Usługi RESTful, czyli usługi Representational State Transfer, to zestaw zasad i ograniczeń architektury sieciowej, które definiują ustandaryzowane podejście do projektowania, wdrażania i interakcji z usługami sieciowymi w sposób skalowalny, bezstanowy i interoperacyjny. Termin ten został po raz pierwszy ukuty przez Roya Fieldinga w jego rozprawie doktorskiej w 2000 roku. Usługi te, zbudowane wokół protokołu HTTP, wykorzystują powszechnie rozumiane medium do komunikacji i wykorzystują czasowniki HTTP (GET, POST, PUT, DELETE) do wykonywania CRUD (Create , Read, Update i Delete) na zasobach, które są jednoznacznie identyfikowane za pomocą adresów URL.

Jedną z podstawowych zasad REST jest to, że jest on bezstanowy. Oznacza to, że każde żądanie klienta skierowane do serwera musi zawierać wszystkie informacje potrzebne serwerowi do przetworzenia żądania i udzielenia odpowiedzi. Serwery nie powinny przechowywać żadnych informacji o bieżącym stanie klienta pomiędzy żądaniami, poprawiając w ten sposób skalowalność, wydajność i niezawodność systemu.

Kolejną podstawową zasadą REST jest oddzielenie spraw między klientem a serwerem. Klient jest odpowiedzialny za interfejs użytkownika i doświadczenie użytkownika, podczas gdy serwer jest odpowiedzialny za przetwarzanie żądań, zarządzanie zasobami i egzekwowanie kontroli dostępu. To oddzielenie pozwala na niezależną ewolucję zarówno komponentów klienckich, jak i serwerowych systemu.

Usługi RESTful są zazwyczaj projektowane z naciskiem na zasoby, które są reprezentowane przy użyciu standardowych typów multimediów, takich jak JSON lub XML. Reprezentacje zasobów powinny być samoopisowe, co oznacza, że ​​użyte typy mediów powinny przekazywać wystarczające informacje o strukturze, semantyce i relacjach między zasobami. Umożliwia to klientom analizowanie i zrozumienie danych dostarczanych przez usługę RESTful bez polegania na wcześniejszej wiedzy lub dokumentacji pozapasmowej.

Kolejnym ważnym aspektem usług RESTful jest wykorzystanie hipermediów jako silnika stanu aplikacji (HATEOAS). Zasada ta stanowi, że odpowiedzi z serwera powinny zawierać nie tylko dane, ale także łącza i elementy sterujące, które umożliwiają klientom nawigację i interakcję z powiązanymi zasobami oraz wykonywanie działań. HATEOAS umożliwia klientom dynamiczne odkrywanie możliwości i możliwości usługi RESTful, unikając konieczności stosowania zakodowanych na stałe adresów URL i dokumentacji poza pasmem.

W kontekście architektury i wzorców oprogramowania usługi RESTful dobrze komponują się z nowoczesnymi mikroserwisami i architekturami bezserwerowymi, gdzie poszczególne komponenty można rozwijać, wdrażać i skalować niezależnie. Ponadto usługi RESTful mogą być łatwo wykorzystywane przez różnych klientów, w tym przeglądarki internetowe, aplikacje mobilne i inne serwery, ułatwiając interoperacyjność w heterogenicznym środowisku.

Podsumowując, usługi RESTful to popularny, powszechnie przyjęty zestaw zasad projektowania i wdrażania skalowalnych, bezstanowych i interoperacyjnych usług internetowych, które promują oddzielenie problemów między klientami i serwerami oraz ułatwiają dynamiczne odkrywanie możliwości aplikacji poprzez wykorzystanie samo- reprezentacje opisowe i hipermedia. Przestrzegając tych zasad, architekci oprogramowania i programiści mogą tworzyć wydajne i łatwe w utrzymaniu aplikacje, które dobrze nadają się do nowoczesnych mikrousług i architektur bezserwerowych.