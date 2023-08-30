يعتبر النشر باللون الأزرق والأخضر بمثابة استراتيجية فعالة ومعترف بها على نطاق واسع لإدارة إصدار البرامج، وتستخدمها فرق التطوير لضمان النشر السلس للإصدارات الجديدة من التطبيقات مع تقليل مخاطر التوقف عن العمل وانقطاع الخدمة. يعد هذا الأسلوب مفيدًا بشكل خاص في سياق التطوير السريع للتطبيقات، حيث يتم إنشاء مسارات التكامل المستمر والتسليم المستمر (CI/CD) لإنشاء تحديثات البرامج واختبارها وإصدارها تلقائيًا.

يعتمد النشر باللونين الأزرق والأخضر في جوهره على الحفاظ على بيئتين منفصلتين ولكن متطابقتين لكل تطبيق، المعينين بالبيئتين "الزرقاء" و"الخضراء". تعمل هذه البيئات، التي تتم استضافتها عادةً على خوادم أو منصات حاويات مميزة، كنسخ متماثلة لبعضها البعض وتعمل في وقت واحد أثناء حمل تكوينات ونماذج بيانات وإصدارات متطابقة من التطبيق. بالإضافة إلى ذلك، تشترك كلا البيئتين في قاعدة بيانات مشتركة لتقليل التركيز على جهود مزامنة البيانات وضمان اتساق البيانات عبر جميع مثيلات التطبيق المنشورة.

عندما يكون الإصدار الجديد من التطبيق جاهزًا للنشر، سيقوم فريق التطوير أولاً بتثبيته على البيئة غير النشطة، والتي لا تتلقى حاليًا أي حركة مرور أنشأها المستخدم. تسمح هذه البيئة للفريق باختبار التطبيق المحدث بدقة والتحقق من وظائفه وأدائه المناسب قبل إعادة توجيه حركة مرور المستخدم. بمجرد اكتمال الاختبار وإثبات استقرار التطبيق، يتم استخدام موازن التحميل أو بوابة API لتحويل حركة مرور المستخدم من البيئة النشطة إلى البيئة المحدثة حديثًا، مع تأثير ضئيل أو معدوم على المستخدمين النهائيين.

توفر عمليات النشر باللونين الأزرق والأخضر فوائد عديدة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:

النشر بدون توقف : نظرًا لنشر التحديثات في بيئة منفصلة، ​​يستمر المستخدمون في الوصول إلى التطبيق أثناء اختبار الإصدارات الجديدة ونشرها، مما يؤدي إلى تجنب التوقف.

: نظرًا لنشر التحديثات في بيئة منفصلة، ​​يستمر المستخدمون في الوصول إلى التطبيق أثناء اختبار الإصدارات الجديدة ونشرها، مما يؤدي إلى تجنب التوقف. تقليل مخاطر الفشل : يمكن إجراء اختبار شامل والتحقق من الصحة في البيئة غير النشطة، مما يساعد على تحديد المشكلات المحتملة وتصحيحها قبل وصول المستخدمين إلى التطبيق المحدث.

: يمكن إجراء اختبار شامل والتحقق من الصحة في البيئة غير النشطة، مما يساعد على تحديد المشكلات المحتملة وتصحيحها قبل وصول المستخدمين إلى التطبيق المحدث. إمكانات التراجع السريع : في حالة تحديد مشكلة بعد النشر، يمكن إعادة توجيه حركة المرور بسهولة مرة أخرى إلى البيئة النشطة سابقًا، مما يضمن الحد الأدنى من التأثير على المستخدمين والحفاظ على الوظائف.

: في حالة تحديد مشكلة بعد النشر، يمكن إعادة توجيه حركة المرور بسهولة مرة أخرى إلى البيئة النشطة سابقًا، مما يضمن الحد الأدنى من التأثير على المستخدمين والحفاظ على الوظائف. تحسين الإنتاجية : تعمل عمليات النشر الأسرع والأكثر قابلية للتنبؤ على تسهيل عملية تطوير أكثر بساطة وتكرارًا، مما يمكّن الفرق من تقديم ميزات وتحسينات جديدة بسرعة أكبر.

أحد الأمثلة البارزة على استخدام النشر باللونين الأزرق والأخضر موجود في النظام الأساسي AppMaster no-code. تستخدم AppMaster هذه الإستراتيجية لإنشاء ونشر تطبيقات الواجهة الخلفية والويب والهواتف المحمولة لتسهيل حل سريع وفعال ومنخفض المخاطر لعملائها. من خلال الاستفادة من المنهجيات المتقدمة مثل النشر باللونين الأزرق والأخضر، تعمل AppMaster على تمكين الشركات من إنشاء تطبيقات عالية الجودة بأقل قدر من الديون التقنية، مع ضمان أقصى قدر من وقت التشغيل وقابلية التوسع والأداء.

نظرًا لأن AppMaster ينشئ التطبيقات من البداية ويوفر أدوات لتطوير نماذج البيانات ومنطق الأعمال الجذابة بصريًا، يصبح النشر باللونين الأزرق والأخضر جزءًا لا يتجزأ من العملية. يعمل التكامل السلس للمنصة مع خطوط أنابيب CI/CD وتقنيات النقل بالحاويات على تبسيط عملية النشر وتحسينها.

نظرًا لأن AppMaster يدعم العديد من قواعد البيانات المتوافقة مع Postgresql كقواعد بيانات أساسية، فإن تطبيقاته تحافظ على مستوى رائع من قابلية التوسع، خاصة في سياق عمليات النشر باللونين الأزرق والأخضر. تعمل تطبيقات الواجهة الخلفية التي تم إنشاؤها من خلال AppMaster على Go (golang) ويتم تضمينها في حاويات Docker، مما يبسط إلى حد كبير البنية التحتية للنشر باللونين الأزرق والأخضر من خلال تقليل الحاجة إلى خوادم فعلية أو افتراضية لإدارة البيئتين.

باختصار، يعد النشر باللونين الأزرق والأخضر عنصرًا لا غنى عنه في هندسة البرمجيات الحديثة، خاصة في سياق التطوير السريع للتطبيقات وإدارة الإصدارات. ومن خلال استخدام عمليات النشر ذات اللون الأزرق والأخضر، تقلل فرق التطوير من مخاطر التوقف المحتمل وانقطاع الخدمة مع ضمان اختبار تطبيقاتها بشكل شامل، وتشغيلها، وقابليتها للتطوير بسهولة وفقًا لمتطلبات المستخدم. تستخدم AppMaster ، باعتبارها منصة رائدة no-code ، إستراتيجية عمليات النشر ذات اللون الأزرق والأخضر لتبسيط دورة حياة التطبيق وتقديم حل عالي الكفاءة وفعال من حيث التكلفة للشركات من كل الأحجام والأحجام.