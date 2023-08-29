低代码基础设施即服务 (IaaS)

Low-code基础设施即服务 (IaaS) 是一种现代解决方案，允许组织通过利用可视drag-and-drop界面以更快、更高效且更具成本效益的方式构建、部署和管理软件应用程序和预构建组件。与需要大量编码和编程专业知识的传统软件开发范例不同， low-code IaaS 平台使开发人员和非开发人员能够快速创建应用程序，而无需编写复杂的代码。

根据最近的市场研究，全球low-code开发平台市场规模预计将从2020年的132亿美元增长到2025年的455亿美元，复合年增长率（CAGR）为28.1%。对软件解决方案的需求不断增长以及数字化转型的盛行是推动low-code IaaS 市场增长的主要因素。

low-code IaaS 的主要优势之一是开发和部署基础设施的集成，这简化了整个应用程序生命周期管理流程。从设计和测试到部署和维护， low-code平台可以简化操作并最大限度地减少延迟。这有助于缩短软件应用程序的上市时间，使组织能够快速响应不断变化的业务需求和客户需求。

AppMaster是low-code IaaS 平台的一个典型示例，可实现高效的应用程序开发。它为创建后端、Web 和移动应用程序提供了一体化的no-code解决方案，不仅支持可视化应用程序建模过程，还支持代码生成、编译、测试和部署到云等任务的自动化。

借助AppMaster ，用户可以直观地创建数据模型，通过业务流程定义业务逻辑，并为后端应用程序设置 REST API 和 WebSocket endpoints 。拖放界面可用于设计 Web 和移动用户界面，同时可以使用 Web 和移动 BP 设计器为各个组件定义业务逻辑。此外， AppMaster使用流行的编程语言和框架（例如用于后端的 Go、用于 Web 的 Vue3、用于 Android 的 Kotlin/ Jetpack Compose和用于 iOS 的SwiftUI ）生成应用程序，确保生成的应用程序是现代的、可扩展的和高性能的。

low-code IaaS 平台的另一个显着特征是它们提供的灵活性和可扩展性。 low-code IaaS 解决方案采用与各种第三方服务、API 和数据库集成的开放架构，确保与现有技术的兼容性和无缝互操作性。例如， AppMaster应用程序可以使用任何兼容PostgreSQL的数据库作为其主要数据存储，进一步展示了low-code平台的多功能性。

此外， low-code IaaS 增强了应用程序开发过程中不同利益相关者之间的协作。通过使非技术用户能够参与设计和开发阶段，这些平台可以促进业务专家和软件开发人员之间更好的沟通和理解。这最终会导致应用程序更好地符合业务目标和要求。

此外， low-code IaaS 平台有可能显着降低与软件开发相关的成本。随着组织越来越多地采用low-code解决方案，他们可以最大限度地减少雇用昂贵的编程人才的需要并降低维护成本。此外， AppMaster通过从头开始不断重新生成应用程序来消除技术债务的方法可确保软件保持最新、功能丰富，并且不存在遗留代码引起的潜在问题。

像AppMaster这样的Low-code IaaS平台还为应用程序管理提供了有价值的功能，例如自动生成文档、数据库迁移脚本和API规范。这确保了开发人员和其他团队成员在应用程序的整个生命周期中都可以获得必要的资源，从而提高效率并确保项目成功。

总之， low-code基础设施即服务代表了组织软件开发方式的范式转变，解决了与传统开发模型相关的时间、成本和专业知识的挑战。通过利用AppMaster等low-code IaaS 平台的强大功能和便利性，企业可以加速其数字化转型之旅，并快速交付针对其特定需求量身定制的创新、高质量软件解决方案。