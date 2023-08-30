يشير إطار النشر إلى منهجية جيدة التنظيم وموحدة وقابلة لإعادة الاستخدام أو مجموعة من الأدوات المصممة لأتمتة عملية نشر تطبيقات البرامج وتبسيطها وتبسيطها عبر بيئات ومنصات مختلفة. الهدف الأساسي لإطار النشر هو تمكين التكامل السلس للتطبيقات والتكوين وإدارة الإصدار، وبالتالي تقليل التدخل اليدوي والأخطاء المحتملة طوال دورة حياة تطوير البرامج.

أصبحت أطر النشر ضرورية بشكل متزايد مع تطور ممارسات تطوير البرمجيات الحديثة من التطبيقات التقليدية المتجانسة إلى بنيات موزعة أكثر تعقيدًا - مثل الخدمات الصغيرة والحوسبة بدون خادم. وقد أدى هذا التحول إلى زيادة الحاجة إلى استراتيجيات نشر وإدارة التعليمات البرمجية تتسم بالكفاءة والفعالية والتي تعطي الأولوية للسرعة وقابلية التوسع وقابلية الصيانة.

في سياق منصة AppMaster no-code ، يلعب إطار النشر دورًا حاسمًا في الجمع بين المكونات المختلفة (الواجهة الخلفية والويب وتطبيقات الهاتف المحمول)، وإدارة تبعياتها والتعامل مع اتصالاتها، والتكامل بسلاسة مع خدمات الطرف الثالث، وضمان الاستقرار والأمن عبر جميع التطبيقات. من خلال الاستفادة من إطار عمل النشر، يمكن لعملاء AppMaster تحقيق تحسينات كبيرة في عملية النشر، مما يقلل بشكل كبير من وقت الوصول إلى السوق مع الحفاظ على تطبيقات عالية الجودة وآمنة وقابلة للتطوير.

هناك العديد من الجوانب الأساسية لإطار النشر التي تمكنه من النجاح في تقديم عملية نشر مبسطة وفعالة:

1. الأتمتة: تتضمن أطر النشر غالبًا مجموعة من البرامج النصية والأدوات والأدوات المساعدة التي تعمل على أتمتة المهام المتكررة، مثل تجميع التطبيقات واختبارها وتعبئتها. ومن خلال استبدال العمليات اليدوية بنظام آلي، يزيل إطار النشر الأخطاء البشرية ويسرع العملية برمتها من التطوير إلى الإنتاج.

2. التحكم في الإصدار: أحد العناصر الحاسمة في أي إطار عمل للنشر هو القدرة على إدارة وتتبع التغييرات في تطبيقات البرامج بمرور الوقت. ويتم تحقيق ذلك من خلال نظام فعال وموثوق للتحكم في الإصدار، والذي يسمح للمطورين بالعودة إلى الإصدارات السابقة من التطبيق في حالة ظهور أي مشكلات أثناء عملية النشر.

3. إدارة التكوين: لضمان النشر السلس عبر بيئات متعددة، يجب أن يكون إطار النشر قادرًا على التعامل مع تكوينات التطبيق والحفاظ عليها، مثل متغيرات البيئة وإعدادات البنية التحتية والتبعيات. وهذا يقلل من مخاطر التكوين الخاطئ، ويقلل وقت التوقف عن العمل، ويتيح تخصيص الموارد بكفاءة.

4. مراقبة التطبيقات والإبلاغ عن الأخطاء: لضمان احتفاظ التطبيقات المنشورة بالأداء الأمثل ولتشخيص المشكلات المحتملة، غالبًا ما يشتمل إطار النشر على أدوات لمراقبة صحة التطبيق، ومقاييس الأداء، والإبلاغ عن الأخطاء من أجل التعرف السريع على أي مشكلات تنشأ وحلها.

5. التكامل مع مسارات التكامل المستمر/النشر المستمر (CI/CD): غالبًا ما يشتمل إطار النشر على التكامل مع مسارات CI/CD لأتمتة عملية تكامل التعليمات البرمجية، والاختبار، والنشر، وعمليات التحقق من صحة ما بعد النشر. يتيح ذلك عملية تطوير ونشر مبسطة وفعالة وأكثر تكرارية واستجابة لتعليقات المستخدمين.

على سبيل المثال، يضمن إطار نشر AppMaster أن العملاء يمكنهم إنشاء مجموعات جديدة من التطبيقات في أقل من 30 ثانية، مما يزيل الديون الفنية، حيث تعمل المنصة دائمًا على إعادة إنشاء التطبيقات من الصفر مع كل تغيير في المخططات. يقوم النظام الأساسي تلقائيًا بإنشاء وثائق endpoints الخادم والبرامج النصية لترحيل مخطط قاعدة البيانات، مما يضمن التشغيل السلس وصيانة التطبيقات، بغض النظر عن البنية التحتية الأساسية.

ومن خلال استخدام إطار نشر فعال، يمكن للمؤسسات تبسيط عملية نشر التطبيقات الخاصة بها بشكل كبير، وتقليل الأخطاء المحتملة، وتقليل وقت طرحها في السوق. من خلال تسخير قوة الأتمتة والتكامل المستمر وقدرات الإبلاغ عن الأخطاء، يمكّن إطار النشر المطورين من القدرة على تقديم تطبيقات عالية الجودة وآمنة وقابلة للتطوير بسرعة ومتوافقة عبر مجموعة متنوعة من البيئات، والوفاء بوعد عملية تطوير برمجيات قابلة للتكيف وسريعة الاستجابة.