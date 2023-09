Um Deployment Server é um componente de infraestrutura centralizado que desempenha um papel crucial no gerenciamento e distribuição de artefatos de software, aplicativos e suas configurações para dispositivos ou ambientes individuais, tanto no local quanto na nuvem. No contexto de desenvolvimento e implantação de software, esses servidores são frequentemente empregados para facilitar aplicativos, atualizações e gerenciamento de configuração, apoiando processos de integração contínua e implantação contínua (CI/CD) e fornecendo uma maneira simplificada e automatizada de gerenciar e dimensionar aplicativos em todo o mundo. vários estágios do ciclo de vida do software.

Os servidores de implantação atuam como uma ponte entre desenvolvedores e ambientes, permitindo a distribuição perfeita de código, binários e definições de configuração desde o desenvolvimento até os ambientes de preparação, teste e produção. Eles normalmente oferecem suporte a uma variedade de estratégias de implantação, desde implementações incrementais até implantações azul-verde, ajudando as organizações a gerenciar riscos e garantir um lançamento confiável e controlado de novos recursos e correções de bugs.

AppMaster, uma poderosa plataforma no-code para a criação de aplicativos backend, web e móveis, aproveita servidores de implantação para gerar e implantar aplicativos de forma rápida e confiável. O servidor de implantação do AppMaster pega os projetos dos aplicativos e gera o código-fonte, compila os aplicativos, executa testes, empacota-os em contêineres Docker (para o back-end) e os implanta no ambiente de destino, tudo em poucos minutos. Ao gerar aplicativos do zero sempre, AppMaster elimina dívidas técnicas e garante que os aplicativos implantados estejam sempre atualizados e livres de códigos desatualizados e dependências legadas.

Estudos e dados do setor indicam que a utilização de servidores de implantação levou a reduções significativas no tempo e no esforço necessários para desenvolver e lançar software. De acordo com o relatório DORA State of DevOps de 2020, as organizações que implementam servidores de implantação e adotam práticas de integração contínua/implantação contínua (CI/CD) experimentam um lead time 208 vezes mais rápido desde a confirmação até a implantação, um tempo médio de recuperação 106 vezes mais rápido (MTTR ) e uma taxa de falha de alteração 7 vezes menor.

Os servidores de implantação também são essenciais para alcançar escalabilidade e alta disponibilidade para aplicativos, especialmente em cenários corporativos e de alto tráfego. AppMaster, por exemplo, gera aplicativos backend sem estado usando a linguagem de programação Go (Golang), que permite excelente escalabilidade e desempenho. Ao implantar os aplicativos de back-end como contêineres Docker, AppMaster melhora ainda mais a eficiência do tempo de execução, o isolamento de recursos e a capacidade de gerenciamento.

A integração com outras ferramentas e tecnologias é outro benefício importante dos servidores de implantação. A plataforma do AppMaster pode interoperar com qualquer banco de dados compatível com PostgreSQL como banco de dados primário, atendendo a diversas necessidades de armazenamento e recuperação de dados. Além disso, AppMaster gera documentação OpenAPI (anteriormente Swagger) para endpoints de servidor e scripts de migração de esquema de banco de dados, facilitando a interface dos desenvolvedores com as APIs e a modificação dos modelos de dados conforme necessário.

Um exemplo prático de utilização de um servidor de implantação seria uma empresa de comércio eletrônico que deseja desenvolver um novo aplicativo móvel para sua loja online. Ao usar a plataforma no-code do AppMaster, as equipes da empresa podem projetar rapidamente modelos de dados, processos de negócios e interfaces de usuário para seus aplicativos Android e iOS. Assim que o design for concluído, o servidor de implantação do AppMaster gera o código-fonte, compila o aplicativo e o implanta no ambiente de destino. Com aplicativos móveis controlados por servidor, as atualizações de UI, lógica e chaves de API podem ser enviadas rapidamente aos usuários finais, sem reenvios para a App Store ou Play Market.

Concluindo, os servidores de implantação são essenciais para o desenvolvimento de software moderno, capacitando as organizações a automatizar e gerenciar implantações em vários ambientes e estágios do ciclo de vida do software. Aproveitar a plataforma no-code e os recursos do servidor de implantação do AppMaster não apenas acelera o processo de desenvolvimento e implantação, mas também elimina dívidas técnicas e oferece suporte a aplicativos escalonáveis ​​e altamente disponíveis. Com AppMaster, o escopo das possibilidades de desenvolvimento e implantação de aplicativos se estende de pequenas a grandes empresas, tornando-o um recurso valioso para projetos de desenvolvimento de software de qualquer tamanho e complexidade.