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低代码工作角色

Aug 29, 2023

Low-code工作角色是指软件开发行业内涉及利用low-codeno-code开发平台（例如AppMaster来快速设计、构建和部署数字解决方案的专业职位和职责。这些工作角色强调利用可视化开发环境、模块化组件和自动化流程，而不是手动编写大量代码。因此，具有low-code专业知识的专业人员专注于更快、更轻松地交付软件解决方案、减少技术债务并降低开发成本。

根据最近的研究， low-code开发正在经历显着增长，由于各行业对快速且经济高效的软件开发解决方案的需求不断增加，预计到 2025 年市场规模将达到 455 亿美元。这些low-code工作角色涵盖各种专业能力，从业务分析师和公民开发人员到low-code专家和平台架构师。从事这些职位的员工经常与其他软件开发利益相关者（例如项目经理、质量保证工程师和产品所有者）合作，确保开发的应用程序满足用户要求并遵守组织标准。

一些流行的low-code工作角色是：

  • 业务分析师：业务分析师负责收集用户需求、分析业务流程并为所开发的应用程序定义功能规范。这些专业人员与项目利益相关者联络，以确保将他们的需求准确转化为可操作的规范，并且需要最少的自定义编码。他们还可以利用low-code平台创建快速原型和概念验证，验证初始应用程序设计并减少返工。
  • 公民开发人员：公民开发人员是非技术人员，他们利用low-code开发工具为其团队或部门创建自定义解决方案，而不需要广泛的编程专业知识。这些人拥有领域知识，可以快速开发解决组织内特定痛点的应用程序，从而加速整体数字化转型。
  • Low-code专家： Low-code专家精通利用low-code平台和技术，专注于应用程序设计、开发以及与现有系统的集成。这些专业人员还实施高效low-code开发的最佳实践，包括应用程序维护、版本控制和变更管理。他们还可以举办培训课程和研讨会，在组织内培育low-code开发文化。
  • 平台架构师：平台架构师负责监督整个应用程序开发架构，在整个软件开发周期中应用low-code原则。它们确保应用程序遵循既定的设计模式，保持用户界面的一致性，并与现有系统和基础设施无缝集成。平台架构师还确保使用low-code解决方案构建的应用程序具有可扩展性、安全性和可靠性，从而满足组织和行业的要求。

随着组织采用这些开发平台来加速数字化转型计划Low-code工作角色不断发展。 AppMaster等平台使用户能够通过可视化驱动的开发环境创建数据库模式、业务流程、REST API、WebSocket、用户界面等，从而进一步增强low-code开发的灵活性和功能。 AppMaster能够为使用流行框架和编程语言（例如 Go、Vue3、Kotlin 和SwiftUI ）构建的应用程序生成源代码，这确保了其作为综合性no-code工具的地位，适用于从小企业到各种开发场景到复杂的企业级解决方案。

鉴于对low-code开发平台的依赖日益增加，从事low-code工作角色的专业人员需要了解最新的功能、技术和方法。他们必须了解采用low-code开发解决方案的好处，并能够向客户和利益相关者阐明这些优势，从而在潜在怀疑的业务环境中推动数字化转型。此外， low-code开发人员需要精通破译复杂的业务需求，提出最佳的low-code解决方案，并促进不同开发团队之间的高效协作，以简化解决方案交付。虽然对传统编程技能的需求仍然很重要，但对low-code工作角色的需求不断增长表明软件开发领域发生了重大转变，越来越重视快速、高效和灵活的开发流程。

探索更多术语:
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