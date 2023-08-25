أدوات المسح بدون كود

تشير أدوات المسح No-Code إلى فئة من تطبيقات البرامج المصممة لتمكين المستخدمين، الذين يمتلكون القليل من المعرفة التقنية أو مهارات البرمجة أو لا يمتلكونها على الإطلاق، من إنشاء الاستطلاعات وتوزيعها وتحليلها دون الحاجة إلى كتابة أي تعليمات برمجية أو تكوينها أو نشرها يدويًا. لقد نشأت هذه الأدوات من حركة no-code الأوسع نطاقًا، والتي تسعى إلى إضفاء الطابع الديمقراطي على تطوير البرمجيات من خلال توفير واجهات مرئية سهلة الاستخدام وإمكانيات تصميم drag-and-drop التي تمكن الأشخاص ذوي الخلفيات غير التقنية من التصميم والنماذج الأولية والإطلاق. التطبيقات بسرعة وكفاءة.

في السنوات الأخيرة، أحدثت الأدوات no-code مثل AppMaster ثورة في مجال تطوير البرامج التقليدية من خلال السماح للمستخدمين بإنشاء التطبيقات وإدارتها بشكل مرئي باستخدام واجهة بديهية وقابلة للتخصيص. تتبع أدوات المسح No-Code نفس مبادئ التصميم الخاصة بإمكانية الوصول وسهولة الاستخدام من خلال توفير قوالب معدة مسبقًا وأنواع الأسئلة والعناصر التفاعلية التي يمكن تجميعها وتكوينها وتخصيصها لإنشاء مجموعة واسعة من التطبيقات القائمة على الاستطلاع. يمكن استخدام هذه التطبيقات عبر منصات مختلفة، بما في ذلك أنظمة الويب والهواتف المحمولة والأنظمة الخلفية، لتلبية متطلبات الأعمال المتنوعة واحتياجات المستخدمين والصناعات.

وفقًا لشركة جارتنر، من المتوقع أن يصل سوق التطوير no-code إلى 14.4 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2024، بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) يبلغ 28.1%. لقد نشأ الطلب على الأدوات no-code ، بما في ذلك أدوات المسح No-Code ، من خلال الزيادة الهائلة في الحاجة إلى الاستطلاعات عبر الإنترنت وجمع البيانات وحلول التحليلات عبر العديد من قطاعات الصناعة مثل التسويق والرعاية الصحية والتمويل والتعليم وغيرها. أكثر. علاوة على ذلك، ومع تزايد الحاجة إلى منهجيات رشيقة في تطوير التطبيقات والضغط المتزايد على المؤسسات لتقليل وقت الوصول إلى السوق، تتبنى الشركات بشكل متزايد حلولاً no-code لزيادة الكفاءة والقدرة التنافسية في السوق.

توفر أدوات المسح No-Code العديد من المزايا المتميزة مقارنة بطرق تطوير المسح التقليدية القائمة على الترميز. أولاً، تعمل على تقليل حواجز الدخول بشكل كبير، مما يسمح للأشخاص ذوي الخلفيات غير التقنية بإنشاء ونشر الاستطلاعات، والتي كانت تاريخياً مقتصرة على المطورين فقط. ثانياً، يمكن لهذه الأدوات تسريع دورة التطوير من خلال أتمتة المهام المتكررة، وتبسيط تصميم المسح ونشره، وتقليل الوقت والموارد المطلوبة. ثالثًا، تعمل الحلول no-code أيضًا على تحسين التعاون وإمكانية الوصول من خلال توفير منصة مشتركة حيث يمكن لأصحاب المصلحة غير التقنيين، مثل مالكي المنتجات ومديري المشاريع ومحللي الأعمال، الحصول على رؤية مباشرة ومدخلات في عملية تصميم الاستطلاع.

أحد الأمثلة البارزة على أداة المسح no-code هو منصة AppMaster. باعتباره حلًا شاملاً لتطوير التطبيقات no-code ، يمكّن AppMaster مستخدميه من إنشاء نماذج بيانات بشكل مرئي، وتصميم منطق الأعمال، وتطوير REST API، endpoints WSS للتطبيقات الخلفية. بالإضافة إلى ذلك، فهو يوفر مجموعة قوية من المكونات الوظيفية لتصميم تطبيقات الويب والهاتف المحمول، مع استكمال تصميم واجهة المستخدم ومنطق الأعمال ودعم التفاعل. عندما ينقر مستخدم AppMaster على زر "نشر"، يقوم النظام الأساسي بإنشاء كود المصدر، وتجميع التطبيقات، وتشغيل الاختبارات، وتجميعها في حاويات Docker (للتطبيقات الخلفية)، ونشرها على السحابة. تلتزم AppMaster بضمان تطوير برمجيات تتسم بالكفاءة والسلاسة بحيث تكون أسرع بـ 10 مرات وأكثر فعالية من حيث التكلفة بثلاث مرات مقارنة بطرق التطوير التقليدية.

أثبتت أدوات المسح No-Code أنها أصول لا تقدر بثمن للشركات التي تهدف إلى تعزيز عملية صنع القرار القائمة على البيانات، ومشاركة العملاء، واستراتيجيات تطوير التطبيقات الرقمية الشاملة. مع استمرار حركة no-code في اكتساب الزخم وإعادة تشكيل صناعة تطوير البرمجيات، فمن المتوقع أن تصبح هذه الأدوات متطورة بشكل متزايد، مما يوفر قدرًا أكبر من المرونة وقابلية التوسع وإمكانية الوصول لمجموعة واسعة من المستخدمين والتطبيقات وحالات الاستخدام. في ضوء هذه التطورات، ستتمتع الشركات التي تستفيد من قوة أدوات المسح No-Code بميزة واضحة، مما يمكنها من التكيف بسرعة أكبر مع اتجاهات السوق، والبقاء في صدارة منافسيها، وتقديم قيمة أفضل لعملائها.