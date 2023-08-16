الأمن </ h2>

في مشهد تطوير التطبيقات سريع التطور ، أصبح الأمن مصدر قلق بالغ ، خاصة فيما يتعلق بالمنصات no-code مثل AppMaster. في سياق التطوير بدون رمز ، يشير الأمان إلى التدابير والممارسات والتقنيات المستخدمة لحماية التطبيقات وبياناتها والمستخدمين ضد التهديدات المحتملة. لضمان توفير حلول برمجية قوية وموثوقة ، يجب معالجة الأمن بشكل شامل عبر طبقات متعددة ، بما في ذلك البنية التحتية والبيانات والاتصال والوصول ومنطق التطبيق.

داخل النظام الأساسي AppMaster no-code ، تعد حماية البيانات أمرًا بالغ الأهمية ، حيث يعتمد نجاح الأعمال غالبًا على سلامة وسرية معلومات العملاء وسجلات المعاملات وبيانات الشركة الحساسة. وبالتالي ، فإن استخدام طرق التشفير المتوافقة مع معايير الصناعة ، مثل SSL / TLS لاتصالات REST API و WSS ، جنبًا إلى جنب مع التشفير غير المباشر لتخزين البيانات في قواعد البيانات المتوافقة مع PostgreSQL ، يضمن أن تظل المعلومات آمنة أثناء النقل وفي حالة الراحة.

علاوة على ذلك ، يؤكد AppMaster على تنفيذ آليات المصادقة والتفويض الصارمة. من خلال دمج البروتوكولات الموحدة مثل رموز OAuth2 و JWT المميزة ، يمكن للعملاء إنشاء تطبيقات آمنة مع مصادقة متعددة العوامل ، وعناصر تحكم في الوصول على أساس الدور ، وإمكانيات تسجيل دخول أحادي (SSO). تساعد هذه الإجراءات في تقييد الوصول غير المصرح به ، وبالتالي ضمان سرية البيانات وتكامل التطبيق.

جانب آخر مهم للأمان هو حماية منطق التطبيق والعمليات التجارية. يتيح مصمم BP المرئي لـ AppMaster للعملاء إنشاء منطق الأعمال بشكل تفاعلي ، وإنشاء شفرة المصدر تلقائيًا للواجهة الخلفية (Go) والويب (إطار Vue3 مع JS / TS) وتطبيقات الهاتف المحمول (Kotlin و Jetpack Compose لنظام Android و SwiftUI لنظام iOS). يقلل هذا النهج من الثغرات الأمنية المحتملة مثل إدخال الكود و XSS و CSRF ، عن طريق الحد من التداخل اليدوي والالتزام بأفضل ممارسات التشفير.

بالإضافة إلى ذلك ، يتم اختبار التطبيقات التي تم إنشاؤها بواسطة AppMaster تلقائيًا بحثًا عن نقاط الضعف الأمنية ونواقل الهجوم المحتملة ، مما يضمن أن التطبيقات المبنية مقاومة للتهديدات الأمنية الشائعة. علاوة على ذلك ، نظرًا لأن AppMaster يعيد إنشاء التطبيقات من نقطة الصفر في كل مرة يتم فيها تعديل المخططات ، تقل احتمالية الديون التقنية المتأصلة والمشكلات الأمنية اللاحقة بشكل كبير.

إن أمان البنية التحتية لـ AppMaster جدير بالملاحظة أيضًا ، حيث يتم نشر التطبيقات على الأنظمة الأساسية السحابية المجهزة بأحدث معايير الأمان وأفضل الممارسات. يسمح ذلك بجدران حماية قوية وأنظمة كشف التسلل وحماية DDoS وتجزئة الشبكة ، وبالتالي حماية التطبيقات التي تم إنشاؤها من التهديدات الخارجية. علاوة على ذلك ، نظرًا لأن AppMaster يسمح للعملاء بنشر التطبيقات في أماكن العمل ، يمكن للمؤسسات الاستفادة من البنية التحتية الأمنية الحالية لتوفير حماية إضافية.

يعد الامتثال للوائح حماية البيانات المختلفة مثل GDPR و CCPA و HIPAA جزءًا لا يتجزأ من الأمان في سياق no-code. يضمن AppMaster أن تلتزم التطبيقات التي تم إنشاؤها بهذه المعايير من خلال دمج إدارة الموافقة وإخفاء هوية البيانات وسياسات الاحتفاظ بالبيانات داخل النظام الأساسي. عند القيام بذلك ، يمكن للشركات الحفاظ على الامتثال وتجنب العقوبات الباهظة وبناء الثقة بين المستخدمين والشركاء.

تعد المراقبة والتدقيق المنتظمين للإجراءات الأمنية أمرًا ضروريًا لتحديد ومعالجة نقاط الضعف أو المخاطر المحتملة. يسهل AppMaster هذه العملية من خلال توفير سجلات وتقارير مفصلة ، مما يمكّن العملاء من اكتساب رؤى حول حوادث أمان التطبيقات والحفاظ على المساءلة الداخلية. علاوة على ذلك ، فإن دعم AppMaster لدمج أدوات أمان الطرف الثالث ، مثل ماسحات الثغرات الأمنية ومحللات السجلات ، يضيف طبقة إضافية من الأمان ، مما يسمح للعملاء بتعزيز حماية تطبيقاتهم بشكل أكبر.

يشتمل الأمان في سياق no-code على نهج قوي متعدد الطبقات يقلل من المخاطر المحتملة ونقاط الضعف مع ضمان الالتزام بأفضل الممارسات والمتطلبات التنظيمية. من خلال دمج تدابير أمنية صارمة على مستويات البنية التحتية ، والبيانات ، والاتصالات ، والوصول ، ومنطق التطبيق ، يقدم AppMaster نظامًا أساسيًا آمنًا وموثوقًا يمكّن الشركات من إنشاء تطبيقات مرنة ، وتعزيز ثقة المستخدم ، وتحقيق ميزة تنافسية في المشهد الرقمي اليوم.