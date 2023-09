Ein Deployment Server ist eine zentralisierte Infrastrukturkomponente, die eine entscheidende Rolle bei der Verwaltung und Verteilung von Softwareartefakten, Anwendungen und deren Konfigurationen auf einzelne Geräte oder Umgebungen spielt, sowohl vor Ort als auch in der Cloud. Im Zusammenhang mit der Softwareentwicklung und -bereitstellung werden diese Server häufig eingesetzt, um Anwendungen, Updates und Konfigurationsmanagement zu ermöglichen, kontinuierliche Integrations- und kontinuierliche Bereitstellungsprozesse (CI/CD) zu unterstützen und eine optimierte und automatisierte Möglichkeit zur Verwaltung und Skalierung von Anwendungen bereitzustellen mehrere Phasen des Software-Lebenszyklus.

Bereitstellungsserver fungieren als Brücke zwischen Entwicklern und Umgebungen und ermöglichen die nahtlose Verteilung von Code, Binärdateien und Konfigurationseinstellungen von der Entwicklung bis hin zu Staging-, Test- und Produktionsumgebungen. Sie unterstützen in der Regel eine Vielzahl von Bereitstellungsstrategien, von inkrementellen Rollouts bis hin zu Blue-Green-Bereitstellungen, und helfen Unternehmen dabei, Risiken zu verwalten und eine zuverlässige und kontrollierte Veröffentlichung neuer Funktionen und Fehlerbehebungen sicherzustellen.

AppMaster, eine leistungsstarke no-code Plattform zum Erstellen von Backend-, Web- und mobilen Anwendungen, nutzt Bereitstellungsserver, um Anwendungen schnell und zuverlässig zu generieren und bereitzustellen. Der Bereitstellungsserver von AppMaster nimmt die Blaupausen der Anwendungen und generiert Quellcode, kompiliert Anwendungen, führt Tests aus, packt sie in Docker-Container (für das Backend) und stellt sie innerhalb weniger Minuten in der Zielumgebung bereit. Indem AppMaster jedes Mal Anwendungen von Grund auf generiert, beseitigt es technische Schulden und stellt sicher, dass die bereitgestellten Anwendungen immer auf dem neuesten Stand und frei von veraltetem Code und Legacy-Abhängigkeiten sind.

Studien und Branchendaten zeigen, dass der Einsatz von Bereitstellungsservern zu einer erheblichen Reduzierung des Zeit- und Arbeitsaufwands für die Entwicklung und Veröffentlichung von Software geführt hat. Laut dem DORA State of DevOps-Bericht 2020 verzeichnen Unternehmen, die Bereitstellungsserver implementieren und Continuous Integration/Continuous Deployment (CI/CD)-Praktiken nutzen, eine 208-mal schnellere Vorlaufzeit von der Festschreibung bis zur Bereitstellung und eine 106-mal schnellere mittlere Zeit bis zur Wiederherstellung (MTTR). ) und eine siebenmal niedrigere Änderungsfehlerrate.

Bereitstellungsserver sind auch für die Skalierbarkeit und Hochverfügbarkeit von Anwendungen unerlässlich, insbesondere in Szenarien mit hohem Datenverkehr und in Unternehmensszenarien. AppMaster generiert beispielsweise zustandslose Backend-Anwendungen mithilfe der Programmiersprache Go (Golang), was eine hervorragende Skalierbarkeit und Leistung ermöglicht. Durch die Bereitstellung der Backend-Anwendungen als Docker-Container verbessert AppMaster deren Laufzeiteffizienz, Ressourcenisolation und Verwaltbarkeit weiter.

Die Integration mit anderen Tools und Technologien ist ein weiterer wichtiger Vorteil von Bereitstellungsservern. Die AppMaster -Plattform kann mit jeder PostgreSQL-kompatiblen Datenbank als Primärdatenbank zusammenarbeiten und so unterschiedlichen Datenspeicherungs- und -abrufanforderungen gerecht werden. Darüber hinaus generiert AppMaster eine OpenAPI-Dokumentation (ehemals Swagger) für endpoints und Datenbankschema-Migrationsskripts, sodass Entwickler problemlos mit den APIs interagieren und die Datenmodelle nach Bedarf ändern können.

Ein praktisches Beispiel für den Einsatz eines Bereitstellungsservers wäre ein E-Commerce-Unternehmen, das eine neue mobile Anwendung für seinen Online-Shop entwickeln möchte. Mithilfe der no-code Plattform von AppMaster können die Teams des Unternehmens schnell die Datenmodelle, Geschäftsprozesse und Benutzeroberflächen für ihre Android- und iOS-Anwendungen entwerfen. Sobald der Entwurf abgeschlossen ist, generiert der Bereitstellungsserver von AppMaster den Quellcode, kompiliert die Anwendung und stellt sie in der Zielumgebung bereit. Mit servergesteuerten mobilen Anwendungen können Aktualisierungen der Benutzeroberfläche, der Logik und der API-Schlüssel schnell an die Endbenutzer weitergegeben werden, ohne dass eine erneute Übermittlung an den App Store oder Play Market erforderlich ist.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Bereitstellungsserver ein wesentlicher Bestandteil der modernen Softwareentwicklung sind und es Unternehmen ermöglichen, Bereitstellungen in verschiedenen Umgebungen und Phasen des Softwarelebenszyklus zu automatisieren und zu verwalten. Die Nutzung der no-code Plattform und der Bereitstellungsserverfunktionen von AppMaster beschleunigt nicht nur den Entwicklungs- und Bereitstellungsprozess, sondern beseitigt auch technische Schulden und unterstützt skalierbare und hochverfügbare Anwendungen. Mit AppMaster erstreckt sich der Umfang der Möglichkeiten zur Anwendungsentwicklung und -bereitstellung von kleinen Unternehmen bis hin zu großen Unternehmen, was es zu einer wertvollen Ressource für Softwareentwicklungsprojekte jeder Größe und Komplexität macht.