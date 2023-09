Les postes Low-code font référence aux postes et responsabilités professionnels au sein de l'industrie du développement de logiciels qui impliquent l'utilisation de plates-formes de développement low-code ou no-code, telles que AppMaster, pour concevoir, créer et déployer rapidement des solutions numériques. Ces rôles mettent l'accent sur l'exploitation des environnements de développement visuels, des composants modulaires et des processus automatisés au lieu d'écrire manuellement de longues lignes de code. En conséquence, les professionnels possédant une expertise low-code se concentrent sur la fourniture de solutions logicielles plus rapidement et plus facilement, en réduisant la dette technique et les coûts de développement.

Selon des études récentes, le développement low-code connaît une croissance significative, le marché devant atteindre 45,5 milliards de dollars d'ici 2025, en raison de la demande croissante de solutions de développement logiciel rapides et rentables dans divers secteurs. Ces postes low-code englobent diverses capacités professionnelles, allant des analystes commerciaux et développeurs citoyens aux spécialistes low-code et architectes de plateforme. Les employés occupant ces postes collaborent souvent avec d'autres parties prenantes du développement de logiciels, tels que des chefs de projet, des ingénieurs d'assurance qualité et des propriétaires de produits, garantissant que les applications développées répondent aux exigences des utilisateurs et respectent les normes organisationnelles.

Certains postes low-code courants sont :

Analystes commerciaux : les analystes commerciaux sont chargés de recueillir les exigences des utilisateurs, d'analyser les processus métier et de définir les spécifications fonctionnelles des applications développées. Ces professionnels assurent la liaison avec les parties prenantes du projet pour garantir la traduction précise de leurs besoins en spécifications exploitables, nécessitant un codage personnalisé minimal. Ils peuvent également utiliser des plates-formes low-code pour créer rapidement des prototypes et des preuves de concept, validant ainsi les conceptions d'applications initiales et réduisant les retouches.

les développeurs citoyens sont des personnes non techniques qui exploitent des outils de développement pour créer des solutions personnalisées pour leurs équipes ou services, sans nécessiter une expertise approfondie en programmation. Ces personnes possèdent des connaissances dans le domaine et peuvent développer rapidement des applications répondant à des problèmes spécifiques au sein de leur organisation, accélérant ainsi la transformation numérique globale. Spécialistes Low-code : les spécialistes Low-code maîtrisent l'utilisation de plates-formes et de techniques low-code , en se concentrant sur la conception, le développement et l'intégration d'applications avec les systèmes existants. Ces professionnels mettent également en œuvre les meilleures pratiques pour un développement low-code efficace, notamment la maintenance des applications, la gestion des versions et la gestion des modifications. Ils peuvent également organiser des sessions de formation et des ateliers, favorisant une culture de développement low-code au sein de l'organisation.

Les postes Low-code continuent d'évoluer à mesure que les organisations adoptent ces plateformes de développement pour accélérer les initiatives de transformation numérique. Des plates-formes telles AppMaster améliorent encore la flexibilité et la puissance du développement low-code en permettant aux utilisateurs de créer des schémas de base de données, des processus métier, des API REST, des WebSockets, des interfaces utilisateur, etc., le tout via un environnement de développement visuel. La capacité d' AppMaster à générer du code source pour des applications construites à l'aide de frameworks et de langages de programmation populaires (tels que Go, Vue3, Kotlin et SwiftUI) assure sa position en tant qu'outil complet no-code, adapté à divers scénarios de développement, allant des petites entreprises aux solutions complexes au niveau de l'entreprise.

Compte tenu du recours croissant aux plates-formes de développement low-code, les professionnels engagés dans des postes low-code doivent se tenir au courant des fonctionnalités, technologies et méthodologies émergentes. Ils doivent comprendre les avantages de l'utilisation de solutions de développement low-code et être en mesure d'exprimer ces avantages aux clients et aux parties prenantes, favorisant ainsi la transformation numérique dans un environnement commercial potentiellement sceptique. De plus, les développeurs low-code doivent maîtriser les exigences métier complexes, suggérer des solutions low-code optimales et faciliter une collaboration efficace entre diverses équipes de développement pour une livraison rationalisée des solutions. Même si le besoin de compétences en programmation traditionnelle reste important, la demande croissante de postes low-code indique un changement significatif dans le paysage du développement logiciel, mettant davantage l'accent sur des processus de développement rapides, efficaces et flexibles.