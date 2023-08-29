Инфраструктура с низким кодом как услуга (IaaS)

Инфраструктура как услуга Low-code (IaaS) — это современное решение, которое позволяет организациям создавать, развертывать программные приложения и управлять ими более быстрым, эффективным и экономичным способом за счет использования визуальных интерфейсов drag-and-drop и готовые компоненты. В отличие от традиционных парадигм разработки программного обеспечения, которые требуют обширных знаний в области кодирования и программирования, платформы IaaS low-code позволяют как разработчикам, так и не разработчикам быстро создавать приложения без необходимости написания сложного кода.

Согласно недавнему исследованию рынка, ожидается, что объем мирового рынка платформ разработки low-code вырастет с $13,2 млрд в 2020 году до $45,5 млрд к 2025 году, при среднегодовом темпе роста (CAGR) 28,1%. Растущий спрос на программные решения и распространенность цифровой трансформации являются основными факторами, способствующими росту рынка IaaS low-code.

Одним из ключевых преимуществ IaaS с low-code является интеграция инфраструктур разработки и развертывания, что упрощает весь процесс управления жизненным циклом приложения. Платформы low-code оптимизируют операции и минимизируют задержки — от проектирования и тестирования до развертывания и обслуживания. Это способствует сокращению времени вывода программных приложений на рынок, позволяя организациям быстро реагировать на меняющиеся бизнес-требования и потребности клиентов.

AppMaster — яркий пример платформы IaaS low-code, которая обеспечивает эффективную разработку приложений. Он предоставляет комплексное решение no-code для создания серверных, веб- и мобильных приложений, поддерживающее не только процесс визуального моделирования приложений, но и автоматизацию таких задач, как генерация кода, компиляция, тестирование и развертывание в облаке. .

С помощью AppMaster пользователи могут визуально создавать модели данных, определять бизнес-логику с помощью бизнес-процессов и настраивать endpoints REST API и WebSocket для серверных приложений. Интерфейсы перетаскивания доступны для проектирования веб- и мобильных пользовательских интерфейсов, а бизнес-логика может быть определена для отдельных компонентов с помощью веб- и мобильных дизайнеров BP. Кроме того, AppMaster создает приложения с использованием популярных языков программирования и платформ, таких как Go для серверной части, Vue3 для Интернета и Kotlin/ Jetpack Compose для Android и SwiftUI для iOS, гарантируя, что полученные приложения будут современными, масштабируемыми и производительными.

Еще одной примечательной особенностью платформ IaaS low-code является обеспечиваемая ими гибкость и расширяемость. Благодаря открытой архитектуре, которая интегрируется с различными сторонними сервисами, API и базами данных, решения IaaS low-code обеспечивают совместимость и беспрепятственное взаимодействие с существующими технологиями. Например, приложения AppMaster могут работать с любой базой данных, совместимой с PostgreSQL, в качестве основного хранилища данных, что еще раз демонстрирует универсальность платформ с low-code.

Более того, IaaS low-code улучшает сотрудничество между различными заинтересованными сторонами в процессе разработки приложений. Предоставляя нетехническим пользователям возможность участвовать в этапах проектирования и разработки, эти платформы способствуют улучшению коммуникации и взаимопонимания между бизнес-экспертами и разработчиками программного обеспечения. В конечном итоге это приводит к созданию приложений, которые лучше соответствуют целям и требованиям бизнеса.

Кроме того, платформы IaaS low-code могут значительно снизить затраты, связанные с разработкой программного обеспечения. Поскольку организации все чаще внедряют решения low-code, они могут свести к минимуму потребность в найме дорогостоящих специалистов по программированию и сократить расходы на обслуживание. Более того, подход AppMaster к устранению технического долга путем постоянного восстановления приложений с нуля гарантирует, что программное обеспечение остается актуальным, многофункциональным и свободным от потенциальных проблем, возникающих из-за устаревшего кода.

Платформы IaaS Low-code такие как AppMaster также предлагают ценные функции для управления приложениями, такие как автоматическое создание документации, сценарии миграции баз данных и спецификации API. Это гарантирует, что необходимые ресурсы будут доступны разработчикам и другим членам команды на протяжении всего жизненного цикла приложения, повышая эффективность и гарантируя успех проекта.

В заключение, «Инфраструктура как услуга» low-code представляет собой сдвиг парадигмы в подходе организаций к разработке программного обеспечения, решая проблемы времени, затрат и опыта, связанные с традиционными моделями разработки. Используя мощь и удобство платформ IaaS low-code, таких как AppMaster, компании могут ускорить процесс цифровой трансформации и быстро предоставлять инновационные, высококачественные программные решения, адаптированные к их конкретным потребностям.