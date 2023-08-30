يعد تنسيق النشر جانبًا مهمًا في عملية تطوير البرامج، حيث يشمل الاستراتيجيات والأدوات وأفضل الممارسات لأتمتة وإدارة إصدار تطبيقات البرامج من التطوير إلى الإنتاج. الهدف الرئيسي من تنسيق النشر هو تبسيط نشر التطبيقات من خلال زيادة استخدام الموارد إلى الحد الأقصى، وتقليل التدخل البشري، وتعزيز الأمان، وتسهيل التعاون بين مختلف الفرق وأصحاب المصلحة.

في مجال إدارة النشر، تلعب تقنيات التنسيق دورًا مهمًا في تحقيق الاتساق والموثوقية عبر بيئات النشر المختلفة. مع تزايد تعقيد تطبيقات البرامج الحديثة، مع وجود العديد من المكونات والخدمات المترابطة، لا يمكن المبالغة في أهمية آليات تنسيق النشر القوية. تحتاج المؤسسات إلى النظر في عوامل مختلفة، بما في ذلك توفير البنية التحتية، وتكوين التطبيقات، والمراقبة، وقدرات العودة إلى الحالة السابقة، وقابلية التشغيل البيني مع الأدوات والخدمات الأخرى، لبناء إطار عمل شامل لتنسيق النشر.

يتمثل المحرك الرئيسي وراء الطلب المتزايد على حلول تنسيق النشر القوية في ظهور الخدمات الصغيرة والحاويات والتقنيات السحابية الأصلية. لقد مكنت هذه الابتكارات المؤسسات من بناء تطبيقات معقدة وموزعة يمكنها التوسع ديناميكيًا بناءً على طلب المستخدم وتوافر الموارد. ومع ذلك، فإن إدارة نشر مثل هذه التطبيقات عبر مختلف البنى التحتية، سواء المحلية أو في السحابة، يمكن أن يكون أمرًا صعبًا. أصبحت أدوات ومنصات تنسيق النشر، مثل Kubernetes وDocker وAnsible، لا غنى عنها للمؤسسات التي تتطلع إلى تبسيط مسارات النشر الخاصة بها وتحقيق أقصى قدر من الاستفادة من الموارد.

أحد الجوانب الأساسية لتنسيق النشر هو أتمتة المهام المتكررة في عملية النشر. تتضمن أمثلة هذه المهام إنشاء عناصر التطبيق وتوفير موارد البنية التحتية ونشر مكونات التطبيق وتكوين الخدمات. تعمل الأتمتة على التخلص من مخاطر الأخطاء اليدوية، وتعزيز الأمان، وتقليل وقت النشر للسماح بوقت أسرع للتسويق والتراجع بشكل أسهل في حالة حدوث مشكلات. في هذا السياق، يوفر حل تنسيق النشر الشامل، مثل النظام الأساسي AppMaster no-code ، مجموعة شاملة من الأدوات والميزات لإدارة عمليات النشر المعقدة بكفاءة.

تتيح مجموعة أدوات AppMaster القوية no-code للعملاء إنشاء تطبيقات خلفية وويب وتطبيقات الهاتف المحمول باستخدام نماذج البيانات المرئية وعمليات الأعمال وREST API ونقاط نهاية WSS. تدعم بيئة التطوير المتكاملة (IDE) الخاصة بـ AppMaster دورة حياة التطبيق بأكملها، بدءًا من التصميم والتطوير وحتى الاختبار والنشر. من خلال تزويد العملاء بتطبيقات حقيقية وملفات ثنائية قابلة للتنفيذ (اشتراك Business وBusiness+) أو حتى رمز المصدر (اشتراك Enterprise)، يضمن AppMaster قدرة المؤسسات على استضافة تطبيقاتها محليًا أو في السحابة بسهولة.

عندما يتعلق الأمر بتنسيق النشر، يتفوق AppMaster من خلال توفير إمكانات أتمتة قوية وإنشاء تطبيقات من الصفر في كل تكرار، وبالتالي التخلص من الديون التقنية. بفضل ميزات مثل الإنشاء التلقائي لوثائق Swagger (OpenAPI) لنقاط endpoints الخادم والبرامج النصية لترحيل مخطط قاعدة البيانات، يمكن للعملاء تبسيط عملية نشر التطبيقات مع الحفاظ على الاتساق والموثوقية عبر بيئات مختلفة. النظام الأساسي متوافق مع قواعد البيانات المتوافقة مع Postgresql، وتستفيد التطبيقات التي تم إنشاؤها من الواجهات الخلفية عديمة الحالة المجمعة والمبنية باستخدام Go (golang) لتحقيق قابلية التوسع والأداء الفائقين.

بالإضافة إلى تنسيق النشر، يدعم AppMaster أيضًا ممارسات التكامل المستمر (CI) والتسليم المستمر (CD)، مما يسمح للعملاء بتطوير التطبيقات وإصدارها بسرعة مع الحد الأدنى من التدخل اليدوي. يؤدي ذلك إلى تسريع عملية التطوير، وضمان الأداء الأمثل للتطبيق، وتسهيل التعاون بين التطوير والعمليات وفرق العمل. ونتيجة لذلك، يمكن للعملاء تحقيق وفورات في التكاليف تصل إلى 3x وتطوير التطبيقات بشكل أسرع بما يصل إلى 10x.

في الختام، يعد تنسيق النشر جانبًا مهمًا لتطوير البرامج الحديثة التي تعالج التعقيدات والتحديات المتعلقة بإدارة التطبيقات ونشرها عبر المراحل والبيئات المختلفة. ومن خلال تبسيط عمليات النشر من خلال الأتمتة، يمكن للمؤسسات تقليل الأخطاء اليدوية وتعزيز الأمان وتحسين استخدام الموارد. باستخدام الأنظمة الأساسية القوية no-code مثل AppMaster ، يمكن للشركات الاستفادة من فوائد تنسيق النشر مع تقليل العبء الفني، مما يتيح في النهاية الوصول إلى السوق بشكل أسرع وأداء فائق للتطبيقات.