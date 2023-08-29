يشير التعرف على الصناعة Low-code إلى زيادة الوعي واعتماد والتحقق من منصات تطوير low-code في صناعة تطوير البرمجيات. توفر منصات التطوير Low-code ، مثل AppMaster ، بديلاً لطرق البرمجة التقليدية، مما يوفر للمستخدمين طريقة أكثر سهولة وكفاءة وفعالية من حيث التكلفة لإنشاء التطبيقات وإدارتها.

اكتسبت الصناعة low-code اهتمامًا واهتمامًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، حيث توقعت الأبحاث التي أجرتها شركة Gartner أنه بحلول عام 2024، سيكون تطوير التطبيقات low-code مسؤولاً عن أكثر من 65٪ من نشاط تطوير التطبيقات. ويعود هذا الاعتراف إلى عدة عوامل، بما في ذلك الطلب المتزايد على حلول البرامج المخصصة التي يمكن إنشاؤها بسرعة والرغبة في تمكين المستخدمين غير التقنيين من إنشاء وإدارة تطبيقات المؤسسات.

هناك عامل آخر يساهم في الاعتراف بالصناعة low-code وهو ظهور مبادرات التحول الرقمي، حيث تدرك المؤسسات بشكل متزايد الحاجة إلى اعتماد أساليب تطوير أكثر مرونة للحفاظ على قدرتها التنافسية في السوق. في تقريرها Magic Quadrant لعام 2021، سلطت مؤسسة Gartner الضوء على منصات التطوير low-code باعتبارها عامل تمكين رئيسي للتحول الرقمي، مما يمكّن المؤسسات من إنشاء ونشر وإدارة التطبيقات المخصصة بقدر أقل من التعقيد وبوتيرة أسرع من طرق البرمجة التقليدية.

اكتسبت الأنظمة الأساسية Low-code مثل AppMaster تقديرًا لقدرتها على دعم حالات الاستخدام المتعددة وتلبية أنواع مختلفة من المستخدمين، بدءًا من المطورين المحترفين وحتى المطورين المواطنين غير التقنيين. من خلال توفير مجموعة شاملة من الأدوات لتطوير تطبيقات الواجهة الخلفية والويب والهواتف المحمولة، تقدم AppMaster حلاً متقدمًا low-code يسمح للعملاء بإنشاء تطبيقات أسرع بما يصل إلى 10 مرات وتقليل تكاليف التطوير ثلاثة أضعاف.

علاوة على ذلك، يتم تعزيز الاعتراف بالصناعة low-code من خلال الدعم المقدم من قادة الصناعة واللاعبين الرئيسيين في النظام البيئي لتطوير البرمجيات. وقد دخل كبار موردي التكنولوجيا مثل Microsoft وGoogle وOracle أيضًا إلى مجال low-code بعروضهم، مما يدعم مفهوم تطوير low-code ويشير إلى قبوله المتزايد في المشهد التكنولوجي.

تساهم دراسات الحالة وقصص النجاح أيضًا في التعرف على صناعة low-code ، حيث تتبادل المؤسسات من مختلف القطاعات تجاربها مع منصات التطوير low-code. على سبيل المثال، مكّنت AppMaster الشركات والمؤسسات عبر مختلف الصناعات من تبسيط عمليات التطوير الخاصة بها، وتحقيق وقت أفضل للتسويق، وبناء حلول برمجية قابلة للتطوير باستخدام منصتها. تساعد مثل هذه الأمثلة والشهادات الواقعية في التحقق من الفوائد والقيمة التي توفرها الأنظمة الأساسية low-code.

بالإضافة إلى ذلك، تم تعزيز الاعتراف بصناعة low-code بشكل أكبر من خلال العدد المتزايد من التقارير البحثية والأبحاث والمقالات المنشورة حول هذا الموضوع. أجرى محللو الصناعة في Gartner وForrester وIDC أبحاثًا مكثفة على منصات تطوير low-code وتأثيرها على صناعة تطوير البرمجيات، مما يدعم وجهة النظر القائلة بأن تطوير low-code يمثل اتجاهًا مهمًا في المناقشات المجتمعية وأحداث الصناعة والمؤتمرات.

وأخيرًا، أثبتت منصات التطوير low-code فعاليتها في معالجة بعض التحديات الرئيسية التي تواجه العديد من المؤسسات اليوم، مثل الفجوات في المهارات، وقيود الموارد، وزيادة تراكم التطبيقات. من خلال توفير نهج أكثر بساطة وسهولة في تطوير البرمجيات، تعمل الحلول low-code مثل AppMaster على تعزيز الابتكار والتعاون والإنتاجية عبر فرق التطوير والمؤسسات.

باختصار، يعد الاعتراف بصناعة low-code بمثابة شهادة على الدور التحويلي الذي تلعبه منصات تطوير low-code مثل AppMaster داخل النظام البيئي لتطوير البرمجيات. من خلال تبسيط عملية تطوير التطبيقات، وتمكين المستخدمين غير التقنيين، وتمكين المؤسسات من التكيف مع متطلبات العمل المتغيرة بسرعة، عززت الحلول low-code مكانتها كقوة مهمة في صناعة البرمجيات. ومع استمرار مبادرات التحول الرقمي في اكتساب الزخم، فمن المرجح أن تستمر المنصات low-code في النمو من حيث الأهمية والاعتماد، مما يزيد من ترسيخ مكانتها في المشهد التكنولوجي الحديث.