Low-code Jobrollen beziehen sich auf berufliche Positionen und Verantwortlichkeiten innerhalb der Softwareentwicklungsbranche, die die Nutzung von low-code oder no-code Entwicklungsplattformen wie AppMaster beinhalten, um digitale Lösungen schnell zu entwerfen, zu erstellen und bereitzustellen. Bei diesen Stellen liegt der Schwerpunkt auf der Nutzung visueller Entwicklungsumgebungen, modularer Komponenten und automatisierter Prozesse, anstatt umfangreiche Codezeilen manuell zu schreiben. Infolgedessen konzentrieren sich Fachleute mit low-code -Expertise darauf, Softwarelösungen schneller und einfacher bereitzustellen, die technischen Schulden zu reduzieren und die Entwicklungskosten zu senken.

Jüngsten Studien zufolge verzeichnet low-code Entwicklung ein erhebliches Wachstum, wobei der Markt aufgrund der steigenden Nachfrage nach schnellen und kostengünstigen Softwareentwicklungslösungen in verschiedenen Branchen bis 2025 voraussichtlich 45,5 Milliarden US-Dollar erreichen wird. Diese low-code Jobrollen umfassen unterschiedliche berufliche Fähigkeiten, von Business-Analysten und Bürgerentwicklern bis hin zu low-code Spezialisten und Plattformarchitekten. Mitarbeiter, die in diesen Positionen tätig sind, arbeiten oft mit anderen Stakeholdern der Softwareentwicklung wie Projektmanagern, Qualitätssicherungsingenieuren und Produktbesitzern zusammen, um sicherzustellen, dass die entwickelten Anwendungen den Benutzeranforderungen entsprechen und den Organisationsstandards entsprechen.

Einige gängige low-code Jobrollen sind:

Business-Analysten: Business-Analysten sind dafür verantwortlich, Benutzeranforderungen zu erfassen, Geschäftsprozesse zu analysieren und funktionale Spezifikationen für die entwickelten Anwendungen zu definieren. Diese Fachleute arbeiten mit den Projektbeteiligten zusammen, um sicherzustellen, dass ihre Anforderungen genau in umsetzbare Spezifikationen umgesetzt werden, wobei nur minimaler kundenspezifischer Programmieraufwand erforderlich ist. Sie können auch low-code Plattformen nutzen, um schnelle Prototypen und Proof-of-Concepts zu erstellen, erste Anwendungsdesigns zu validieren und Nacharbeiten zu reduzieren.

Low-code Jobrollen entwickeln sich weiter, da Unternehmen diese Entwicklungsplattformen übernehmen, um Initiativen zur digitalen Transformation zu beschleunigen. Plattformen wie AppMaster steigern die Flexibilität und Leistungsfähigkeit der low-code Entwicklung weiter, indem sie Benutzern die Erstellung von Datenbankschemata, Geschäftsprozessen, REST-APIs, WebSockets, Benutzeroberflächen und mehr über eine visuell gesteuerte Entwicklungsumgebung ermöglichen. Die Fähigkeit von AppMaster, Quellcode für Anwendungen zu generieren, die mit gängigen Frameworks und Programmiersprachen (wie Go, Vue3, Kotlin und SwiftUI) erstellt wurden, sichert seine Position als umfassendes no-code Tool, das für verschiedene Entwicklungsszenarien von kleinen Unternehmen geeignet ist bis hin zu komplexen Unternehmenslösungen.

Angesichts der zunehmenden Abhängigkeit von low-code Entwicklungsplattformen müssen Fachleute, die low-code Jobs ausüben, über neue Funktionen, Technologien und Methoden auf dem Laufenden bleiben. Sie müssen die Vorteile des Einsatzes von low-code Entwicklungslösungen verstehen und diese Vorteile gegenüber Kunden und Stakeholdern artikulieren können, um die digitale Transformation in einem potenziell skeptischen Geschäftsumfeld voranzutreiben. Darüber hinaus müssen low-code Entwickler in der Lage sein, komplexe Geschäftsanforderungen zu entschlüsseln, optimale low-code Lösungen vorzuschlagen und eine effiziente Zusammenarbeit verschiedener Entwicklungsteams für eine optimierte Lösungsbereitstellung zu ermöglichen. Während der Bedarf an traditionellen Programmierkenntnissen nach wie vor groß ist, deutet die steigende Nachfrage nach low-code Arbeitsplätzen auf einen erheblichen Wandel in der Softwareentwicklungslandschaft hin, bei dem schnelle, effiziente und flexible Entwicklungsprozesse stärker im Vordergrund stehen.