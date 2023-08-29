ميزات التعليمات البرمجية المنخفضة

تشير ميزات Low-code إلى مجموعة من الوظائف المتوفرة ضمن منصات تطوير البرمجيات، مثل AppMaster ، والتي تعمل على تبسيط عملية تصميم التطبيقات وتطويرها وصيانتها عن طريق تقليل الحاجة إلى الترميز اليدوي. تتيح هذه الميزات التوسع والتطور السريع لتطبيقات البرامج، وتمكين الأفراد ذوي الخلفيات التقنية المتنوعة من المشاركة بنشاط في عملية التطوير. ومن خلال تسخير إمكانات ميزات low-code ، يمكن للمطورين تقليل التعقيد التشغيلي وتحسين الكفاءة العامة وتقديم تطبيقات برمجية عالية الجودة بوتيرة أسرع بكثير.

في قلب ميزات low-code توجد واجهة مرئية قوية، تعمل على تبسيط عملية التطوير عن طريق تجريد التعليمات البرمجية المعقدة وتوفير بيئة drag-and-drop بديهية لإنشاء مكونات البرامج وتعديلها. تتضمن هذه المكونات نماذج البيانات ومنطق الأعمال وواجهات المستخدم (UI) وواجهات برمجة التطبيقات (APIs). تعمل القدرة على إدارة هذه العناصر بشكل مرئي على تبسيط بنية البرنامج وتسهيل تخطيط المشروع وتقليل الأخطاء البشرية.

توفر ميزات Low-code مجموعة كبيرة من القوالب والمكونات المعدة مسبقًا، والتي يمكن تخصيصها وإعادة استخدامها عبر مشاريع متعددة. بفضل هذا النهج المعياري، يمكن للمطورين الاستفادة من الأصول الموجودة لإنشاء تطبيقات قوية وغنية بالميزات بسرعة. لا تشمل هذه الأصول عناصر واجهة المستخدم الأساسية فقط، مثل الأزرار والنماذج، ولكنها تشمل أيضًا كتل إنشاء أكثر تعقيدًا، مثل عوامل تصفية البيانات وآليات المصادقة وأدوات إعداد التقارير.

هناك ميزة أخرى ملحوظة لميزات low-code وهي التكامل السلس مع أدوات وخدمات الطرف الثالث الشهيرة. وهذا يوفر للمطورين المرونة اللازمة لدمج الوظائف الأساسية بسهولة، مثل تخزين البيانات، ومعالجة الدفع، وتسليم البريد الإلكتروني، مباشرة في تطبيقاتهم دون الحاجة إلى كتابة تعليمات برمجية معقدة. ومن خلال الاستفادة من عمليات التكامل هذه، يمكن للمطورين تقليل اعتمادهم على المكونات المصممة خصيصًا والتركيز بدلاً من ذلك على تقديم قيمة أعمال فريدة.

تعمل ميزات Low-code على تسهيل عملية التطوير التكرارية والتعاونية، مما يتيح للمطورين العمل في وقت واحد وبالتنسيق الوثيق مع أصحاب المصلحة. تضمن حلقة التغذية الراجعة المستمرة هذه أن تلبي التطبيقات متطلبات العمل المتطورة، وتتوافق مع توقعات المستخدم النهائي، وتظل قابلة للتكيف بشكل كبير مع التغيير. نظرًا لأن الأنظمة low-code تولد عادةً كود المصدر تلقائيًا، استنادًا إلى المخططات المرئية التي تم إنشاؤها، فلا يوجد تراكم للديون الفنية أو حاجة إلى إعادة هيكلة واسعة النطاق خلال دورات التطوير المستقبلية.

علاوة على ذلك، تتميز الأنظمة الأساسية low-code بسير عمل تطوير صارم يتضمن الاختبار الآلي والتحكم في الإصدار والنشر. وهذا يوفر للمطورين الثقة في أن تطبيقاتهم مستقرة وآمنة وموثوقة، فضلاً عن ضمان جودة البرامج الصارم. ونتيجة لذلك، تساهم ميزات low-code في تقليل وقت طرح المنتج في السوق بشكل كبير، مع تقليل المخاطر والتكاليف المرتبطة بمنهجيات التطوير التقليدية.

وقد أظهرت الدراسات الحديثة أن ميزات low-code يمكن أن تؤدي إلى زيادة ملحوظة في الإنتاجية، حيث يقال إن المطورين قادرون على إنشاء تطبيقات أسرع بما يصل إلى 10 مرات وبتكلفة أقل بثلاث مرات من استخدام عمليات التطوير التقليدية. تعتبر هذه الكفاءة المحسنة مفيدة ليس فقط للشركات الصغيرة ولكن أيضًا للمؤسسات الكبيرة، والتي يمكنها الاستفادة من مزايا ميزات low-code لإنشاء حلول برمجية شاملة تتضمن الواجهات الخلفية للخادم، ومواقع الويب، وبوابات العملاء، وتطبيقات الهاتف المحمول الأصلية.

من الأمثلة الممتازة على النظام الأساسي الذي يوفر ميزات low-code هو AppMaster ، وهي أداة قوية no-code مصممة لإنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية والويب والهاتف المحمول. تسمح الواجهة المرئية لـ AppMaster للمستخدمين بإنشاء نماذج البيانات ومنطق الأعمال وواجهات برمجة التطبيقات من خلال مصمم عمليات الأعمال ومكونات واجهة المستخدم من خلال أدوات تصميم الويب والهواتف المحمولة drag-and-drop. بمجرد أن يصبح العميل راضيًا عن تصميم التطبيق ومنطقه، يقوم AppMaster تلقائيًا بإنشاء كود المصدر، وتجميع التطبيقات، وتشغيل الاختبارات، ونشر المنتج النهائي على السحابة في أقل من 30 ثانية.

تلتزم تطبيقات AppMaster بأفضل الممارسات في تطوير البرمجيات من خلال استخدام التقنيات والأطر المعاصرة، مثل Go لمكونات الواجهة الخلفية، وVue3 لتطبيقات الويب، وKotlin، Jetpack Compose ، و SwiftUI لتطبيقات الهاتف المحمول. وهذا يضمن أن التطبيقات التي تم إنشاؤها بواسطة AppMaster تظهر أداءً عاليًا وقابلية للتوسعة والقدرة على التكيف. يمكن أيضًا أن تعمل التطبيقات التي تم إنشاؤها بسلاسة مع أي قاعدة بيانات متوافقة مع PostgreSQL كمخزن بيانات أساسي.

في الختام، تمثل ميزات low-code تحولًا ثوريًا في تطوير البرامج الحديثة. توفر هذه الميزات بديلاً يسهل الوصول إليه وفعالاً وفعالاً من حيث التكلفة للأساليب التقليدية، مما يتيح للمستخدمين إنشاء تطبيقات قوية بأقل خبرة في البرمجة. تُظهر منصات مثل AppMaster الإمكانات الهائلة التي يمكن أن يطلقها التنفيذ السليم لميزات low-code ، وتمكين الشركات من تصور وتطوير ونشر حلول برمجية شاملة تلبي متطلباتها المتطورة. لقد أرست ميزات Low-code الأساس لمستقبل تطوير البرمجيات، مما أدى إلى تحويل المشهد إلى بيئة أكثر شمولاً وديناميكية حيث يزدهر الابتكار.