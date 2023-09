Infraestrutura como serviço (IaaS) de baixo código

A infraestrutura como serviço (IaaS) Low-code é uma solução moderna que permite às organizações construir, implantar e gerenciar aplicativos de software de maneira mais rápida, eficiente e econômica por meio da utilização de interfaces visuais drag-and-drop e componentes pré-construídos. Ao contrário dos paradigmas tradicionais de desenvolvimento de software que exigem amplo conhecimento em codificação e programação, as plataformas IaaS low-code capacitam desenvolvedores e não desenvolvedores a criar aplicativos rapidamente, sem a necessidade de escrever códigos complexos.

De acordo com pesquisas de mercado recentes, espera-se que o tamanho do mercado global de plataformas de desenvolvimento low-code cresça de US$ 13,2 bilhões em 2020 para US$ 45,5 bilhões até 2025, a uma Taxa Composta de Crescimento Anual (CAGR) de 28,1%. A crescente demanda por soluções de software e a prevalência da transformação digital são fatores importantes que impulsionam o crescimento do mercado IaaS low-code.

Uma das principais vantagens do IaaS low-code é a integração de infraestruturas de desenvolvimento e implantação, o que simplifica todo o processo de gerenciamento do ciclo de vida do aplicativo. Do design e teste à implantação e manutenção, as plataformas low-code simplificam as operações e minimizam os atrasos. Isso contribui para a redução do tempo de lançamento de aplicativos de software no mercado, permitindo que as organizações respondam rapidamente à evolução dos requisitos de negócios e das necessidades dos clientes.

AppMaster é um excelente exemplo de plataforma IaaS low-code que permite o desenvolvimento eficiente de aplicativos. Ele fornece uma solução completa e no-code para a criação de aplicativos backend, web e móveis, suportando não apenas o processo de modelagem visual de aplicativos, mas também automatizando tarefas como geração de código, compilação, teste e implantação na nuvem .

Com AppMaster, os usuários podem criar modelos de dados visualmente, definir a lógica de negócios por meio de processos de negócios e configurar API REST e endpoints WebSocket para aplicativos de back-end. Interfaces de arrastar e soltar estão disponíveis para projetar interfaces de usuário móveis e da Web, enquanto a lógica de negócios pode ser definida para componentes individuais usando designers de BP móveis e da Web. Além disso, AppMaster gera aplicativos usando linguagens de programação e estruturas populares, como Go para back-end, Vue3 para web e Kotlin/ Jetpack Compose para Android e SwiftUI para iOS, garantindo que os aplicativos resultantes sejam modernos, escalonáveis ​​e de alto desempenho.

Outra característica notável das plataformas IaaS low-code é a flexibilidade e extensibilidade que elas oferecem. Com uma arquitetura aberta que se integra a vários serviços, APIs e bancos de dados de terceiros, as soluções IaaS low-code garantem compatibilidade e interoperabilidade perfeita com as tecnologias existentes. Por exemplo, os aplicativos AppMaster podem funcionar com qualquer banco de dados compatível com PostgreSQL como armazenamento primário de dados, demonstrando ainda mais a versatilidade das plataformas low-code.

Além disso, o IaaS low-code melhora a colaboração entre as diferentes partes interessadas no processo de desenvolvimento de aplicativos. Ao permitir que utilizadores não técnicos participem nas fases de design e desenvolvimento, estas plataformas promovem uma melhor comunicação e compreensão entre especialistas de negócios e desenvolvedores de software. Em última análise, isso resulta em aplicativos que se alinham melhor aos objetivos e requisitos de negócios.

Além disso, as plataformas IaaS low-code têm o potencial de reduzir significativamente os custos associados ao desenvolvimento de software. À medida que as organizações adotam cada vez mais soluções low-code, elas podem minimizar a necessidade de contratar talentos de programação caros e reduzir os custos de manutenção. Além disso, a abordagem da AppMaster para eliminar dívidas técnicas por meio da regeneração contínua de aplicativos do zero garante que o software permaneça atualizado, rico em recursos e livre de possíveis problemas decorrentes de código legado.

Plataformas IaaS Low-code como AppMaster também oferecem recursos valiosos para gerenciamento de aplicativos, como geração automática de documentação, scripts de migração de banco de dados e especificações de API. Isso garante que os recursos necessários estejam disponíveis para desenvolvedores e demais membros da equipe durante todo o ciclo de vida da aplicação, promovendo a eficiência e garantindo o sucesso do projeto.

Concluindo, a infraestrutura como serviço low-code representa uma mudança de paradigma na forma como as organizações abordam o desenvolvimento de software, enfrentando os desafios de tempo, custo e experiência associados aos modelos de desenvolvimento tradicionais. Ao aproveitar o poder e a conveniência de plataformas IaaS low-code, como o AppMaster, as empresas podem acelerar sua jornada de transformação digital e fornecer rapidamente soluções de software inovadoras e de alta qualidade, adaptadas às suas necessidades específicas.