Serwer wdrożeniowy to scentralizowany komponent infrastruktury, który odgrywa kluczową rolę w zarządzaniu artefaktami oprogramowania, aplikacjami i ich konfiguracjami oraz ich dystrybucją do poszczególnych urządzeń lub środowisk, zarówno lokalnie, jak i w chmurze. W kontekście opracowywania i wdrażania oprogramowania serwery te są często wykorzystywane w celu ułatwienia aplikacji, aktualizacji i zarządzania konfiguracją, wspierania procesów ciągłej integracji i ciągłego wdrażania (CI/CD) oraz zapewniania usprawnionego i zautomatyzowanego sposobu zarządzania aplikacjami i skalowania ich w różnych obszarach. wielu etapach cyklu życia oprogramowania.

Serwery wdrożeniowe pełnią rolę pomostu między programistami a środowiskami, umożliwiając bezproblemową dystrybucję kodu, plików binarnych i ustawień konfiguracyjnych od środowisk programistycznych po środowiska testowe, testowe i produkcyjne. Zwykle obsługują różnorodne strategie wdrażania, od wdrożeń przyrostowych po wdrożenia niebiesko-zielone, pomagając organizacjom zarządzać ryzykiem i zapewniać niezawodne i kontrolowane wydawanie nowych funkcji i poprawek błędów.

AppMaster, potężna platforma no-code, do tworzenia aplikacji backendowych, internetowych i mobilnych, wykorzystuje serwery wdrożeniowe do szybkiego i niezawodnego generowania i wdrażania aplikacji. Serwer wdrożeniowy AppMaster pobiera plany aplikacji i generuje kod źródłowy, kompiluje aplikacje, uruchamia testy, pakuje je do kontenerów Docker (dla backendu) i wdraża je w środowisku docelowym, a wszystko to w ciągu kilku minut. Generując aplikacje za każdym razem od zera, AppMaster eliminuje dług techniczny i zapewnia, że ​​wdrożone aplikacje są zawsze aktualne i wolne od przestarzałego kodu i starszych zależności.

Badania i dane branżowe wskazują, że wykorzystanie serwerów wdrożeniowych doprowadziło do znacznego skrócenia czasu i wysiłku wymaganego do opracowania i wypuszczenia oprogramowania. Według raportu DORA State of DevOps 2020 organizacje, które wdrażają serwery wdrożeniowe i stosują praktyki ciągłej integracji/ciągłego wdrażania (CI/CD), doświadczają 208 razy krótszego czasu realizacji od zatwierdzenia do wdrożenia i 106 razy krótszego średniego czasu do odzyskania (MTTR ) i 7 razy niższy wskaźnik niepowodzeń zmian.

Serwery wdrożeniowe są również niezbędne do osiągnięcia skalowalności i wysokiej dostępności aplikacji, szczególnie w scenariuszach o dużym natężeniu ruchu i w przedsiębiorstwach. Na przykład AppMaster generuje bezstanowe aplikacje backendowe przy użyciu języka programowania Go (Golang), który zapewnia doskonałą skalowalność i wydajność. Wdrażając aplikacje zaplecza w postaci kontenerów Docker, AppMaster jeszcze bardziej zwiększa efektywność ich działania, izolację zasobów i łatwość zarządzania.

Integracja z innymi narzędziami i technologiami to kolejna kluczowa zaleta serwerów wdrożeniowych. Platforma AppMaster może współpracować z dowolną bazą danych kompatybilną z PostgreSQL jako podstawowa baza danych, zaspokajając różnorodne potrzeby w zakresie przechowywania i wyszukiwania danych. Co więcej, AppMaster generuje dokumentację OpenAPI (dawniej Swagger) dla endpoints serwerów i skryptów migracji schematu bazy danych, ułatwiając programistom korzystanie z interfejsów API i modyfikowanie modeli danych zgodnie z wymaganiami.

Praktycznym przykładem wykorzystania serwera wdrożeniowego może być firma zajmująca się handlem elektronicznym, która chce opracować nową aplikację mobilną dla swojego sklepu internetowego. Korzystając z platformy no-code AppMaster, zespoły firmy mogą szybko projektować modele danych, procesy biznesowe i interfejsy użytkownika dla swoich aplikacji na Androida i iOS. Po ukończeniu projektu serwer wdrażania AppMaster generuje kod źródłowy, kompiluje aplikację i wdraża ją w środowisku docelowym. Dzięki aplikacjom mobilnym opartym na serwerze aktualizacje interfejsu użytkownika, logiki i kluczy API można szybko przesyłać do użytkowników końcowych bez konieczności ponownego przesyłania do App Store lub Play Market.

Podsumowując, serwery wdrożeniowe stanowią integralną część nowoczesnego tworzenia oprogramowania, umożliwiając organizacjom automatyzację i zarządzanie wdrożeniami w różnych środowiskach i na różnych etapach cyklu życia oprogramowania. Wykorzystanie platformy no-code i możliwości serwera wdrożeniowego AppMaster nie tylko przyspiesza proces programowania i wdrażania, ale także eliminuje dług techniczny i obsługuje skalowalne i wysoce dostępne aplikacje. Dzięki AppMaster zakres możliwości tworzenia i wdrażania aplikacji rozciąga się od małych firm po duże przedsiębiorstwa, co czyni go cennym źródłem dla projektów rozwoju oprogramowania dowolnej wielkości i złożoności.