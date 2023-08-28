يشير اختبار الأداء، في سياق النظام الأساسي No-Code مثل AppMaster ، إلى العملية المنهجية لقياس وتحليل والتحقق من صحة وتحسين استجابة التطبيق واستقراره وسرعته وقابلية التوسع واستخدام الموارد في ظل ظروف مختلفة، بدءًا من الظروف العادية لعمليات التحميل الثقيل. الهدف الأساسي من اختبار الأداء هو التأكد من أن التطبيقات التي تم إنشاؤها تلبي متطلبات جودة الخدمة المطلوبة (QoS)، مما يوفر تجربة مستخدم استثنائية للمستخدمين النهائيين. نظرًا لدورة التطوير السريعة وسهولة النشر التي تم تحقيقها من خلال أدوات no-code ، يلعب اختبار الأداء دورًا حاسمًا في ضمان بقاء التطبيقات عالية الأداء والحفاظ على جودتها وسط التحديثات والتحسينات المستمرة.

عند العمل على منصة AppMaster ، يمكن تطبيق اختبار الأداء على جوانب مختلفة من التطبيق، بما في ذلك مكونات الواجهة الخلفية والويب والهواتف المحمولة. تساهم عدة عوامل في أداء التطبيق، مثل وقت الاستجابة، والإنتاجية، وزمن الوصول، وتخصيص الموارد واستخدامها، وقابلية التوسع.

يشير وقت الاستجابة إلى الوقت الذي تستغرقه معالجة الطلب وإرجاع الرد إلى المستخدم النهائي. ومن الناحية المثالية، يجب أن يكون وقت الاستجابة منخفضًا قدر الإمكان لضمان تجربة مستخدم سلسة. تقيس الإنتاجية عدد الطلبات التي تتم معالجتها لكل وحدة زمنية، مما يوفر نظرة ثاقبة على القدرة الإجمالية للنظام. يمثل زمن الوصول التأخير الذي يحدث في إرسال البيانات عبر النظام ويجب تقليله إلى الحد الأدنى لتعزيز كفاءة التطبيق.

يلعب تخصيص الموارد واستخدامها دورًا مهمًا في تحديد أداء التطبيق، حيث تترجم الإدارة الفعالة للموارد إلى توفير في التكاليف وتحسين تجربة المستخدم. تشير قابلية التوسع إلى قدرة التطبيق على التعامل مع عدد متزايد من المستخدمين أو الطلبات دون المساس بالأداء أو الوظيفة. التطبيقات التي تم إنشاؤها بواسطة AppMaster، والتي تم تصميمها باستخدام لغات مثل Go (Golang) للواجهة الخلفية، وإطار عمل Vue3، وJS/TS لتطبيقات الويب، وKotlin و Jetpack Compose لنظام Android، و SwiftUI لنظام التشغيل iOS، تتميز بمستوى عالٍ من قابلية التوسع، مما يجعلها جيدة - مناسب لحالات الاستخدام الخاصة بالمؤسسات وذات الأحمال العالية.

هناك أنواع مختلفة من اختبارات الأداء التي يمكن إجراؤها على التطبيقات التي تم إنشاؤها بواسطة AppMaster، بما في ذلك:

- اختبار التحميل: يقوم هذا النوع من الاختبارات بتقييم سلوك النظام في ظل ظروف تحميل مختلفة، ومراقبة وقت الاستجابة والإنتاجية لتحديد الاختناقات المحتملة أو المناطق التي تتطلب التحسين.

- اختبار التحمل: على عكس اختبار الحمل، فإن اختبار التحمل يدفع النظام عمدًا إلى ما هو أبعد من حدوده الطبيعية، ويقيم قدرته على الحفاظ على الاستقرار والتعافي بأمان من حالات الفشل. الهدف الأساسي من اختبار التحمل هو تحديد نقاط الانهيار والتأكد من قدرة التطبيق على التعامل مع الظروف القاسية دون المساس بتجربة المستخدم.

- اختبار التحمل: يركز هذا النوع من الاختبار على تقييم أداء النظام على مدى فترة ممتدة، مما يضمن قدرة التطبيق على تحمل أعباء العمل الثقيلة دون مواجهة مشكلات تتعلق بتسرب الموارد أو تدهور الأداء.

- اختبار Spike: يفحص اختبار Spike قدرة النظام على التعامل مع دفعات الحمل المفاجئة قصيرة المدى، مع ملاحظة كيفية تكيف التطبيق مع المتطلبات المتزايدة والتعافي بسرعة بمجرد انخفاض الحمل.

يمكن أتمتة اختبار أداء التطبيقات التي تم إنشاؤها بواسطة AppMaster من خلال دمج الأدوات المصممة خصيصًا للمكونات الخلفية والويب والهواتف المحمولة. على سبيل المثال، يمكن استخدام JMeter، وهي أداة اختبار تحميل مفتوحة المصدر، لمحاكاة أعباء العمل الثقيلة على التطبيقات الخلفية التي تم إنشاؤها. بالإضافة إلى ذلك، يمكن اختبار تطبيقات الويب باستخدام أدوات مثل Gatling أو LoadRunner أو Selenium، بينما يمكن لتطبيقات الهاتف المحمول الاستفادة من أطر العمل مثل Appium أو Espresso لنظام Android وXCTest لنظام iOS.

في الختام، يعد اختبار الأداء عنصرًا أساسيًا في دورة حياة تطوير البرمجيات، خاصة بالنسبة للمنصات no-code مثل AppMaster ، حيث يتم إنشاء التطبيقات بطريقة سريعة ومستمرة. من خلال تطبيق اختبار الأداء على مكونات الواجهة الخلفية والويب والهواتف المحمولة للتطبيقات، يمكن للمطورين التأكد من أن البرنامج يلبي معايير الجودة المطلوبة للخدمة، مما يوفر تجربة مستخدم سلسة ومثالية في ظل ظروف مختلفة. ويساعد اختبار الأداء أيضًا في تحديد وإزالة الاختناقات المحتملة أو تسرب الموارد، وبالتالي تمكين تطوير التطبيقات بكفاءة وفعالية من حيث التكلفة.