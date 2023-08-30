Сервер развертывания — это централизованный компонент инфраструктуры, который играет решающую роль в управлении и распространении программных артефактов, приложений и их конфигураций на отдельные устройства или среды, как локальные, так и в облаке. В контексте разработки и развертывания программного обеспечения эти серверы часто используются для облегчения управления приложениями, обновлениями и конфигурациями, поддержки процессов непрерывной интеграции и непрерывного развертывания (CI/CD), а также предоставления оптимизированного и автоматизированного способа управления и масштабирования приложений по всему миру. несколько этапов жизненного цикла программного обеспечения.

Серверы развертывания действуют как мост между разработчиками и средами, обеспечивая беспрепятственное распространение кода, двоичных файлов и параметров конфигурации из среды разработки в промежуточную, тестовую и производственную среды. Обычно они поддерживают различные стратегии развертывания, от постепенного развертывания до сине-зеленого развертывания, помогая организациям управлять рисками и обеспечивать надежный и контролируемый выпуск новых функций и исправлений ошибок.

AppMaster, мощная платформа no-code для создания серверных, веб- и мобильных приложений, использует серверы развертывания для быстрого и надежного создания и развертывания приложений. Сервер развертывания AppMaster принимает чертежи приложений и генерирует исходный код, компилирует приложения, запускает тесты, упаковывает их в контейнеры Docker (для серверной части) и развертывает их в целевой среде — и все это за несколько минут. Создавая приложения каждый раз с нуля, AppMaster устраняет техническую задолженность и гарантирует, что развернутые приложения всегда актуальны и не содержат устаревшего кода и устаревших зависимостей.

Исследования и отраслевые данные показывают, что использование серверов развертывания привело к значительному сокращению времени и усилий, необходимых для разработки и выпуска программного обеспечения. Согласно отчету DORA State of DevOps за 2020 год, организации, которые внедряют серверы развертывания и применяют методы непрерывной интеграции/непрерывного развертывания (CI/CD), испытывают в 208 раз более быстрое время выполнения заказа от фиксации до развертывания, а среднее время до восстановления — в 106 раз быстрее (MTTR). ), и в 7 раз ниже частота неудачных изменений.

Серверы развертывания также необходимы для достижения масштабируемости и высокой доступности приложений, особенно в корпоративных сценариях с высоким трафиком. AppMaster, например, генерирует серверные приложения без сохранения состояния с использованием языка программирования Go (Golang), который обеспечивает превосходную масштабируемость и производительность. Развертывая серверные приложения в виде контейнеров Docker, AppMaster еще больше повышает эффективность их выполнения, изоляцию ресурсов и управляемость.

Интеграция с другими инструментами и технологиями — еще одно ключевое преимущество серверов развертывания. Платформа AppMaster может взаимодействовать с любой базой данных, совместимой с PostgreSQL, в качестве основной базы данных, удовлетворяя разнообразные потребности в хранении и извлечении данных. Кроме того, AppMaster генерирует документацию OpenAPI (ранее Swagger) для endpoints сервера и сценариев миграции схемы базы данных, что позволяет разработчикам легко взаимодействовать с API и изменять модели данных по мере необходимости.

Одним из практических примеров использования сервера развертывания может служить компания электронной коммерции, которая хочет разработать новое мобильное приложение для своего интернет-магазина. Используя платформу AppMaster no-code, команды компании могут быстро разрабатывать модели данных, бизнес-процессы и пользовательские интерфейсы для своих приложений Android и iOS. После завершения проектирования сервер развертывания AppMaster генерирует исходный код, компилирует приложение и развертывает его в целевой среде. Благодаря мобильным приложениям, управляемым сервером, обновления пользовательского интерфейса, логики и ключей API можно быстро доставлять конечным пользователям без повторной отправки в App Store или Play Market.

В заключение, серверы развертывания являются неотъемлемой частью современной разработки программного обеспечения, позволяя организациям автоматизировать развертывание и управлять им в различных средах и на разных этапах жизненного цикла программного обеспечения. Использование платформы AppMaster no-code и возможностей сервера развертывания не только ускоряет процесс разработки и развертывания, но также устраняет техническую задолженность и поддерживает масштабируемые и высокодоступные приложения. Благодаря AppMaster возможности разработки и развертывания приложений простираются от малого бизнеса до крупных предприятий, что делает его ценным ресурсом для проектов разработки программного обеспечения любого размера и сложности.