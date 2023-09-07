RESTful 服务或表述性状态传输服务是一组 Web 架构原则和约束，定义了以可扩展、无状态和可互操作的方式设计、实现 Web 服务并与之交互的标准化方法。该术语由 Roy Fielding 在 2000 年的博士论文中首次提出。这些服务围绕 HTTP 协议构建，利用普遍理解的通信媒介并利用 HTTP 动词（GET、POST、PUT、DELETE）来执行 CRUD（创建、读取、更新和删除）对资源的操作，这些操作由 URL 唯一标识。

REST 的核心原则之一是它是无状态的。这意味着从客户端到服务器的每个请求都必须包含服务器处理和响应请求所需的所有信息。服务器不应在请求之间存储有关客户端当前状态的任何信息，从而提高系统的可扩展性、性能和可靠性。

REST 的另一个基本原则是客户端和服务器之间的关注点分离。客户端负责用户界面和用户体验，而服务器负责处理请求、管理资源和实施访问控制。这种分离允许系统的客户端和服务器组件独立发展。

RESTful 服务的设计通常侧重于资源，这些资源使用标准媒体类型（例如 JSON 或 XML）表示。资源表示应该是自描述的，这意味着所使用的媒体类型应该传达有关资源之间的结构、语义和关系的足够信息。这使客户端能够解析和理解 RESTful 服务提供的数据，而无需依赖先验知识或带外文档。

RESTful 服务的另一个重要方面是使用超媒体作为应用程序状态引擎 (HATEOAS)。该原则规定来自服务器的响应不仅应包含数据，还应包含允许客户端导航并与相关资源交互并执行操作的链接和控件。 HATEOAS 使客户能够动态发现 RESTful 服务的功能和可供性，从而避免对硬编码 URL 和带外文档的需要。

在软件架构和模式的背景下，RESTful 服务非常适合现代微服务和无服务器架构，其中各个组件可以独立开发、部署和扩展。此外，RESTful 服务可以轻松地被各种客户端（包括 Web 浏览器、移动应用程序和其他服务器）使用，从而促进异构环境中的互操作性。

在AppMaster ，我们强大的no-code平台使客户能够使用可视化 BP Designer 设计和实施 RESTful 服务，作为其后端应用程序的一部分。通过整合这些服务，客户可以构建高度可扩展、无状态和可互操作的应用程序，这些应用程序遵循现代软件工程的最佳实践。此外， AppMaster平台为这些后端应用程序生成源代码和可执行二进制文件，确保生成的RESTful服务高效且高性能。

总之，RESTful 服务是一套流行的、广泛采用的原则，用于设计和实现可扩展、无状态和可互操作的 Web 服务，促进客户端和服务器之间的关注点分离，并通过使用自服务来促进应用程序功能的动态发现。描述性表示和超媒体。通过遵循这些原则，软件架构师和开发人员可以构建非常适合现代微服务和无服务器架构的高性能且可维护的应用程序。 AppMaster的no-code平台使客户能够快速高效地创建和部署 RESTful 服务作为其后端应用程序的一部分，充分利用这种架构风格的强大功能和简单性。