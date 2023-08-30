يشير تحسين النشر إلى عملية تعزيز وتنقيح نشر تطبيقات البرامج من أجل تحسين كفاءتها وموثوقيتها وسرعتها وفعاليتها من حيث التكلفة. في سياق تطوير البرمجيات ونشرها، تشمل هذه العملية مجموعة واسعة من التقنيات والمنهجيات التي تهدف إلى تعظيم العائد على الاستثمار لأصول برمجيات المؤسسة، وتقليل وقت التوقف عن العمل والأخطاء، وضمان التكامل السلس للتطبيقات والتحديثات الجديدة مع الأنظمة الحالية. والبنية التحتية. بالإضافة إلى ذلك، يسعى تحسين النشر إلى تحسين استخدام الموارد والأداء وقابلية التوسع للتطبيقات والأنظمة المنشورة.

تساهم AppMaster ، وهي منصة رائدة no-code لإنشاء تطبيقات الويب والهواتف المحمولة والواجهة الخلفية، بشكل كبير في تحسين النشر من خلال أتمتة خطوات التطوير والنشر المختلفة، مما يساعد العملاء على تحقيق عمليات إنشاء التطبيقات وتعديلها بشكل أسرع وأكثر فعالية من حيث التكلفة، بالإضافة إلى مثل القضاء على الديون الفنية. إن إمكانات النظام الأساسي تجعله مناسبًا لمجموعة واسعة من المستخدمين، بدءًا من الشركات الصغيرة وحتى المؤسسات الكبيرة، وتمكن حتى مطورًا مواطنًا واحدًا من إنشاء حل برمجي كامل المواصفات وقابل للتطوير ومكتمل بواجهة خلفية للخادم وموقع ويب وبوابة عميل وواجهة أصلية. تطبيقات الهاتف الجوال.

تلعب العديد من العوامل الرئيسية دورًا في تحقيق تحسين النشر، بما في ذلك:

1. عمليات النشر الآلية والمبسطة: يقوم نظام AppMaster الأساسي بأتمتة العديد من خطوات التطوير والنشر، مثل إنشاء التعليمات البرمجية وتجميعها واختبارها وتعبئتها لحاويات الإرساء (الواجهة الخلفية فقط). علاوة على ذلك، يسمح AppMaster للمستخدمين بإنشاء نماذج بيانات بشكل مرئي، وتصميم عمليات الأعمال، endpoints REST API وWSS، مما يزيد من تبسيط سير عمل النشر وتوفير الكثير من الوقت والموارد.

2. تقليل إعادة العمل والديون الفنية: يؤدي أسلوب AppMaster في إعادة إنشاء التطبيقات من الصفر مع كل تغيير في المخططات إلى التخلص من الديون الفنية التي غالبًا ما تتراكم بمرور الوقت عندما يتم تعديل تطبيقات البرامج أو تحديثها يدويًا. وهذا يضمن أن تظل التطبيقات التي تم إنشاؤها نظيفة وفعالة ومتوافقة مع متطلبات العمل دون أي تعليمات برمجية غريبة أو قديمة.

3. استخدام أفضل للموارد وقابلية التوسع: تم تصميم التطبيقات التي تم إنشاؤها باستخدام AppMaster لتكون قابلة للتطوير بشكل كبير ويمكن أن تعمل مع أي قاعدة بيانات متوافقة مع PostgreSQL كقاعدة بيانات أساسية. يتيح استخدام تطبيقات الواجهة الخلفية عديمة الحالة المجمعة التي تم إنشاؤها باستخدام Go (golang) لتطبيقات AppMaster إظهار قابلية التوسع الاستثنائية لحالات الاستخدام الخاصة بالمؤسسات وعالية التحميل.

4. التكامل السلس مع الأنظمة والبنية التحتية الحالية: يقوم AppMaster تلقائيًا بإنشاء الوثائق الأساسية والبرامج النصية لترحيل مخطط قاعدة البيانات endpoints الخادم، مما يسهل تكامل التطبيقات والتحديثات الجديدة مع الأنظمة والبنية التحتية الحالية. ويساعد ذلك المؤسسات في الحفاظ على الاستقرار وتقليل مخاطر مشكلات عدم التوافق أثناء النشر.

5. تحسين أداء التطبيق: يقوم AppMaster بإنشاء تطبيقات الويب باستخدام إطار عمل Vue3 وJS/TS، وتطبيقات الهاتف المحمول باستخدام أطر عمل يحركها الخادم تعتمد على Kotlin و Jetpack Compose لنظام Android و SwiftUI لنظام التشغيل iOS. باستخدام هذه التقنيات والأطر الحديثة، يضمن AppMaster أن التطبيقات التي تم إنشاؤها توفر تجربة مستخدم ممتازة وتلبي توقعات الأداء.

6. المرونة في خيارات النشر: يتمتع مستخدمو AppMaster بخيارات متنوعة عندما يتعلق الأمر بنشر تطبيقاتهم. اعتمادًا على مستوى الاشتراك الخاص بهم، يمكنهم تلقي الملفات الثنائية القابلة للتنفيذ (اشتراكات Business وBusiness+) أو حتى التعليمات البرمجية المصدر (اشتراك Enterprise) واستضافة التطبيقات محليًا، مما يوفر تحكمًا كاملاً في عملية النشر والقدرة على تخصيص البنية التحتية الخاصة بهم لتناسب احتياجاتهم. متطلبات فريدة من نوعها.

7. تطوير ونشر أسرع وأكثر فعالية من حيث التكلفة: أبرزها أن AppMaster يمكّن المستخدمين من تحقيق عملية تطوير أسرع بما يصل إلى 10 مرات وأكثر فعالية من حيث التكلفة بثلاث مرات من الطرق التقليدية. تساهم هذه السرعة المتزايدة وكفاءة التكلفة بشكل مباشر في التحسين الشامل لعملية النشر، مما يسمح للمؤسسات بتقديم القيمة لعملائها بسرعة أكبر وبتكلفة أقل.

في الختام، يعد تحسين النشر عنصرًا حاسمًا في دورة حياة تطوير البرمجيات التي تضمن قدرة المؤسسات على إنشاء التطبيقات ونشرها على نطاق واسع مع تقليل التكاليف واستخدام الموارد والديون الفنية. باستخدام منصة AppMaster no-code ، يمكن للمؤسسات الاستفادة من الأتمتة المتقدمة والتقنيات الحديثة لتبسيط عمليات النشر وتقديم تطبيقات عالية الجودة وتحقيق تحسينات كبيرة في الكفاءة في نهاية المطاف في جهود تطوير البرامج ونشرها.