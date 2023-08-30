تشير كفاءة النشر إلى الفعالية الشاملة للعملية التي يتم من خلالها تسليم تطبيقات البرامج واختبارها وتكوينها وإتاحتها للمستخدمين النهائيين، مع التركيز على تقليل وقت النشر والتكلفة والتعقيد والمخاطر. يشمل هذا المفهوم جوانب مختلفة مثل استخدام الموارد وأتمتة النشر والتكامل المستمر والتسليم (CI/CD) ومراقبة الأداء وتحسين التطبيقات. من خلال زيادة كفاءة النشر، يمكن للمؤسسات تقليل الاختناقات المتعلقة بالنشر، وتحسين دورات الإصدار، وتحسين جودة تطبيقاتها وأمانها وموثوقيتها.

في سياق النظام الأساسي AppMaster no-code ، يتم تحقيق كفاءة النشر بشكل أساسي من خلال عمليات إنشاء التعليمات البرمجية المصدر وتجميعها واختبارها ووضعها في حاويات تلقائيًا. من خلال الإنشاء المرئي لنماذج البيانات ومنطق الأعمال وواجهات برمجة تطبيقات REST وواجهات مستخدم الويب أو الأجهزة المحمولة من خلال مصمم BP الخاص بـ AppMaster ، يمكن للمستخدمين تبسيط عملية النشر وإنشاء تطبيقات كاملة الوظائف بسرعة تلتزم بأفضل الممارسات ومعايير الصناعة. وهذا يقلل بشكل كبير من الوقت والجهد اللازمين لتطوير التطبيقات واختبارها ونشرها، وبالتالي تسريع وقت طرحها في السوق وزيادة الميزة التنافسية للمؤسسة.

يستفيد AppMaster من التقنيات المتطورة مثل Go (golang) لتطبيقات الواجهة الخلفية، وVue3 Framework وJS/TS لتطبيقات الويب، وKotlin إلى جانب Jetpack Compose و SwiftUI لتطبيقات الهاتف المحمول Android وiOS. تسهل لغات وأطر البرمجة هذه التطوير الفعال للتطبيقات وتشجع الحلول عالية الأداء والقابلة للتطوير، مما يساهم بشكل كبير في كفاءة النشر. علاوة على ذلك، يسمح النهج القائم على الخادم لتطوير تطبيقات الهاتف المحمول بإجراء تحديثات سلسة لمفاتيح واجهة المستخدم والمنطق وواجهة برمجة التطبيقات دون مطالبة المستخدمين بإرسال إصدارات جديدة إلى App Store وPlay Market، مما يعزز كفاءة النشر.

بالإضافة إلى ذلك، تعمل إمكانات التكامل والتسليم المستمر لـ AppMaster على تعزيز كفاءة النشر من خلال تسهيل عمليات الإنشاء والاختبارات ونشر التغييرات التي تم إجراؤها على مخططات التطبيقات بشكل سريع ومؤتمت. يتم إنشاء وثائق Swagger (واجهة برمجة التطبيقات المفتوحة) تلقائيًا endpoints الخادم، ومع كل تغيير، يمكن إنشاء مجموعة جديدة من التطبيقات في أقل من 30 ثانية - مما يؤدي إلى التخلص من الديون الفنية وضمان تحسين التطبيقات دائمًا وتحديثها والالتزام بها لمعايير الصناعة. يمكن لتطبيقات AppMaster أيضًا العمل مع أي قواعد بيانات متوافقة مع PostgreSQL كقاعدة بيانات أساسية، مما يسمح بإدارة البيانات بشكل سلس واستخدام الموارد بكفاءة.

عند النظر في كفاءة النشر، تجدر الإشارة إلى أهمية المراقبة وتحسين الأداء. تعمل التطبيقات التي تم إنشاؤها بواسطة AppMaster على تمكين مراقبة أداء التطبيق وتحسينه بكفاءة وفعالية من خلال السماح بالوصول السهل إلى بيانات الأداء والاستفادة من أفضل الممارسات للتحسين. تساعد الرؤى المكتسبة من مراقبة بيانات الأداء المطورين على تحديد الاختناقات ومجالات التحسين وتسهيل كفاءة النشر بشكل أفضل من خلال معالجة هذه المشكلات وتكرار حلولهم بسرعة أكبر.

علاوة على ذلك، تعمل منصة AppMaster على تعزيز التعاون بين أعضاء الفريق، مما يساهم بشكل أكبر في كفاءة النشر. وتستوعب بيئة التطوير المتكاملة الشاملة (IDE) مستويات مختلفة من الخبرة، بدءًا من المطورين المواطنين وحتى مهندسي البرمجيات ذوي الخبرة. ومن خلال ميزات التعاون القوية، يمكن للمطورين العمل معًا بشكل فعال لإنشاء تطبيقات عالية الجودة تلبي متطلبات مؤسستهم مع الحفاظ على كفاءة النشر.

يقدم AppMaster عملية تطوير تطبيقات أسرع 10 مرات وأكثر فعالية من حيث التكلفة 3 مرات من خلال أتمتة عملية النشر وتبسيطها، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد، وتسهيل التعاون الفعال بين المطورين. تعمل كفاءة النشر الخاصة بها على تسهيل النماذج الأولية السريعة والتطوير التكراري والتحسين المستمر، مما يمكّن المؤسسات من تقليل وقت الوصول إلى السوق وتحسين جودة التطبيقات وأمانها وتعزيز الابتكار في المشهد التنافسي اليوم.

باختصار، تعد كفاءة النشر جانبًا حاسمًا في تطوير البرمجيات الحديثة. باعتباره نظامًا أساسيًا قويًا no-code ، يقدم AppMaster مجموعة من الميزات والإمكانيات المصممة لتحسين وتبسيط عملية نشر التطبيق. ومن خلال التركيز على كفاءة النشر، يمكن للمؤسسات تقديم تطبيقات عالية الجودة مع تقليل الوقت والتكلفة والتعقيد والمخاطر، مما يؤدي في النهاية إلى اكتساب ميزة تنافسية في الأسواق الخاصة بها.