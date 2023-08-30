يعد خادم النشر أحد مكونات البنية التحتية المركزية التي تلعب دورًا حاسمًا في إدارة وتوزيع عناصر البرامج والتطبيقات وتكويناتها على الأجهزة أو البيئات الفردية، سواء في أماكن العمل أو في السحابة. في سياق تطوير البرمجيات ونشرها، غالبًا ما يتم استخدام هذه الخوادم لتسهيل التطبيقات والتحديثات وإدارة التكوين، ودعم عمليات التكامل المستمر والنشر المستمر (CI/CD)، وتوفير طريقة مبسطة وآلية لإدارة التطبيقات وتوسيع نطاقها عبر مراحل متعددة من دورة حياة البرمجيات.

تعمل خوادم النشر كجسر بين المطورين والبيئات، مما يتيح التوزيع السلس للتعليمات البرمجية والثنائيات وإعدادات التكوين من بيئات التطوير إلى التدريج والاختبار والإنتاج. وهي تدعم عادةً مجموعة متنوعة من إستراتيجيات النشر، بدءًا من عمليات النشر المتزايدة وحتى عمليات النشر ذات اللون الأزرق والأخضر، مما يساعد المؤسسات على إدارة المخاطر وضمان إصدار موثوق ومضبوط للميزات الجديدة وإصلاحات الأخطاء.

AppMaster ، عبارة عن منصة قوية no-code لإنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية والويب والهواتف المحمولة، تعمل على الاستفادة من خوادم النشر لإنشاء التطبيقات ونشرها بسرعة وبشكل موثوق. يأخذ خادم نشر AppMaster مخططات التطبيقات وينشئ كود المصدر، ويجمع التطبيقات، ويجري الاختبارات، ويحزمها في حاويات Docker (للواجهة الخلفية)، وينشرها في البيئة المستهدفة، كل ذلك في غضون بضع دقائق. من خلال إنشاء تطبيقات من الصفر في كل مرة، يزيل AppMaster الديون الفنية ويضمن أن تكون التطبيقات المنشورة محدثة دائمًا وخالية من التعليمات البرمجية القديمة والتبعيات القديمة.

تشير الدراسات وبيانات الصناعة إلى أن استخدام خوادم النشر أدى إلى تخفيضات كبيرة في الوقت والجهد اللازمين لتطوير البرامج وإصدارها. وفقًا لتقرير DORA State of DevOps لعام 2020، فإن المؤسسات التي تنفذ خوادم النشر وتتبنى ممارسات التكامل المستمر/النشر المستمر (CI/CD) تتمتع بمهلة زمنية أسرع بمقدار 208 مرات من الالتزام بالنشر، ومتوسط ​​وقت أسرع بمقدار 106 مرات حتى التعافي (MTTR) )، ومعدل فشل تغيير أقل بمقدار 7 مرات.

تعد خوادم النشر ضرورية أيضًا لتحقيق قابلية التوسع والتوافر العالي للتطبيقات، خاصة في سيناريوهات حركة المرور العالية والمؤسسات. على سبيل المثال، يقوم AppMaster بإنشاء تطبيقات خلفية عديمة الحالة باستخدام لغة البرمجة Go (Golang)، والتي تسمح بقابلية التوسع والأداء الممتاز. من خلال نشر تطبيقات الواجهة الخلفية كحاويات Docker، يعمل AppMaster على تحسين كفاءة وقت التشغيل وعزل الموارد وسهولة الإدارة.

يعد التكامل مع الأدوات والتقنيات الأخرى فائدة رئيسية أخرى لخوادم النشر. يمكن لمنصة AppMaster أن تتفاعل مع أي قاعدة بيانات متوافقة مع PostgreSQL كقاعدة بيانات أساسية، مما يلبي احتياجات تخزين واسترجاع البيانات المتنوعة. علاوة على ذلك، يقوم AppMaster بإنشاء وثائق OpenAPI (Swagger سابقًا) endpoints الخادم والبرامج النصية لترحيل مخطط قاعدة البيانات، مما يسهل على المطورين التفاعل مع واجهات برمجة التطبيقات وتعديل نماذج البيانات كما هو مطلوب.

أحد الأمثلة العملية لاستخدام خادم النشر هو شركة التجارة الإلكترونية التي ترغب في تطوير تطبيق جوال جديد لمتجرها عبر الإنترنت. باستخدام منصة AppMaster no-code ، يمكن لفرق الشركة تصميم نماذج البيانات والعمليات التجارية وواجهات المستخدم لتطبيقات Android وiOS الخاصة بهم بسرعة. بمجرد اكتمال التصميم، يقوم خادم نشر AppMaster بإنشاء كود المصدر، وتجميع التطبيق، ونشره في البيئة المستهدفة. باستخدام تطبيقات الهاتف المحمول التي تعتمد على الخادم، يمكن إرسال تحديثات واجهة المستخدم والمنطق ومفاتيح واجهة برمجة التطبيقات بسرعة إلى المستخدمين النهائيين دون إعادة إرسالها إلى App Store أو Play Market.

في الختام، تعد خوادم النشر جزءًا لا يتجزأ من تطوير البرامج الحديثة، وتمكين المؤسسات من أتمتة وإدارة عمليات النشر عبر بيئات ومراحل مختلفة من دورة حياة البرنامج. إن الاستفادة من منصة AppMaster no-code وقدرات خادم النشر لا يؤدي فقط إلى تسريع عملية التطوير والنشر، بل يلغي أيضًا الديون التقنية ويدعم التطبيقات القابلة للتطوير والمتوفرة بشكل كبير. مع AppMaster ، يمتد نطاق تطوير التطبيقات وإمكانيات النشر من الشركات الصغيرة إلى المؤسسات الكبيرة، مما يجعلها موردًا قيمًا لمشاريع تطوير البرامج مهما كان حجمها وتعقيدها.