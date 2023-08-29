Должностные обязанности с низким кодом

Должностные обязанности Low-code относятся к профессиональным позициям и обязанностям в индустрии разработки программного обеспечения, которые предполагают использование платформ разработки low-code или no-code, таких как AppMaster, для быстрого проектирования, создания и развертывания цифровых решений. Эти должностные обязанности подчеркивают использование визуальных сред разработки, модульных компонентов и автоматизированных процессов вместо написания обширных строк кода вручную. В результате профессионалы с опытом работы с low-code сосредотачиваются на более быстрой и простой доставке программных решений, сокращении технического долга и затратах на разработку.

Согласно недавним исследованиям, разработка low-code переживает значительный рост: по прогнозам, к 2025 году рынок достигнет 45,5 миллиардов долларов из-за растущего спроса на быстрые и экономичные решения для разработки программного обеспечения в различных отраслях. Эти должности low-code охватывают различные профессиональные навыки: от бизнес-аналитиков и гражданских разработчиков до специалистов low-code и архитекторов платформ. Сотрудники, занимающие эти должности, часто сотрудничают с другими участниками разработки программного обеспечения, такими как менеджеры проектов, инженеры по обеспечению качества и владельцы продуктов, гарантируя, что разработанные приложения соответствуют требованиям пользователей и организационным стандартам.

Некоторые распространенные должности low-code:

Бизнес-аналитики. Бизнес-аналитики отвечают за сбор требований пользователей, анализ бизнес-процессов и определение функциональных спецификаций для разрабатываемых приложений. Эти профессионалы поддерживают связь с заинтересованными сторонами проекта, чтобы обеспечить точный перевод их потребностей в практические спецификации, требующие минимального специального написания кода. Они также могут использовать платформы low-code для быстрого создания прототипов и проверки концепций, проверки первоначальных проектов приложений и сокращения доработок.

Бизнес-аналитики отвечают за сбор требований пользователей, анализ бизнес-процессов и определение функциональных спецификаций для разрабатываемых приложений. Эти профессионалы поддерживают связь с заинтересованными сторонами проекта, чтобы обеспечить точный перевод их потребностей в практические спецификации, требующие минимального специального написания кода. Они также могут использовать платформы для быстрого создания прототипов и проверки концепций, проверки первоначальных проектов приложений и сокращения доработок. Гражданские разработчики. Гражданские разработчики — это люди, не обладающие техническими знаниями, которые используют инструменты разработки low-code для создания индивидуальных решений для своих команд или отделов, не требуя при этом обширных знаний в области программирования. Эти люди обладают знаниями в предметной области и могут быстро разрабатывать приложения, направленные на решение конкретных проблем в их организации, ускоряя общую цифровую трансформацию.

Гражданские разработчики — это люди, не обладающие техническими знаниями, которые используют инструменты разработки для создания индивидуальных решений для своих команд или отделов, не требуя при этом обширных знаний в области программирования. Эти люди обладают знаниями в предметной области и могут быстро разрабатывать приложения, направленные на решение конкретных проблем в их организации, ускоряя общую цифровую трансформацию. Специалисты Low-code . Специалисты Low-code владеют навыками использования платформ и методов low-code , уделяя особое внимание проектированию, разработке и интеграции приложений с существующими системами. Эти специалисты также внедряют лучшие практики для эффективной разработки low-code , включая обслуживание приложений, управление версиями и управление изменениями. Они также могут проводить тренинги и семинары, способствуя развитию культуры разработки low-code внутри организации.

Специалисты владеют навыками использования платформ и методов , уделяя особое внимание проектированию, разработке и интеграции приложений с существующими системами. Эти специалисты также внедряют лучшие практики для эффективной разработки , включая обслуживание приложений, управление версиями и управление изменениями. Они также могут проводить тренинги и семинары, способствуя развитию культуры разработки внутри организации. Архитекторы платформ. Архитекторы платформ контролируют общую архитектуру разработки приложений, применяя принципы low-code на протяжении всего цикла разработки программного обеспечения. Они гарантируют, что приложения соответствуют установленным шаблонам проектирования, поддерживают согласованность пользовательских интерфейсов и легко интегрируются с существующими системами и инфраструктурой. Архитекторы платформ также гарантируют, что приложения, созданные с использованием решений low-code будут масштабируемыми, безопасными и надежными, отвечающими как организационным, так и отраслевым требованиям.

Должностные обязанности Low-code продолжают развиваться по мере того, как организации внедряют эти платформы разработки для ускорения инициатив по цифровой трансформации. Такие платформы, как AppMaster еще больше повышают гибкость и мощь разработки low-code, позволяя пользователям создавать схемы баз данных, бизнес-процессы, REST API, WebSockets, пользовательские интерфейсы и многое другое, и все это с помощью визуально управляемой среды разработки. Способность AppMaster генерировать исходный код для приложений, созданных с использованием популярных платформ и языков программирования (таких как Go, Vue3, Kotlin и SwiftUI), обеспечивает ему позицию комплексного инструмента no-code, подходящего для различных сценариев разработки, начиная от малого бизнеса. до сложных решений уровня предприятия.

Учитывая растущую зависимость от платформ разработки low-code, профессионалы, занимающиеся должностями с low-code должны быть в курсе новых функций, технологий и методологий. Они должны понимать преимущества использования решений для разработки low-code и иметь возможность донести эти преимущества до клиентов и заинтересованных сторон, способствуя цифровой трансформации в потенциально скептически настроенной бизнес-среде. Кроме того, разработчики low-code должны уметь расшифровывать сложные бизнес-требования, предлагать оптимальные решения low-code и обеспечивать эффективное сотрудничество между различными командами разработчиков для оптимизации доставки решений. Хотя потребность в традиционных навыках программирования остается важной, растущий спрос на должности low-code указывает на значительный сдвиг в сфере разработки программного обеспечения, в результате которого повышенное внимание уделяется быстрым, эффективным и гибким процессам разработки.