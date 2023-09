Infrastructure low-code en tant que service (IaaS)

L'infrastructure en tant que service (IaaS) Low-code est une solution moderne qui permet aux organisations de créer, déployer et gérer des applications logicielles de manière plus rapide, plus efficace et plus rentable grâce à l'utilisation d'interfaces visuelles drag-and-drop et des composants prédéfinis. Contrairement aux paradigmes traditionnels de développement de logiciels qui nécessitent une expertise approfondie en matière de codage et de programmation, les plates-formes IaaS low-code permettent aux développeurs et aux non-développeurs de créer rapidement des applications sans avoir besoin d'écrire du code complexe.

Selon une étude de marché récente, la taille du marché mondial des plateformes de développement low-code devrait passer de 13,2 milliards de dollars en 2020 à 45,5 milliards de dollars d’ici 2025, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 28,1 %. La demande croissante de solutions logicielles et la prévalence de la transformation numérique sont des facteurs majeurs qui stimulent la croissance du marché IaaS low-code.

L'un des principaux avantages de l'IaaS low-code est l'intégration des infrastructures de développement et de déploiement, qui simplifie l'ensemble du processus de gestion du cycle de vie des applications. De la conception et des tests au déploiement et à la maintenance, les plateformes low-code rationalisent les opérations et minimisent les retards. Cela contribue à réduire les délais de mise sur le marché des applications logicielles, permettant aux organisations de répondre rapidement à l'évolution des exigences commerciales et des besoins des clients.

AppMaster est un excellent exemple de plate-forme IaaS low-code qui permet un développement d'applications efficace. Il fournit une solution tout-en-un no-code pour créer des applications backend, Web et mobiles, prenant en charge non seulement le processus de modélisation d'applications visuelles, mais automatisant également des tâches telles que la génération de code, la compilation, les tests et le déploiement sur le cloud. .

Avec AppMaster, les utilisateurs peuvent créer visuellement des modèles de données, définir une logique métier via des processus métier et configurer endpoints d'API REST et WebSocket pour les applications backend. Des interfaces glisser-déposer sont disponibles pour la conception d'interfaces utilisateur Web et mobiles, tandis que la logique métier peut être définie pour des composants individuels à l'aide des concepteurs Web et Mobile BP. De plus, AppMaster génère des applications à l'aide de langages et de frameworks de programmation populaires tels que Go pour le backend, Vue3 pour le Web et Kotlin/ Jetpack Compose pour Android et SwiftUI pour iOS, garantissant que les applications résultantes sont modernes, évolutives et performantes.

Une autre caractéristique notable des plateformes IaaS low-code est la flexibilité et l’extensibilité qu’elles offrent. Avec une architecture ouverte qui s'intègre à divers services, API et bases de données tiers, les solutions IaaS low-code garantissent une compatibilité et une interopérabilité transparente avec les technologies existantes. Par exemple, les applications AppMaster peuvent fonctionner avec n'importe quelle base de données compatible PostgreSQL comme stockage de données principal, démontrant ainsi la polyvalence des plates-formes low-code.

De plus, l’IaaS low-code améliore la collaboration entre les différentes parties prenantes dans le processus de développement d’applications. En permettant aux utilisateurs non techniques de participer aux phases de conception et de développement, ces plateformes favorisent une meilleure communication et compréhension entre les experts métiers et les développeurs de logiciels. Cela aboutit finalement à des applications mieux alignées sur les objectifs et les exigences de l'entreprise.

De plus, les plates-formes IaaS low-code ont le potentiel de réduire considérablement les coûts associés au développement de logiciels. À mesure que les organisations adoptent de plus en plus de solutions low-code, elles peuvent minimiser le besoin d’embaucher des talents en programmation coûteux et réduire les coûts de maintenance. De plus, l'approche d' AppMaster visant à éliminer la dette technique en régénérant continuellement les applications à partir de zéro garantit que les logiciels restent à jour, riches en fonctionnalités et exempts de problèmes potentiels découlant du code existant.

Les plates-formes IaaS Low-code comme AppMaster offrent également des fonctionnalités précieuses pour la gestion des applications, telles que la génération automatique de documentation, de scripts de migration de bases de données et de spécifications API. Cela garantit que les ressources nécessaires sont disponibles pour les développeurs et les autres membres de l'équipe tout au long du cycle de vie de l'application, favorisant ainsi l'efficacité et garantissant la réussite du projet.

En conclusion, l'infrastructure en tant que service low-code représente un changement de paradigme dans la manière dont les organisations abordent le développement de logiciels, en relevant les défis de temps, de coût et d'expertise associés aux modèles de développement traditionnels. En tirant parti de la puissance et de la commodité des plates-formes IaaS low-code comme AppMaster, les entreprises peuvent accélérer leur parcours de transformation numérique et fournir rapidement des solutions logicielles innovantes et de haute qualité adaptées à leurs besoins spécifiques.