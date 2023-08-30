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أفضل ممارسات النشر

Aug 30, 2023

تشير أفضل ممارسات النشر إلى مجموعة من الإرشادات والاستراتيجيات والمنهجيات التي يتبعها متخصصو تطوير البرمجيات لضمان النشر الفعال والآمن والموثوق للتطبيقات، لا سيما في بيئة التكامل المستمر والنشر المستمر (CI/CD). الهدف هو تقليل وقت التوقف عن العمل وتقليل مخاطر النشر وزيادة أداء التطبيق وتحسين استخدام الموارد أثناء تحديثات التطبيق أو إصداراته.

لا تعمل عملية النشر القوية على تبسيط عملية تحديث التطبيق وصيانته فحسب، بل تساعد أيضًا في تحسين تعاون الفريق والابتكار. إن اتباع أفضل ممارسات النشر داخل منصة AppMaster يضمن أن العملاء يمكنهم تحديث تطبيقاتهم وإدارتها بثقة مع تجنب فترات التوقف عن العمل والتهديدات الأمنية والديون الفنية.

تتضمن بعض أفضل ممارسات النشر الأساسية التي يجب اتباعها في مراحل مختلفة من دورة حياة تطبيق AppMaster ما يلي:

التخطيط والتصميم

  • تصميم تطبيق معياري لسهولة التحديثات وقابلية صيانة أفضل.
  • إنشاء نظام فعال للتحكم في الإصدار مع استراتيجيات التفرع والدمج المناسبة.
  • إنشاء عمليات نشر تلقائية وقابلة للتكرار لتقليل التدخل اليدوي والأخطاء البشرية وتجنب عدم الاتساق في نتائج النشر.
  • دمج أفضل ممارسات الأمان، مثل عناصر التحكم في الوصول وتشفير البيانات وفحص الثغرات الأمنية، منذ بداية المشروع.

اختبارات

  • تنفيذ الاختبار الآلي لتحسين ضمان الجودة ودورات ردود الفعل بشكل أسرع.
  • إجراء اختبار الحمل ومراقبة الأداء لضمان قابلية التوسع واستقرار التطبيق في ظل ظروف تحميل مختلفة.
  • اختبار قبول المستخدم (UAT) للتحقق من أن التطبيق يلبي متطلبات العميل قبل النشر.
  • إجراء عمليات تدقيق أمني لتحديد نقاط الضعف ومعالجتها.

النشر والافراج

  • استخدام خطوط أنابيب CI/CD لنشر تغييرات التعليمات البرمجية بشكل أسرع وأكثر اتساقًا.
  • استخدام إستراتيجيات النشر باللونين الأزرق والأخضر أو ​​إصدار الكناري لتقليل تأثير عمليات النشر الخاطئة وتمكين خطط التراجع، إذا لزم الأمر.
  • استخدام البنية التحتية كرمز (IAC) لضمان الاتساق وقابلية إعادة استخدام موارد البنية التحتية عبر البيئات.
  • مراقبة أداء التطبيق وموارد الخادم والأمان أثناء النشر وبعده لاكتشاف أي مشكلات أو اختناقات.

الصيانة والمراقبة

  • تحديث التطبيق والتبعيات والخوادم بانتظام إلى أحدث الإصدارات مع تصحيحات الأمان الضرورية وتحسينات الأداء.
  • مراقبة صحة النظام وتوافره ومقاييس الأداء بشكل استباقي لاكتشاف المشكلات وحلها قبل تفاقمها.
  • تنفيذ نظام تسجيل مركزي لجمع السجلات وتحليلها وربطها لتحسين استكشاف الأخطاء وإصلاحها وتصحيح الأخطاء.
  • التحسين المستمر لعملية النشر من خلال اختبار A/B وتحليل الملاحظات وخطط التحسين المستمرة.

من خلال اتباع أفضل ممارسات النشر هذه داخل AppMaster ، يمكن للعملاء الاستمتاع بعملية تطوير التطبيقات ونشرها بشكل سلس يتسم بالكفاءة والموثوقية والأمان. بالإضافة إلى ذلك، فإن إنشاء منصة AppMaster للتطبيقات الأصلية الحقيقية للواجهة الخلفية والويب والهواتف المحمولة يضمن أن العملاء يمكنهم الاستفادة من الممارسات المذكورة أعلاه في عمليات إدارة دورة حياة التطبيقات الخاصة بهم.

يمكن للشركات من جميع الأحجام، بدءًا من المؤسسات الصغيرة إلى الشركات الكبيرة، الاستفادة من قوة AppMaster لتسريع دورة حياة تطوير البرامج الخاصة بها، مما يؤدي في النهاية إلى إنشاء تطبيقات أسرع بما يصل إلى 10 مرات وأكثر فعالية من حيث التكلفة بثلاث مرات. وفي الوقت نفسه، تضمن المنصة أن يتمكن العملاء من الحفاظ على التحكم الكامل في تطبيقاتهم من خلال خيارات التخصيص وقابلية التوسع. إن أفضل ممارسات نشر AppMaster تجعله حلاً موثوقًا وعالي الأداء للشركات التي تتطلع إلى تطوير التطبيقات ونشرها بسرعة وثقة دون المساس بالجودة أو الأمان.

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