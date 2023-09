Infrastruktura o niskim kodzie jako usługa (IaaS)

Infrastruktura Low-code jako usługa (IaaS) to nowoczesne rozwiązanie, które umożliwia organizacjom tworzenie, wdrażanie i zarządzanie aplikacjami w szybszy, bardziej wydajny i opłacalny sposób dzięki wykorzystaniu wizualnych interfejsów drag-and-drop i gotowe komponenty. W przeciwieństwie do tradycyjnych paradygmatów tworzenia oprogramowania, które wymagają rozległej wiedzy z zakresu kodowania i programowania, platformy IaaS low-code umożliwiają programistom i osobom niebędącym programistami szybkie tworzenie aplikacji bez konieczności pisania złożonego kodu.

Według ostatnich badań rynku oczekuje się, że wielkość globalnego rynku platform programistycznych low-code wzrośnie z 13,2 miliarda dolarów w 2020 r. do 45,5 miliarda dolarów do 2025 r., przy złożonej rocznej stopie wzrostu (CAGR) wynoszącej 28,1%. Rosnące zapotrzebowanie na rozwiązania programowe i powszechność transformacji cyfrowej to główne czynniki napędzające rozwój rynku IaaS low-code.

Jedną z kluczowych zalet technologii IaaS low-code jest integracja infrastruktur programistycznych i wdrożeniowych, co upraszcza cały proces zarządzania cyklem życia aplikacji. Od projektowania i testowania po wdrażanie i konserwację – platformy low-code usprawniają operacje i minimalizują opóźnienia. Przyczynia się to do skrócenia czasu wprowadzania aplikacji na rynek, umożliwiając organizacjom szybkie reagowanie na zmieniające się wymagania biznesowe i potrzeby klientów.

AppMaster to doskonały przykład platformy IaaS low-code, która umożliwia wydajne tworzenie aplikacji. Zapewnia kompleksowe, no-code rozwiązanie do tworzenia aplikacji backendowych, internetowych i mobilnych, wspierające nie tylko proces wizualnego modelowania aplikacji, ale także automatyzujące zadania, takie jak generowanie kodu, kompilacja, testowanie i wdrażanie w chmurze .

Dzięki AppMaster użytkownicy mogą wizualnie tworzyć modele danych, definiować logikę biznesową poprzez procesy biznesowe oraz konfigurować endpoints API REST i WebSocket dla aplikacji zaplecza. Do projektowania internetowych i mobilnych interfejsów użytkownika dostępne są interfejsy typu „przeciągnij i upuść”, natomiast logikę biznesową można zdefiniować dla poszczególnych komponentów za pomocą projektantów Web i Mobile BP. Dodatkowo AppMaster generuje aplikacje przy użyciu popularnych języków programowania i frameworków, takich jak Go dla backendu, Vue3 dla Internetu oraz Kotlin/ Jetpack Compose dla Androida i SwiftUI dla iOS, zapewniając, że powstałe aplikacje są nowoczesne, skalowalne i wydajne.

Inną godną uwagi cechą platform IaaS low-code jest zapewniana przez nie elastyczność i rozszerzalność. Dzięki otwartej architekturze, która integruje się z różnymi usługami, interfejsami API i bazami danych innych firm, rozwiązania IaaS low-code zapewniają kompatybilność i płynną interoperacyjność z istniejącymi technologiami. Na przykład aplikacje AppMaster mogą współpracować z dowolną bazą danych kompatybilną z PostgreSQL jako głównym magazynem danych, co dodatkowo demonstruje wszechstronność platform o low-code.

Co więcej, IaaS low-code usprawnia współpracę między różnymi stronami zainteresowanymi w procesie tworzenia aplikacji. Umożliwiając użytkownikom nietechnicznym udział w fazach projektowania i rozwoju, platformy te sprzyjają lepszej komunikacji i zrozumieniu między ekspertami biznesowymi a twórcami oprogramowania. Ostatecznie skutkuje to aplikacjami, które lepiej odpowiadają celom i wymaganiom biznesowym.

Ponadto platformy IaaS low-code mogą potencjalnie znacząco obniżyć koszty związane z tworzeniem oprogramowania. W miarę jak organizacje coraz częściej wdrażają rozwiązania low-code, mogą zminimalizować potrzebę zatrudniania kosztownych programistów i obniżyć koszty utrzymania. Co więcej, podejście AppMaster do eliminowania długu technicznego poprzez ciągłe odtwarzanie aplikacji od zera gwarantuje, że oprogramowanie pozostanie aktualne, bogate w funkcje i wolne od potencjalnych problemów wynikających ze starszego kodu.

Platformy IaaS Low-code takie jak AppMaster, oferują również cenne funkcje do zarządzania aplikacjami, takie jak automatyczne generowanie dokumentacji, skrypty migracji baz danych i specyfikacje API. Zapewnia to dostępność niezbędnych zasobów programistom i innym członkom zespołu przez cały cykl życia aplikacji, zwiększając wydajność i zapewniając powodzenie projektu.

Podsumowując, infrastruktura low-code jako usługa reprezentuje zmianę paradygmatu w sposobie, w jaki organizacje podchodzą do tworzenia oprogramowania, stawiając czoła wyzwaniom związanym z czasem, kosztami i wiedzą specjalistyczną związanym z tradycyjnymi modelami rozwoju. Wykorzystując moc i wygodę platform IaaS low-code takich jak AppMaster, firmy mogą przyspieszyć transformację cyfrową i szybko dostarczać innowacyjne, wysokiej jakości rozwiązania programowe dostosowane do ich konkretnych potrzeb.