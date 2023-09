Role stanowiskowe o niskim kodzie

Role Low-code odnoszą się do stanowisk zawodowych i obowiązków w branży tworzenia oprogramowania, które obejmują wykorzystanie platform programistycznych low-code lub no-code, takich jak AppMaster, w celu szybkiego projektowania, budowania i wdrażania rozwiązań cyfrowych. Te role zawodowe kładą nacisk na wykorzystanie wizualnych środowisk programistycznych, modułowych komponentów i zautomatyzowanych procesów zamiast ręcznego pisania obszernych wierszy kodu. W rezultacie profesjonaliści posiadający wiedzę specjalistyczną dotyczącą low-code koncentrują się na szybszym, łatwiejszym dostarczaniu rozwiązań programowych, zmniejszonym zadłużeniu technicznym i niższych kosztach rozwoju.

Według ostatnich badań, rozwój low-code odnotowuje znaczny wzrost, a przewiduje się, że do 2025 r. rynek osiągnie 45,5 miliarda dolarów ze względu na rosnące zapotrzebowanie na szybkie i opłacalne rozwiązania w zakresie tworzenia oprogramowania w różnych branżach. Te stanowiska low-code obejmują różne stanowiska zawodowe, od analityków biznesowych i programistów obywatelskich po specjalistów low-code i architektów platform. Pracownicy zatrudnieni na tych stanowiskach często współpracują z innymi interesariuszami zajmującymi się rozwojem oprogramowania, takimi jak menedżerowie projektów, inżynierowie ds. zapewnienia jakości i właściciele produktów, dbając o to, aby opracowane aplikacje spełniały wymagania użytkowników i były zgodne ze standardami organizacyjnymi.

Niektóre popularne role low-code to:

Analitycy biznesowi są odpowiedzialni za zbieranie wymagań użytkowników, analizę procesów biznesowych i definiowanie specyfikacji funkcjonalnych dla tworzonych aplikacji. Specjaliści ci współpracują z interesariuszami projektu, aby zapewnić dokładne przełożenie ich potrzeb na praktyczne specyfikacje, wymagające minimalnego niestandardowego kodowania. Mogą także wykorzystywać platformy do szybkiego tworzenia prototypów i weryfikacji koncepcji, sprawdzania wstępnych projektów aplikacji i ograniczania liczby przeróbek. Programiści obywatelscy: programiści obywatelscy to osoby nietechniczne, które wykorzystują narzędzia programistyczne low-code do tworzenia niestandardowych rozwiązań dla swoich zespołów lub działów, bez konieczności posiadania rozległej wiedzy programistycznej. Osoby te posiadają wiedzę dziedzinową i mogą szybko tworzyć aplikacje rozwiązujące konkretne problemy w ich organizacji, przyspieszając ogólną transformację cyfrową.

Specjaliści są biegli w korzystaniu z platform i technik , koncentrując się na projektowaniu, rozwijaniu i integracji aplikacji z istniejącymi systemami. Specjaliści ci wdrażają również najlepsze praktyki w zakresie wydajnego programowania , w tym konserwacji aplikacji, wersjonowania i zarządzania zmianami. Mogą także prowadzić szkolenia i warsztaty, promując w organizacji kulturę rozwoju . Architekci platform: Architekci platform nadzorują ogólną architekturę tworzenia aplikacji, stosując zasady low-code w całym cyklu tworzenia oprogramowania. Zapewniają zgodność aplikacji z ustalonymi wzorcami projektowymi, zachowanie spójności interfejsów użytkownika oraz bezproblemową integrację z istniejącymi systemami i infrastrukturą. Architekci platform dbają również o to, aby aplikacje zbudowane przy użyciu rozwiązań low-code były skalowalne, bezpieczne i niezawodne, spełniając zarówno wymagania organizacyjne, jak i branżowe.

Role wymagające Low-code wciąż ewoluują, w miarę jak organizacje wdrażają te platformy programistyczne w celu przyspieszenia inicjatyw transformacji cyfrowej. Platformy takie jak AppMaster jeszcze bardziej zwiększają elastyczność i możliwości programowania przy low-code, umożliwiając użytkownikom tworzenie schematów baz danych, procesów biznesowych, interfejsów API REST, gniazd WebSocket, interfejsów użytkownika i nie tylko, a wszystko to za pośrednictwem opartego na grafice środowiska programistycznego. Zdolność AppMaster do generowania kodu źródłowego dla aplikacji zbudowanych przy użyciu popularnych frameworków i języków programowania (takich jak Go, Vue3, Kotlin i SwiftUI) zabezpiecza jego pozycję jako wszechstronnego narzędzia no-code, odpowiedniego dla różnych scenariuszy rozwoju, począwszy od małych firm do złożonych rozwiązań na poziomie przedsiębiorstwa.

Biorąc pod uwagę rosnące uzależnienie od platform programistycznych wykorzystujących low-code, specjaliści zajmujący się stanowiskami low-code muszą być na bieżąco z pojawiającymi się funkcjami, technologiami i metodologiami. Muszą rozumieć korzyści płynące ze stosowania rozwiązań programistycznych wymagających low-code i potrafić przedstawić te zalety klientom i interesariuszom, napędzając transformację cyfrową w potencjalnie sceptycznym środowisku biznesowym. Ponadto programiści wykorzystujący low-code muszą biegle rozszyfrowywać złożone wymagania biznesowe, sugerować optymalne rozwiązania low-code i ułatwiać efektywną współpracę między różnymi zespołami programistycznymi w celu usprawnienia dostarczania rozwiązań. Chociaż zapotrzebowanie na tradycyjne umiejętności programistyczne pozostaje ważne, rosnące zapotrzebowanie na stanowiska low-code wskazuje na znaczącą zmianę w krajobrazie tworzenia oprogramowania, kładącą większy nacisk na szybkie, wydajne i elastyczne procesy rozwoju.