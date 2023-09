Un serveur de déploiement est un composant d'infrastructure centralisé qui joue un rôle crucial dans la gestion et la distribution des artefacts logiciels, des applications et de leurs configurations sur des appareils ou environnements individuels, à la fois sur site et dans le cloud. Dans le contexte du développement et du déploiement de logiciels, ces serveurs sont souvent utilisés pour faciliter la gestion des applications, des mises à jour et de la configuration, en prenant en charge les processus d'intégration continue et de déploiement continu (CI/CD), et en fournissant un moyen rationalisé et automatisé de gestion et de mise à l'échelle des applications. plusieurs étapes du cycle de vie du logiciel.

Les serveurs de déploiement agissent comme un pont entre les développeurs et les environnements, permettant une distribution transparente du code, des binaires et des paramètres de configuration depuis les environnements de développement jusqu'aux environnements de test et de production. Ils prennent généralement en charge diverses stratégies de déploiement, depuis les déploiements incrémentiels jusqu'aux déploiements bleu-vert, aidant ainsi les organisations à gérer les risques et à garantir une publication fiable et contrôlée des nouvelles fonctionnalités et des corrections de bugs.

AppMaster, une puissante plateforme no-code pour la création d'applications backend, Web et mobiles, exploite les serveurs de déploiement pour générer et déployer des applications de manière rapide et fiable. Le serveur de déploiement d' AppMaster prend les plans des applications et génère le code source, compile les applications, exécute des tests, les emballe dans des conteneurs Docker (pour le backend) et les déploie dans l'environnement cible, le tout en quelques minutes. En générant des applications à partir de zéro à chaque fois, AppMaster élimine la dette technique et garantit que les applications déployées sont toujours à jour et exemptes de code obsolète et de dépendances héritées.

Des études et des données industrielles indiquent que l'utilisation de serveurs de déploiement a entraîné une réduction significative du temps et des efforts nécessaires au développement et à la publication de logiciels. Selon le rapport DORA State of DevOps 2020, les organisations qui mettent en œuvre des serveurs de déploiement et adoptent des pratiques d'intégration continue/déploiement continu (CI/CD) connaissent un délai 208 fois plus rapide entre la validation et le déploiement, et un temps moyen de récupération 106 fois plus rapide (MTTR). ), et un taux d'échec de changement 7 fois inférieur.

Les serveurs de déploiement sont également essentiels pour assurer l'évolutivité et la haute disponibilité des applications, en particulier dans les scénarios d'entreprise et à trafic élevé. AppMaster, par exemple, génère des applications backend sans état à l'aide du langage de programmation Go (Golang), qui permet une excellente évolutivité et performances. En déployant les applications backend sous forme de conteneurs Docker, AppMaster améliore encore leur efficacité d'exécution, leur isolation des ressources et leur facilité de gestion.

L'intégration avec d'autres outils et technologies est un autre avantage clé des serveurs de déploiement. La plate-forme AppMaster peut interagir avec n'importe quelle base de données compatible PostgreSQL en tant que base de données principale, répondant ainsi à divers besoins de stockage et de récupération de données. De plus, AppMaster génère une documentation OpenAPI (anciennement Swagger) pour endpoints du serveur et les scripts de migration de schéma de base de données, permettant aux développeurs d'interfacer facilement avec les API et de modifier les modèles de données selon les besoins.

Un exemple pratique d'utilisation d'un serveur de déploiement serait une entreprise de commerce électronique qui souhaite développer une nouvelle application mobile pour sa boutique en ligne. En utilisant la plateforme no-code d' AppMaster, les équipes de l'entreprise peuvent concevoir rapidement les modèles de données, les processus métier et les interfaces utilisateur pour leurs applications Android et iOS. Une fois la conception terminée, le serveur de déploiement d' AppMaster génère le code source, compile l'application et la déploie dans l'environnement cible. Avec les applications mobiles pilotées par serveur, les mises à jour de l'interface utilisateur, de la logique et des clés API peuvent être rapidement transmises aux utilisateurs finaux sans nouvelle soumission à l'App Store ou au Play Market.

En conclusion, les serveurs de déploiement font partie intégrante du développement de logiciels modernes, permettant aux organisations d'automatiser et de gérer les déploiements dans différents environnements et étapes du cycle de vie des logiciels. L'exploitation de la plate no-code et des capacités du serveur de déploiement AppMaster accélère non seulement le processus de développement et de déploiement, mais élimine également la dette technique et prend en charge des applications évolutives et hautement disponibles. Avec AppMaster, la portée des possibilités de développement et de déploiement d'applications s'étend des petites entreprises aux grandes entreprises, ce qui en fait une ressource précieuse pour les projets de développement logiciel de toute taille et complexité.