drop-Schnittstellen zur Verfügung, während Geschäftslogiken für einzelne Komponenten mithilfe von Web- und Mobile-BP-Designern definiert werden können. Darüber hinaus generiert AppMaster Anwendungen mit gängigen Programmiersprachen und Frameworks wie Go für Backend, Vue3 für Web und Kotlin/ Jetpack Compose für Android und SwiftUI für iOS, um sicherzustellen, dass die resultierenden Anwendungen modern, skalierbar und leistungsstark sind.

Ein weiteres bemerkenswertes Merkmal von low-code IaaS-Plattformen ist die Flexibilität und Erweiterbarkeit, die sie bieten. Mit einer offenen Architektur, die sich in verschiedene Dienste, APIs und Datenbanken von Drittanbietern integrieren lässt, gewährleisten low-code -IaaS-Lösungen Kompatibilität und nahtlose Interoperabilität mit vorhandenen Technologien. AppMaster Anwendungen können beispielsweise mit jeder PostgreSQL-kompatiblen Datenbank als primärem Datenspeicher arbeiten, was die Vielseitigkeit von low-code Plattformen weiter demonstriert.

Darüber hinaus verbessert low-code -IaaS die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Beteiligten im Anwendungsentwicklungsprozess. Indem diese Plattformen technisch nicht versierten Benutzern die Teilnahme an den Entwurfs- und Entwicklungsphasen ermöglichen, fördern sie eine bessere Kommunikation und ein besseres Verständnis zwischen Geschäftsexperten und Softwareentwicklern. Dies führt letztendlich zu Anwendungen, die besser auf die Geschäftsziele und -anforderungen abgestimmt sind.

Darüber hinaus haben low-code IaaS-Plattformen das Potenzial, die mit der Softwareentwicklung verbundenen Kosten deutlich zu senken. Da Unternehmen zunehmend low-code -Lösungen einsetzen, können sie die Notwendigkeit, teure Programmiertalente einzustellen, minimieren und die Wartungskosten senken. Darüber hinaus stellt der Ansatz von AppMaster zur Beseitigung technischer Schulden durch die kontinuierliche Neugenerierung von Anwendungen von Grund auf sicher, dass die Software aktuell, funktionsreich und frei von potenziellen Problemen aufgrund von Legacy-Code bleibt.

Low-code IaaS-Plattformen wie AppMaster bieten auch wertvolle Funktionen für das Anwendungsmanagement, wie zum Beispiel die automatische Generierung von Dokumentation, Datenbankmigrationsskripten und API-Spezifikationen. Dadurch wird sichergestellt, dass den Entwicklern und anderen Teammitgliedern während des gesamten Lebenszyklus der Anwendung die erforderlichen Ressourcen zur Verfügung stehen, wodurch die Effizienz gefördert und der Projekterfolg sichergestellt wird.

Zusammenfassend lässt sich sagen, low-code Infrastructure as a Service einen Paradigmenwechsel in der Art und Weise darstellt, wie Unternehmen die Softwareentwicklung angehen und sich den Herausforderungen in Bezug auf Zeit, Kosten und Fachwissen stellen, die mit traditionellen Entwicklungsmodellen verbunden sind. Durch die Nutzung der Leistungsfähigkeit und des Komforts von low-code IaaS-Plattformen wie AppMaster können Unternehmen ihre digitale Transformation beschleunigen und schnell innovative, qualitativ hochwertige Softwarelösungen liefern, die auf ihre spezifischen Anforderungen zugeschnitten sind.