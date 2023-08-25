جولات افتراضية بدون كود

تشير الجولات الافتراضية No-code برمجية إلى تجارب تفاعلية وغامرة تم إنشاؤها باستخدام برامج ومنصات لا تتطلب أي معرفة برمجية. تتيح هذه المنصات للمطورين ومحترفي تكنولوجيا المعلومات وحتى الأفراد غير المتخصصين في التكنولوجيا إنشاء جولات افتراضية قوية وفريدة وجذابة لمختلف الصناعات والأغراض، بما في ذلك العقارات والتعليم والسياحة وعرض المنتجات. لقد أحدثت حركة no-code ثورة في طريقة تفكيرنا في تطوير البرمجيات، مما أدى إلى إضفاء الطابع الديمقراطي على العملية للسماح بمزيد من إمكانية الوصول والإبداع وكفاءة الموارد.

وفقًا لأبحاث السوق، من المتوقع أن ينمو سوق منصات التطوير no-code من 3.8 مليار دولار أمريكي في عام 2017 إلى 27.23 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2022، بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) يبلغ 48.46% خلال الفترة المتوقعة. ويمكن أن يعزى هذا النمو السريع إلى الطلب المتزايد على التقنيات المتقدمة التي تعمل على تبسيط وتسريع عمليات تطوير البرمجيات. من خلال الاستفادة من منصات التطوير no-code مثل AppMaster ، يمكن للشركات والأفراد إنشاء تطبيقات متطورة، بما في ذلك الجولات الافتراضية، مع تقليل الوقت والجهد بشكل كبير.

باستخدام AppMaster ، يمكن للمستخدمين إنشاء جولات افتراضية غامرة دون الحاجة إلى أي تجربة برمجة. متوافق مع تطبيقات الواجهة الخلفية والويب والهاتف المحمول، يعمل AppMaster على تبسيط عملية التطوير من خلال واجهة drag-and-drop ومكتبة واسعة من المكونات المعدة مسبقًا، مما يسهل التخصيص السلس والسلس وفقًا لمتطلبات محددة. بالإضافة إلى ذلك، يقوم AppMaster تلقائيًا بإنشاء الوثائق اللازمة endpoints الخادم والبرامج النصية لترحيل مخطط قاعدة البيانات لضمان التكامل والنشر السلس في بيئات مختلفة.

أحد الجوانب المميزة للجولات الافتراضية no-code هو التفاعل الذي توفره. على عكس الصور الثابتة أو مقاطع الفيديو التقليدية، توفر الجولات الافتراضية للمستخدمين تجربة جذابة وغامرة للغاية تحاكي إحساس الاستكشاف والتنقل عبر بيئات العالم الحقيقي. يمكن للعملاء دمج عناصر الوسائط المتعددة المختلفة، بما في ذلك الصور ثلاثية الأبعاد، والبانوراما بزاوية 360 درجة، والسرد الصوتي، ونقاط الاتصال مع النوافذ المنبثقة المعلوماتية، لزيادة إثراء التجربة

تعمل الجولات الافتراضية No-code برمجية والتي تم إنشاؤها عبر AppMaster على الاستفادة من قوة ومرونة تقنيات الويب الحديثة لضمان التوافق عبر الأنظمة الأساسية والأداء الأمثل على الأجهزة المختلفة. على سبيل المثال، يتم إنشاء تطبيقات الويب باستخدام إطار عمل Vue3 وJavaScript/TypeScript، بينما تستخدم تطبيقات الهاتف المحمول أطر عمل تعتمد على الخادم استنادًا إلى Kotlin و Jetpack Compose لنظام Android و SwiftUI لنظام iOS. يضمن هذا التنوع تجربة سلسة وشخصية للمستخدمين في مرحلتي التطوير والمستخدم النهائي.

ميزة أخرى لاستخدام AppMaster لإنشاء جولات افتراضية no-code هي التزامها بالتخلص من الديون الفنية. عندما يقوم المستخدمون بتعديل المتطلبات أو ترقية الميزات، يقوم AppMaster بإعادة إنشاء التطبيق من الصفر، مما يمكّن المستخدمين من تحسين منتجاتهم بشكل مستمر دون تعقيدات غير ضرورية أو أوجه قصور متراكمة. يعد هذا جانبًا فريدًا ولا يقدر بثمن من عالم no-code ، لأنه يتجاوز القيود التي تفرضها نماذج البرمجة التقليدية.

علاوة على ذلك، يركز AppMaster على قابلية التسليم وقابلية التوسع، مما يجعله مثاليًا لحالات الاستخدام الخاصة بالمؤسسات وذات الأحمال العالية. مع التطبيقات التي تم إنشاؤها باستخدام Go (golang) للتكامل الخلفي، يمكن للمستخدمين الاستمتاع بأداء وموثوقية استثنائيين حتى في ظل الظروف الأكثر تطلبًا. توفر المنصة أيضًا التوافق مع قواعد البيانات المتوافقة مع PostgreSQL كحل أساسي لتخزين البيانات، مما يجعلها خيارًا متعدد الاستخدامات لمجموعة واسعة من العملاء والصناعات.

بشكل عام، برزت الجولات الافتراضية no-code برمجية كحل رائد يلبي احتياجات الشركات والمستخدمين المعاصرين. من خلال الاستفادة من AppMaster ، يمكن للمطورين والمؤسسات تسريع عملية تطوير البرامج، وخفض التكاليف بشكل كبير، والتكيف بسهولة مع متطلبات السوق المتطورة. من خلال تمكين غير المبرمجين من تحقيق رؤيتهم على أرض الواقع بكفاءة وبشكل حدسي، تعد الجولات الافتراضية no-code برمجية بمواصلة تحويل مشهد تطوير البرمجيات، إيذانًا بعصر جديد من الابتكار وإمكانية الوصول.