RESTful Services, of Representational State Transfer Services, zijn een reeks webarchitectuurprincipes en -beperkingen die een gestandaardiseerde aanpak definiëren voor het ontwerpen, implementeren en communiceren met webservices op een schaalbare, staatloze en interoperabele manier. De term werd voor het eerst bedacht door Roy Fielding in zijn proefschrift in 2000. Deze diensten zijn gebouwd rond het HTTP-protocol en maken gebruik van een algemeen begrepen communicatiemedium en profiteren van HTTP-werkwoorden (GET, POST, PUT, DELETE) om CRUD (Create) uit te voeren. , Lezen, Bijwerken en Verwijderen) op bronnen, die uniek worden geïdentificeerd door URL's.

Een van de kernprincipes van REST is dat het staatloos is. Dit betekent dat elk verzoek van een client aan een server alle informatie moet bevatten die de server nodig heeft om het verzoek te verwerken en erop te reageren. Servers mogen tussen verzoeken geen informatie over de huidige status van een client opslaan, waardoor de schaalbaarheid, prestaties en betrouwbaarheid van het systeem worden verbeterd.

Een ander fundamenteel principe van REST is de scheiding van zorgen tussen de client en de server. De client is verantwoordelijk voor de gebruikersinterface en gebruikerservaring, terwijl de server verantwoordelijk is voor het verwerken van verzoeken, het beheren van bronnen en het afdwingen van toegangscontrole. Deze scheiding maakt de onafhankelijke evolutie van zowel de client- als de servercomponenten van een systeem mogelijk.

RESTful-services zijn doorgaans ontworpen met de nadruk op bronnen, die worden weergegeven met behulp van standaard mediatypen zoals JSON of XML. Representaties van bronnen moeten zelfbeschrijvend zijn, wat betekent dat de gebruikte mediatypen voldoende informatie moeten overbrengen over de structuur, semantiek en relaties tussen bronnen. Hierdoor kunnen klanten de gegevens die door een RESTful-service worden geleverd, analyseren en begrijpen zonder afhankelijk te zijn van voorkennis of out-of-band documentatie.

Een ander belangrijk aspect van RESTful-services is het gebruik van hypermedia als de engine of application state (HATEOAS). Dit principe schrijft voor dat de reacties van een server niet alleen gegevens moeten bevatten, maar ook koppelingen en bedieningselementen moeten bevatten waarmee clients kunnen navigeren en communiceren met gerelateerde bronnen en acties kunnen uitvoeren. Met HATEOAS kunnen klanten de mogelijkheden en voordelen van een RESTful-service dynamisch ontdekken, waardoor de noodzaak voor hardgecodeerde URL's en out-of-band documentatie wordt vermeden.

In de context van softwarearchitectuur en -patronen passen RESTful-services goed bij moderne microservices en serverloze architecturen, waar individuele componenten onafhankelijk kunnen worden ontwikkeld, geïmplementeerd en geschaald. Bovendien kunnen RESTful-services eenvoudig worden gebruikt door verschillende clients, waaronder webbrowsers, mobiele applicaties en andere servers, waardoor interoperabiliteit in een heterogene omgeving wordt vergemakkelijkt.

Bij AppMaster stelt ons krachtige no-code platform klanten in staat RESTful-services te ontwerpen en implementeren als onderdeel van hun backend-applicaties met behulp van de visuele BP Designer. Door deze services te integreren, kunnen klanten zeer schaalbare, staatloze en interoperabele applicaties bouwen die voldoen aan de best practices van moderne software-engineering. Bovendien genereert het AppMaster platform broncode en uitvoerbare binaire bestanden voor deze backend-applicaties, waardoor de resulterende RESTful-services efficiënt en performant zijn.

Samenvattend vormen RESTful Services een populaire, algemeen aanvaarde reeks principes voor het ontwerpen en implementeren van schaalbare, staatloze en interoperabele webservices die de scheiding van zorgen tussen clients en servers bevorderen en de dynamische ontdekking van applicatiemogelijkheden vergemakkelijken door het gebruik van zelf- beschrijvende representaties en hypermedia. Door deze principes te volgen kunnen softwarearchitecten en -ontwikkelaars goed presterende en onderhoudbare applicaties bouwen die zeer geschikt zijn voor moderne microservices en serverloze architecturen. Het no-code platform van AppMaster stelt klanten in staat om snel en efficiënt RESTful-services te creëren en te implementeren als onderdeel van hun backend-applicaties, waarbij gebruik wordt gemaakt van de kracht en eenvoud van deze architecturale stijl.