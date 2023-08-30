في سياق النشر، يشير "البرنامج النصي للنشر" إلى سلسلة من التعليمات أو الأوامر الآلية التي يتم تنفيذها أثناء عملية نشر تطبيقات البرامج. تم تصميم هذه التعليمات لإدارة توزيع مكونات التطبيق وتثبيتها وتكوينها وتنشيطها بكفاءة عبر بيئات مختلفة، بما في ذلك التطوير والاختبار والتجهيز والإنتاج. تضمن البرامج النصية للنشر الاتساق والموثوقية وقابلية التوسع لتطبيقات البرامج المنشورة، مما يؤدي في النهاية إلى تقليل الأخطاء البشرية وتبسيط عملية النشر الشاملة.

كجزء من النظام الأساسي AppMaster no-code ، تلعب البرامج النصية للنشر دورًا أساسيًا في أتمتة نشر تطبيقات الواجهة الخلفية والويب وتطبيقات الهاتف المحمول. تسهل هذه البرامج النصية مهام مثل إنشاء التعليمات البرمجية المصدر، وتجميع التطبيقات، وتشغيل الاختبارات، وتجميع التطبيقات في حاويات Docker، ونشر هذه المكونات في البنية التحتية السحابية.

كشفت دراسة أجرتها شركة QSM Associates أن المؤسسات التي تستخدم نصوص النشر الآلية يمكنها تقليل أوقات النشر بنسبة تصل إلى 85%. علاوة على ذلك، أدت الأتمتة الاستباقية للنشر إلى تقليل عدد العيوب الموجودة في الإنتاج بشكل كبير بنسبة 37%، مما ساهم في رفع جودة البرامج بشكل عام.

يمكن كتابة البرامج النصية للنشر بلغات برمجة نصية متعددة، مثل Bash أو Python أو PowerShell أو Ruby، اعتمادًا على نظام التشغيل المستهدف وخبرة فريق التطوير. يتم عادةً دمج هذه البرامج النصية مع أنظمة التحكم في الإصدار، وإنشاء أدوات التشغيل الآلي، وخطوط أنابيب التكامل المستمر/النشر المستمر (CI/CD) لضمان النشر السلس والمستمر لتحديثات التطبيق.

على سبيل المثال، قد يقوم البرنامج النصي النموذجي للنشر لتطبيق ويب بتنفيذ الإجراءات التالية:

قم باسترجاع أحدث إصدار من الكود المصدري للتطبيق من مستودع التحكم في الإصدار

قم بتثبيت التبعيات الضرورية، مثل المكتبات أو أطر العمل

ترجمة التعليمات البرمجية المصدر إلى ثنائيات قابلة للتنفيذ أو وسيطة

قم بإجراء اختبارات آلية للتحقق من صحة التطبيق

تكوين إعدادات التطبيق، مثل اتصالات قاعدة البيانات أو مفاتيح API

انقل العناصر المترجمة وملفات التكوين إلى البيئة المستهدفة، مثل خادم الويب أو وقت تشغيل الحاوية

قم بتنشيط التطبيق عن طريق إعادة تشغيل الخدمات أو العمليات حسب الحاجة

مع استمرار المؤسسات في تبني ممارسات DevOps، أصبحت البرامج النصية للنشر حجر الزاوية في تقليل عملية التسليم اليدوي بين التطوير والاختبار والعمليات. من خلال أتمتة هذه المهام، يمكن لفرق التطوير التركيز على تقديم الميزات وإصلاحات الأخطاء بسرعة أكبر، مما يؤدي إلى تسريع وقت طرح المنتج في السوق. علاوة على ذلك، يمكن للشركات الاستفادة على الفور من توفير التكاليف وتحسين قابلية التوسع، وذلك بفضل الحد من التدخل اليدوي والأخطاء البشرية.

في سياق AppMaster ، تتعامل البرامج النصية للنشر مع مهام مختلفة، مثل إنشاء مخططات قاعدة البيانات، وإنشاء واجهات برمجة تطبيقات REST ومآخذ الويب، وتكوين مكونات التطبيق. يضمن مصمم BP المرئي الخاص بـ AppMaster انتقالًا سلسًا وفعالًا بين عمليتي التطوير والنشر. كما أنه يوفر طريقة سهلة الاستخدام لبناء العمليات التجارية والمنطق، مع الاستفادة من التقنيات الحديثة مثل Go (golang) لتطبيقات الواجهة الخلفية، وVue3 لتطبيقات الويب، وKotlin مع Jetpack Compose و SwiftUI لتطبيقات الهاتف المحمول. ونتيجة لذلك، تواصل AppMaster تحسين نظامها الأساسي، حيث تقدم للعملاء مجموعة شاملة من الأدوات لإنشاء تطبيقات تفاعلية مذهلة بصريًا.

عند دمجها مع خطوط أنابيب CI/CD، تساهم البرامج النصية للنشر في AppMaster في دورة حياة تطوير برمجيات أكثر كفاءة وسلاسة. تساعد نصوص النشر هذه في التخلص من الديون الفنية عن طريق إنشاء تطبيقات من الصفر في كل مرة تتغير فيها المتطلبات. ويضمن ذلك بقاء المنتج النهائي متسقًا ومتينًا وموثوقًا، دون التسبب في مشكلات قديمة ناجمة عن المتطلبات المتطورة واحتياجات العملاء المتغيرة باستمرار. ونتيجة لذلك، أثبت AppMaster أنه أسرع بما يصل إلى 10 مرات وأكثر فعالية من حيث التكلفة بثلاث مرات من منهجيات التطوير التقليدية، وهو يقدم خدماته لمجموعة واسعة من الشركات بدءًا من الشركات الناشئة الصغيرة وحتى المؤسسات الكبيرة.

في الختام، تعد البرامج النصية للنشر مكونات مهمة في دورات تطوير البرامج الحديثة التي تساعد على تبسيط العملية الشاملة لنشر التطبيقات عبر بيئات مختلفة وتبسيطها وتحسينها. من خلال الاستفادة من إمكانات التصميم المرئي لمنصة AppMaster no-code برمجية وتوليد نصوص برمجية قوية للنشر، يمكن للشركات تحقيق كفاءة محسنة وخفض التكاليف وزيادة المرونة في عمليات تطوير البرامج ونشرها.