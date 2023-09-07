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هندسة الخدمات المصغرة

Sep 07, 2023

هندسة الخدمات الدقيقة، والمعروفة أيضًا باسم الخدمات الصغيرة أو الهندسة المعمارية الموجهة للخدمات الصغيرة، هي نمط معماري ومنهجية لتطوير البرمجيات تدعو إلى هيكلة التطبيقات كمجموعة من الخدمات الصغيرة والمستقلة والمترابطة بشكل غير محكم. تخدم كل خدمة صغيرة في البنية وظيفة محددة، مع التركيز على جانب أو وحدة واحدة داخل النظام بأكمله. تعمل هذه الوحدات الصغيرة بشكل تعاوني لتشكيل تطبيق كامل وقابل للتطوير وقابل للصيانة.

الدافع الأساسي وراء بنية الخدمات الصغيرة هو التغلب على القيود المرتبطة بالبنيات المتجانسة، والتي تميل إلى أن تكون مقترنة بإحكام، ويصعب قياسها، وصعبة الصيانة، وتعيق الأداء العام للتطبيق. توفر الخدمات الصغيرة طريقة قوية لتمكين التطوير الموازي، وتعزيز قابلية التوسع، وتبسيط النشر، وتسهيل خطوط التسليم والنشر المستمرة.

في سياق هندسة البرمجيات وأنماطها، تعمل الخدمات المصغرة على تعزيز المبادئ الأساسية التالية:

  • المسؤولية الفردية: كل خدمة صغيرة مسؤولة عن وظيفة واحدة أو وظيفة متماسكة ومحددة جيدًا، مع الالتزام بمبدأ المسؤولية الفردية (SRP). يتيح ذلك للمطورين فهم الخدمات الفردية وصيانتها وتحديثها دون التأثير على المكونات الأخرى.
  • الاقتران غير المحكم: تم تصميم الخدمات لتكون مستقلة عن بعضها البعض، مما يعزز الاقتران غير المحكم بين المكونات المختلفة داخل النظام. يتيح ذلك للمطورين تعديل الخدمة أو توسيع نطاقها أو استبدالها دون التأثير على أجزاء أخرى من التطبيق.
  • الخدمات المستقلة: الخدمات الصغيرة هي وحدات مستقلة ومكتفية ذاتيًا يمكن تطويرها ونشرها وتوسيع نطاقها بشكل مستقل. وهذا يعزز دورات التطوير الأسرع، والنشر الأكثر كفاءة، والاستخدام الأفضل للموارد، خاصة عند مقارنتها بالبنيات المتجانسة.
  • اللغة والتقنية المحايدة: يمكن تصميم الخدمات الصغيرة وتنفيذها باستخدام أي لغة برمجة أو إطار عمل أو حزمة تقنية تناسب الاحتياجات المحددة للخدمة. يتيح ذلك لفرق التطوير اختيار أفضل الأدوات التي تناسب متطلباتهم، مما يعزز المرونة وقابلية التوسع.
  • قابلية التوسع: يمكن توسيع نطاق الخدمات الصغيرة بشكل فردي للتعامل مع أعباء العمل المتزايدة، مما يتيح الاستخدام الفعال للموارد وتقليل تكاليف التشغيل. يعد هذا مفيدًا بشكل خاص في البيئات السحابية الأصلية حيث تعد قابلية التوسع أمرًا ضروريًا للحفاظ على الأداء العالي والتوافر.
  • المرونة: في بنية الخدمات الصغيرة، لا يؤدي فشل خدمة واحدة بالضرورة إلى انهيار النظام بأكمله، مما يجعل التطبيق العام أكثر مرونة. ويرجع ذلك إلى الطبيعة المستقلة لكل خدمة، والفصل بين مسؤولياتها ووظائفها.

إن تنفيذ بنية الخدمات الصغيرة لا يخلو من التحديات. تتضمن بعض المخاطر الشائعة المرتبطة بالخدمات الصغيرة زيادة التعقيد، والتكاليف التشغيلية الإضافية، وتحديات اتساق البيانات، واحتمالية زمن وصول الشبكة. ومع ذلك، تجد العديد من المؤسسات أن فوائد الخدمات الصغيرة تفوق هذه التحديات بكثير، خاصة عندما يتم تصميم البنية وإدارتها بشكل صحيح.

مع ظهور تقنيات النقل بالحاويات والتقنيات السحابية الأصلية، أصبحت هندسة الخدمات الصغيرة ذات شعبية متزايدة. توفر الأدوات والأنظمة الأساسية الحديثة، مثل Docker وKubernetes، مكونات البنية التحتية اللازمة لنشر التطبيقات القائمة على الخدمات الصغيرة وإدارتها وتوسيع نطاقها بكفاءة.

تتيح AppMaster ، وهي منصة قوية no-code ، للمستخدمين إنشاء تطبيقات خلفية وويب وتطبيقات الهاتف المحمول تستخدم أفضل الممارسات والأنماط المعمارية، بما في ذلك نموذج الخدمات الصغيرة. يمكّن AppMaster العملاء من تصميم نماذج البيانات والعمليات التجارية وواجهات برمجة تطبيقات REST endpoints WebSockets بشكل مرئي، مما يمكّنهم من تسخير قوة الخدمات الصغيرة دون الحاجة إلى خبرة فنية عميقة. علاوة على ذلك، تتوافق تطبيقات AppMaster التي تم إنشاؤها مع حالات الاستخدام عالية التحميل والقابلة للتطوير على مستوى المؤسسات، مع قواعد بيانات متوافقة مع Postgresql تعمل كخيار أساسي.

في الختام، تعد هندسة الخدمات المصغرة مفهومًا حاسمًا في عالم تطوير البرمجيات، حيث تقدم نمط تصميم أكثر مرونة وقابلية للتطوير والصيانة، خاصة للتطبيقات المعقدة على مستوى المؤسسة. ومن خلال اتباع مبادئ الخدمات الصغيرة، يمكن لفرق التطوير إنشاء تطبيقات يسهل إدارتها ونشرها وتوسيع نطاقها، مع ضمان المتانة والمرونة. توفر منصة AppMaster no-code طريقة يسهل الوصول إليها للاستفادة من قوة الخدمات الصغيرة للمستخدمين من جميع مستويات المهارة، وتمكينهم من إنشاء تطبيقات متطورة تتسم بالكفاءة وقابلة للتطوير.

اكتشف المزيد من المصطلحات:
البنية المبنية على الأحداث التوفر العالي الرسم البيانيQL العمارة ذات الطبقات بنية الطبقة N بنية بدون خادم حوسبة الحافة خدمات مريحة سلسلة المسؤولية كائن نقل البيانات (DTO) مصادر الأحداث نمط التكرار نمط الديكور نمط المصنع نمط وحدة التحكم الأمامية وحدة تحكم عرض النموذج (MVC)

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