Funções de baixo código

As funções Low-code referem-se aos cargos e responsabilidades profissionais na indústria de desenvolvimento de software que envolvem a utilização de plataformas de desenvolvimento low-code ou no-code, como AppMaster, para projetar, construir e implantar rapidamente soluções digitais. Essas funções enfatizam o aproveitamento de ambientes de desenvolvimento visual, componentes modulares e processos automatizados, em vez de escrever manualmente extensas linhas de código. Como resultado, os profissionais com experiência low-code concentram-se em fornecer soluções de software com mais rapidez, maior facilidade, redução do débito técnico e menores custos de desenvolvimento.

De acordo com estudos recentes, o desenvolvimento low-code está a registar um crescimento significativo, prevendo-se que o mercado atinja os 45,5 mil milhões de dólares até 2025, devido à crescente procura de soluções de desenvolvimento de software rápidas e económicas em vários setores. Essas funções low-code abrangem diversas capacidades profissionais, desde analistas de negócios e desenvolvedores cidadãos até especialistas low-code e arquitetos de plataforma. Os funcionários envolvidos nessas posições geralmente colaboram com outras partes interessadas no desenvolvimento de software, como gerentes de projeto, engenheiros de garantia de qualidade e proprietários de produtos, garantindo que os aplicativos desenvolvidos atendam aos requisitos do usuário e aderem aos padrões organizacionais.

Algumas funções predominantes low-code são:

Analistas de Negócios: Os analistas de negócios são responsáveis ​​por coletar os requisitos dos usuários, analisar os processos de negócios e definir especificações funcionais para os aplicativos desenvolvidos. Esses profissionais fazem contato com as partes interessadas do projeto para garantir a tradução precisa de suas necessidades em especificações viáveis, exigindo o mínimo de codificação personalizada. Eles também podem utilizar plataformas low-code para criar protótipos rápidos e provas de conceitos, validando projetos iniciais de aplicativos e reduzindo o retrabalho.

As funções Low-code continuam a evoluir à medida que as organizações adotam essas plataformas de desenvolvimento para acelerar as iniciativas de transformação digital. Plataformas como AppMaster aumentam ainda mais a flexibilidade e o poder do desenvolvimento low-code, permitindo que os usuários criem esquemas de banco de dados, processos de negócios, APIs REST, WebSockets, interfaces de usuário e muito mais, tudo por meio de um ambiente de desenvolvimento orientado visualmente. A capacidade do AppMaster de gerar código-fonte para aplicativos construídos usando estruturas e linguagens de programação populares (como Go, Vue3, Kotlin e SwiftUI) garante sua posição como uma ferramenta abrangente no-code, adequada para vários cenários de desenvolvimento, desde pequenas empresas para soluções complexas de nível empresarial.

Dada a crescente dependência de plataformas de desenvolvimento low-code, os profissionais envolvidos em funções low-code precisam manter-se atualizados com recursos, tecnologias e metodologias emergentes. Devem compreender os benefícios da utilização de soluções de desenvolvimento low-code e podem articular essas vantagens aos clientes e partes interessadas, impulsionando a transformação digital num ambiente de negócios potencialmente cético. Além disso, os desenvolvedores low-code precisam ser proficientes na decifração de requisitos de negócios complexos, sugerindo soluções ideais low-code e facilitando a colaboração eficiente entre diversas equipes de desenvolvimento para uma entrega simplificada de soluções. Embora a necessidade de competências de programação tradicionais continue a ser importante, a crescente procura de funções low-code indica uma mudança significativa no cenário de desenvolvimento de software, colocando maior ênfase em processos de desenvolvimento rápidos, eficientes e flexíveis.